© unsplash.com by Windows is licensed under Free to use under the Unsplash License
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:16

Презентация за минуту и план встреч из ниоткуда: как Copilot сливает все сервисы в один экран

Microsoft выпустила обновление Copilot 1.25095.161.0 с поддержкой Google-сервисов

Компания Microsoft представила очередное обновление Copilot для участников программы предварительной оценки Windows. Новая версия 1.25095.161.0 делает искусственный интеллект гораздо полезнее: теперь он может работать с вашими данными из облачных сервисов и создавать документы Office прямо по запросу.

Что нового появилось в Copilot

Обновление включает две ключевые функции — Copilot Connections и создание файлов Office. Эти инструменты превращают Copilot в полноценного помощника, который не просто отвечает на вопросы, но и взаимодействует с вашими заметками, почтой, календарём и файлами.

Copilot Connections: объединение сервисов

Функция Copilot Connections позволяет связать Copilot с различными сервисами, включая как продукты Microsoft, так и сторонние платформы. Среди доступных подключений:

  • OneDrive - поиск и анализ документов, таблиц и изображений;

  • Outlook - доступ к электронной почте и расписанию встреч;

  • Google Диск и Gmail - просмотр файлов и писем;

  • Google Календарь - управление событиями и напоминаниями;

  • Google Контакты - взаимодействие с людьми из списка контактов.

После подключения пользователь может просто попросить Copilot:

"Покажи заметки за прошлую неделю"
или
"Найди адрес электронной почты Алексея Иванова".

Эта интеграция превращает Copilot в личного ассистента, способного мгновенно работать с личными и рабочими данными.

Как включить функцию Connections

По умолчанию функция отключена. Чтобы активировать её, нужно:

  1. Открыть раздел "Настройки".

  2. Перейти в "Connectors".

  3. Выбрать нужные сервисы — OneDrive, Outlook, Google Диск, Gmail, Google Календарь или Google Контакты — и включить их.

После этого Copilot получит разрешение на доступ к связанным данным и сможет использовать их для ответов на ваши запросы.

Создание документов Office через Copilot

Ещё одно важное новшество — возможность создавать и экспортировать документы напрямую из Copilot. Пользователь может попросить ИИ, например:

  • "Преобразуй этот текст в документ Word";

  • "Создай таблицу Excel из этих данных";

  • "Сделай из этого ответа PDF-файл";

  • "Подготовь презентацию PowerPoint по этому описанию".

Copilot автоматически оформит материал в выбранном формате. Если ответ бота содержит более 600 слов, рядом с ним появится кнопка "Экспортировать в Office", позволяющая сохранить результат в нужное приложение.

Это решение экономит время и делает Copilot полноценным рабочим инструментом — особенно для тех, кто часто готовит отчёты, таблицы или презентации.

Таблица: сравнение возможностей Copilot

Возможность До обновления После обновления
Интеграция с облачными сервисами Только Microsoft 365 Добавлены Google Drive, Gmail, Календарь и Контакты
Создание документов Office Не поддерживалось Возможен экспорт в Word, Excel, PDF, PowerPoint
Работа с почтой и календарём Ограничена Полный доступ через Connectors
Экспорт больших ответов Только вручную Автоматическая кнопка экспорта при объёме от 600 слов

Как Copilot помогает в работе

С обновлённым функционалом Copilot может выполнять десятки задач:

  • составлять отчёты на основе писем из Outlook;

  • анализировать заметки с OneDrive и структурировать их в Word;

  • планировать встречи, сверяя расписание из Google Календаря и Outlook;

  • собирать данные из таблиц для создания презентаций.

Таким образом, Copilot становится связующим звеном между всеми вашими цифровыми инструментами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: включить Connectors, не проверив доступы.
    Последствие: Copilot может получить больше данных, чем требуется.
    Альтернатива: при подключении внимательно выбирать только нужные сервисы.

  • Ошибка: игнорировать функцию экспорта.
    Последствие: тратить время на копирование и форматирование вручную.
    Альтернатива: использовать встроенную кнопку "Экспортировать в Office" при длинных ответах.

А что если Copilot подключить ко всем сервисам?

В этом случае помощник сможет объединять данные из разных источников: анализировать задачи из Google Календаря, письма из Outlook и документы с OneDrive. Однако для конфиденциальных данных стоит ограничить доступ — Microsoft оставляет пользователю полный контроль над тем, какие подключения активны.

Плюсы и минусы обновления

Плюсы Минусы
Глубокая интеграция с сервисами Microsoft и Google Необходимость вручную включать Connectors
Возможность создавать документы Office прямо из Copilot Потенциальные риски при работе с личными данными
Упрощённый экспорт длинных ответов Требуется последняя версия Windows и Copilot
Экономия времени при работе с файлами Некоторые функции доступны только в тестовой версии

FAQ

Как обновить Copilot до версии 1.25095.161.0?
Необходимо быть участником программы Windows Insider и установить последнюю версию приложения через Microsoft Store.

Можно ли использовать Copilot Connections без Google-аккаунта?
Да, достаточно включить только сервисы Microsoft, например OneDrive и Outlook.

Какие форматы файлов поддерживает экспорт?
На данный момент доступны Word, Excel, PowerPoint и PDF.

Мифы и правда

  • Миф: Copilot автоматически получает доступ ко всем данным пользователя.
    Правда: по умолчанию все подключения выключены, включать их нужно вручную.

  • Миф: новая версия работает только с корпоративными аккаунтами.
    Правда: можно подключить и личные Microsoft или Google учётные записи.

  • Миф: экспорт документов доступен только в Word.
    Правда: Copilot умеет создавать и PDF, и Excel, и PowerPoint-файлы.

Интересные факты

  1. Это первое обновление Copilot, позволяющее интеграцию сразу с Google-сервисами.

  2. В будущем Microsoft планирует добавить поддержку Dropbox и Notion.

  3. Кнопка экспорта в Office активируется только при длинных ответах — разработчики считают, что это снижает нагрузку на систему.

Исторический контекст

Copilot впервые появился в Windows 11 в 2023 году как встроенный ИИ-помощник. Сначала он выполнял базовые команды и помогал искать информацию, но постепенно получил поддержку сторонних инструментов. Версия 1.25095.161.0 знаменует переход от справочного ассистента к полноценному рабочему инструменту, объединяющему разные экосистемы.

