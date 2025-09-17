Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Microsoft
Microsoft
© Flickr by Ajay Suresh is licensed under CC BY 2.0
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 8:13

OpenAI строит чипы и конкурентов LinkedIn — Microsoft ищет запасной выход

Microsoft снижает зависимость от OpenAI, привлекая Anthropic к Microsoft 365

Microsoft делает новый шаг в сторону независимости от OpenAI: по данным The Information, компания готовится заключить соглашение с Anthropic, чтобы интегрировать её языковые модели в экосистему Microsoft 365. Это означает, что в Word, Excel, Outlook и PowerPoint появятся не только инструменты на базе GPT от OpenAI, но и решения Anthropic — в частности, Claude Sonnet 4.

Почему это важно

  • Диверсификация партнёров: Microsoft стремится снизить риски, связанные с зависимостью от одного поставщика.

  • Рост напряжённости с OpenAI: у компаний появляются разные интересы — OpenAI развивает собственные инфраструктурные проекты и запускает конкурентов LinkedIn, а Microsoft ищет больше контроля.

  • Ставка на качество: в Редмонде считают, что новые модели Anthropic лучше подходят для ряда задач — например, для генерации красивых презентаций в PowerPoint.

Контекст

Сейчас OpenAI — "поставщик по умолчанию" для продуктов Microsoft, но компания уже экспериментирует:

  • через GitHub Copilot доступны и Claude от Anthropic, и Grok от xAI;

  • Microsoft разрабатывает и собственные модели - недавно были представлены MAI-Voice-1 и MAI-1-preview.

Что делает OpenAI

OpenAI, в свою очередь, стремится к самостоятельности:

  • планирует массовое производство собственных ИИ-чипов в партнёрстве с Broadcom (2026 год);

  • всё больше уходит от зависимости от Azure;

  • запустила платформу для поиска работы, которая может составить конкуренцию LinkedIn.

Плюсы и минусы для Microsoft

Плюсы Минусы
Снижение зависимости от OpenAI Риск ухудшения партнёрских отношений
Возможность выбора лучших моделей для разных задач Более сложная интеграция в Microsoft 365
Конкурентное преимущество в офисных продуктах Распыление ресурсов на разные партнёрства
Подстраховка на фоне возможных конфликтов Вероятность технологической фрагментации

А что если…

Anthropic действительно станет вторым ключевым партнёром Microsoft? Тогда рынок офисных ИИ-приложений изменится: пользователи получат доступ к нескольким моделям сразу, а Microsoft сможет более гибко управлять стоимостью и качеством своих сервисов. Это также усилит конкуренцию между OpenAI и Anthropic за место в продуктах с миллиардной аудиторией.

Интересные факты

  1. Claude Sonnet 4 от Anthropic считается сильнее GPT-4 в ряде аналитических и творческих задач.

  2. Microsoft впервые заговорила о "плане Б" ещё в начале 2024 года, когда появились первые признаки разногласий с OpenAI.

  3. LinkedIn для Microsoft приносит более $15 млрд в год — и именно эта часть бизнеса оказалась под угрозой с запуском конкурирующих сервисов OpenAI.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные впервые расщепили молекулы водорода светом при комнатной температуре сегодня в 0:16

Пластмассы и топливо без углеродного следа: учёные научились управлять водородом без огня и давления

Учёные нашли способ расщеплять водород при комнатной температуре с помощью света, что может изменить будущее химической промышленности.

Читать полностью » На Fiverr и LinkedIn появились специалисты по исправлению вайб-кода вчера в 23:27

MVP за ночь, баги навсегда: кто и зачем нанимает фиксеров вайб-кода

Вайб-кодинг породил новую профессию — специалистов, которые исправляют код, сгенерированный ИИ. Спрос на такие услуги растёт по всему миру.

Читать полностью » Microsoft заявила, что перепродажа лицензий Windows и Office незаконна — дело уже в суде вчера в 22:26

От скидок к подпискам: как Microsoft толкает компании в объятия 365 и Azure

Судебный спор Microsoft и ValueLicensing может изменить судьбу рынка подержанных лицензий в Европе и определить будущее модели подписок.

Читать полностью » Эксперты: новый инструмент Villager называют вчера в 21:18

Бесплатный инструмент из PyPI превращает даже новичка в хакера за пару кликов

Новый инструмент Villager стремительно набирает популярность, но его связь с подозрительной китайской компанией вызывает серьёзные вопросы у экспертов.

Читать полностью » Mechanism представила универсальное крепление для гаджетов в самолёте вчера в 20:18

Столики можно закрыть: нашли способ играть и читать в полёте без лишних усилий

Mechanism выпустила крепление для телефонов, консолей и e-readers, которое делает перелёты комфортнее. Устройство стоит всего $19.

Читать полностью » Японские физики экспериментально реализовали запутанное измерение трёхфотонных состояний W вчера в 19:18

Три фотона, одна магия: как учёные открыли дверь в квантовую телепортацию

Учёные из Японии впервые провели запутанное измерение состояния W. Почему это открытие так важно для будущего квантовых технологий?

Читать полностью » NASA запретило гражданам Китая доступ к объектам, сетям и Zoom-звонкам вчера в 18:17

Китайцев отрезали даже от Zoom: как NASA пытается вернуться на Луну быстрее КНР

НАСА запретило гражданам Китая доступ к своим объектам и сетям. Почему агентство пошло на этот шаг и как это связано с лунной гонкой?

Читать полностью » Демис Хассабис: современные ИИ как аспиранты, но ошибаются в школьной математике вчера в 17:18

PhD-интеллект — миф: глава DeepMind объяснил, чего не умеют современные ИИ

Демис Хассабис из DeepMind объяснил, почему современные чат-боты ещё далеки от AGI и что станет ключом к созданию настоящего универсального интеллекта.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Учёные: золу можно вносить раз в 2–3 года, иначе возникает риск хлороза
Красота и здоровье

Кардиолог Денис Прокофьев: хронический недосып разрушает мозг и ускоряет старение
Туризм

Врачи объяснили, как снизить симптомы укачивания во время авиаперелётов
Авто и мото

В Казахстане курсанты часто портят автомобили и оборудование на экзаменах по вождению
Авто и мото

Эксперт рассказал о рисках загрязнения топлива при заправке сразу после разгрузки бензовоза
Технологии

Microsoft объявила об удалении устаревших веб-компонентов Windows 8 и ранних версий 10
Садоводство

Крахмал с сахаром заменяет навоз как удобрение для огорода — совет Светланы Городецкой
Культура и шоу-бизнес

Apple TV+ анонсировала пятый сезон сериала "Утреннее шоу"
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet