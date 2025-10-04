Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Microsoft
Microsoft
© Flickr by Ajay Suresh is licensed under CC BY 2.0
Олег Белов Опубликована сегодня в 8:17

Defender ошибся — и напугал весь корпоративный мир: что не так с безопасностью от Microsoft

Microsoft признала ошибку Defender for Endpoint, помечавшего BIOS Dell как устаревший

Microsoft продолжает развивать свою экосистему кибербезопасности, но вместе с этим сталкивается с техническими сбоями. Недавняя серия ошибок в Defender for Endpoint затронула пользователей по всему миру, включая владельцев устройств Dell и корпоративных компьютеров на macOS. При этом компания уже подготовила исправления и одновременно расширяет функциональность защиты в других продуктах семейства Defender.

BIOS, помеченный как устаревший

Одной из последних проблем стало ложное предупреждение Defender for Endpoint, ошибочно определявшего прошивку BIOS на некоторых устройствах Dell как устаревшую. Система предлагала пользователям обновить её, хотя в реальности никакой угрозы не было.

Microsoft признала, что ошибка связана с некорректной логикой в работе Defender for Endpoint. Сейчас компания завершает тестирование патча и готовит его к развёртыванию. При этом точное число затронутых клиентов и регионы компания не раскрывает.

Чёрные экраны на macOS

Параллельно инженеры Microsoft устранили другую проблему: на компьютерах macOS, обновлённых после 29 сентября, у пользователей появлялся "чёрный экран". Причина крылась в блокировке корпоративной системы безопасности Apple, возникавшей при попытке отслеживания событий сразу несколькими поставщиками безопасности.

Обновление уже доступно, и работа macOS с Defender восстановлена.

Ранее выявленные сбои

Это не первая серия ошибок. Ещё до этого Microsoft исправила ложные срабатывания антиспам-системы, когда пользователи Teams и Exchange Online не могли открыть ссылки в письмах или чатах. Компания объяснила проблему некорректной работой алгоритмов машинного обучения, задействованных в фильтрации.

Новые функции для Office 365

Несмотря на инциденты, Microsoft расширяет возможности защиты. Летом компания объявила, что Defender для Office 365 теперь автоматически выявляет и блокирует атаки email-бомбингом. Это новый тип защиты, ориентированный на рассылки большого числа писем, призванных "утопить" корпоративную почту в спаме и скрыть реальные угрозы.

Функция:

  • включена по умолчанию;

  • не требует ручной настройки;

  • все подозрительные сообщения автоматически отправляются в "Спам".

Таким образом, IT-отделы могут сосредоточиться на настоящих угрозах, не отвлекаясь на шум.

Сравнение: сбои и новые функции

Событие Причина Статус
Ложные предупреждения о BIOS Ошибка в логике Defender for Endpoint Исправление готовится
Чёрный экран на macOS Конфликт систем безопасности Apple и сторонних решений Ошибка устранена
Ложные блокировки ссылок (Teams, Exchange) Сбой в алгоритмах машинного обучения Исправлено
Email-бомбинг (новая функция) Новый тип угроз Функция включена по умолчанию

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ложные срабатывания на BIOS.

  • Последствие: тревожность пользователей, ненужные обновления.

  • Альтернатива: исправление алгоритма и ручная проверка статуса BIOS через официальные утилиты Dell.

  • Ошибка: конфликт систем безопасности на macOS.

  • Последствие: невозможность работать с устройством.

  • Альтернатива: обновление безопасности с учётом совместимости нескольких поставщиков.

  • Ошибка: блокировка ссылок в Teams.

  • Последствие: замедление работы компаний, потеря коммуникаций.

  • Альтернатива: гибкая настройка антиспам-фильтров и обходные списки доверенных доменов.

А что если подобные сбои повторятся?

Если ошибки в логике защиты будут возникать регулярно, компании могут потерять доверие к Defender и начнут переходить к альтернативным решениям. Однако в случае Microsoft важен масштаб экосистемы: Defender интегрирован во все ключевые сервисы (Windows, Office 365, Azure), что делает его почти незаменимым.

Плюсы и минусы Microsoft Defender

Плюсы Минусы
Глубокая интеграция в Windows и Office 365 Периодические ошибки и ложные срабатывания
Автоматические обновления и патчи Зависимость от алгоритмов ИИ, подверженных сбоям
Новые функции (email-бомбинг) включены по умолчанию Недостаток прозрачности по числу пострадавших
Защита в облаке и на устройствах Конфликты с другими поставщиками безопасности

FAQ

Затрагивает ли ошибка BIOS все устройства Dell?
Нет, только отдельные модели. Microsoft не раскрывает список, но патч готовится.

Что делать, если появился чёрный экран на Mac?
Установить последние обновления от Microsoft — проблема уже исправлена.

Можно ли отключить защиту от email-бомб в Defender для Office 365?
Функция включена по умолчанию и не требует ручных настроек, однако администратор может управлять политиками безопасности.

Мифы и правда

  • Миф: Defender всегда надёжнее сторонних решений.

  • Правда: у него есть сбои, но интеграция с продуктами Microsoft делает его удобным для корпоративного сектора.

  • Миф: новые функции требуют ручной настройки.

  • Правда: email-бомбинг-блокировка работает автоматически.

  • Миф: ложные срабатывания BIOS означают заражение.

  • Правда: это ошибка логики, угрозы безопасности нет.

3 интересных факта

  1. Defender стал стандартным антивирусом в Windows ещё с 2006 года.

  2. Сегодня Defender используется более чем в 80% корпоративных клиентов Microsoft.

  3. Email-бомбинг как угроза впервые был зафиксирован ещё в 1990-х, но теперь атаки стали массовыми и автоматизированными.

Исторический контекст

  • 2006: появление Microsoft Defender в Windows XP.

  • 2016: выход Defender for Endpoint для бизнеса.

  • 2020: массовое внедрение ИИ в алгоритмы защиты.

  • 2023: интеграция защиты в облачные сервисы Office 365.

  • 2025: новые функции против email-бомбинга, серия исправлений ошибок.

