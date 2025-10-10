Презентация за минуту и план встреч из ниоткуда: как Copilot сливает все сервисы в один экран
Компания Microsoft представила очередное обновление Copilot для участников программы предварительной оценки Windows. Новая версия 1.25095.161.0 делает искусственный интеллект гораздо полезнее: теперь он может работать с вашими данными из облачных сервисов и создавать документы Office прямо по запросу.
Что нового появилось в Copilot
Обновление включает две ключевые функции — Copilot Connections и создание файлов Office. Эти инструменты превращают Copilot в полноценного помощника, который не просто отвечает на вопросы, но и взаимодействует с вашими заметками, почтой, календарём и файлами.
Copilot Connections: объединение сервисов
Функция Copilot Connections позволяет связать Copilot с различными сервисами, включая как продукты Microsoft, так и сторонние платформы. Среди доступных подключений:
-
OneDrive - поиск и анализ документов, таблиц и изображений;
-
Outlook - доступ к электронной почте и расписанию встреч;
-
Google Диск и Gmail - просмотр файлов и писем;
-
Google Календарь - управление событиями и напоминаниями;
-
Google Контакты - взаимодействие с людьми из списка контактов.
После подключения пользователь может просто попросить Copilot:
"Покажи заметки за прошлую неделю"
или
"Найди адрес электронной почты Алексея Иванова".
Эта интеграция превращает Copilot в личного ассистента, способного мгновенно работать с личными и рабочими данными.
Как включить функцию Connections
По умолчанию функция отключена. Чтобы активировать её, нужно:
-
Открыть раздел "Настройки".
-
Перейти в "Connectors".
-
Выбрать нужные сервисы — OneDrive, Outlook, Google Диск, Gmail, Google Календарь или Google Контакты — и включить их.
После этого Copilot получит разрешение на доступ к связанным данным и сможет использовать их для ответов на ваши запросы.
Создание документов Office через Copilot
Ещё одно важное новшество — возможность создавать и экспортировать документы напрямую из Copilot. Пользователь может попросить ИИ, например:
-
"Преобразуй этот текст в документ Word";
-
"Создай таблицу Excel из этих данных";
-
"Сделай из этого ответа PDF-файл";
-
"Подготовь презентацию PowerPoint по этому описанию".
Copilot автоматически оформит материал в выбранном формате. Если ответ бота содержит более 600 слов, рядом с ним появится кнопка "Экспортировать в Office", позволяющая сохранить результат в нужное приложение.
Это решение экономит время и делает Copilot полноценным рабочим инструментом — особенно для тех, кто часто готовит отчёты, таблицы или презентации.
Таблица: сравнение возможностей Copilot
|Возможность
|До обновления
|После обновления
|Интеграция с облачными сервисами
|Только Microsoft 365
|Добавлены Google Drive, Gmail, Календарь и Контакты
|Создание документов Office
|Не поддерживалось
|Возможен экспорт в Word, Excel, PDF, PowerPoint
|Работа с почтой и календарём
|Ограничена
|Полный доступ через Connectors
|Экспорт больших ответов
|Только вручную
|Автоматическая кнопка экспорта при объёме от 600 слов
Как Copilot помогает в работе
С обновлённым функционалом Copilot может выполнять десятки задач:
-
составлять отчёты на основе писем из Outlook;
-
анализировать заметки с OneDrive и структурировать их в Word;
-
планировать встречи, сверяя расписание из Google Календаря и Outlook;
-
собирать данные из таблиц для создания презентаций.
Таким образом, Copilot становится связующим звеном между всеми вашими цифровыми инструментами.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: включить Connectors, не проверив доступы.
Последствие: Copilot может получить больше данных, чем требуется.
Альтернатива: при подключении внимательно выбирать только нужные сервисы.
-
Ошибка: игнорировать функцию экспорта.
Последствие: тратить время на копирование и форматирование вручную.
Альтернатива: использовать встроенную кнопку "Экспортировать в Office" при длинных ответах.
А что если Copilot подключить ко всем сервисам?
В этом случае помощник сможет объединять данные из разных источников: анализировать задачи из Google Календаря, письма из Outlook и документы с OneDrive. Однако для конфиденциальных данных стоит ограничить доступ — Microsoft оставляет пользователю полный контроль над тем, какие подключения активны.
Плюсы и минусы обновления
|Плюсы
|Минусы
|Глубокая интеграция с сервисами Microsoft и Google
|Необходимость вручную включать Connectors
|Возможность создавать документы Office прямо из Copilot
|Потенциальные риски при работе с личными данными
|Упрощённый экспорт длинных ответов
|Требуется последняя версия Windows и Copilot
|Экономия времени при работе с файлами
|Некоторые функции доступны только в тестовой версии
FAQ
Как обновить Copilot до версии 1.25095.161.0?
Необходимо быть участником программы Windows Insider и установить последнюю версию приложения через Microsoft Store.
Можно ли использовать Copilot Connections без Google-аккаунта?
Да, достаточно включить только сервисы Microsoft, например OneDrive и Outlook.
Какие форматы файлов поддерживает экспорт?
На данный момент доступны Word, Excel, PowerPoint и PDF.
Мифы и правда
-
Миф: Copilot автоматически получает доступ ко всем данным пользователя.
Правда: по умолчанию все подключения выключены, включать их нужно вручную.
-
Миф: новая версия работает только с корпоративными аккаунтами.
Правда: можно подключить и личные Microsoft или Google учётные записи.
-
Миф: экспорт документов доступен только в Word.
Правда: Copilot умеет создавать и PDF, и Excel, и PowerPoint-файлы.
Интересные факты
-
Это первое обновление Copilot, позволяющее интеграцию сразу с Google-сервисами.
-
В будущем Microsoft планирует добавить поддержку Dropbox и Notion.
-
Кнопка экспорта в Office активируется только при длинных ответах — разработчики считают, что это снижает нагрузку на систему.
Исторический контекст
Copilot впервые появился в Windows 11 в 2023 году как встроенный ИИ-помощник. Сначала он выполнял базовые команды и помогал искать информацию, но постепенно получил поддержку сторонних инструментов. Версия 1.25095.161.0 знаменует переход от справочного ассистента к полноценному рабочему инструменту, объединяющему разные экосистемы.
