OpenAI строит чипы и конкурентов LinkedIn — Microsoft ищет запасной выход

Microsoft делает новый шаг в сторону независимости от OpenAI: по данным The Information, компания готовится заключить соглашение с Anthropic, чтобы интегрировать её языковые модели в экосистему Microsoft 365. Это означает, что в Word, Excel, Outlook и PowerPoint появятся не только инструменты на базе GPT от OpenAI, но и решения Anthropic — в частности, Claude Sonnet 4.

Почему это важно

Диверсификация партнёров : Microsoft стремится снизить риски, связанные с зависимостью от одного поставщика.

Рост напряжённости с OpenAI : у компаний появляются разные интересы — OpenAI развивает собственные инфраструктурные проекты и запускает конкурентов LinkedIn, а Microsoft ищет больше контроля.

Ставка на качество: в Редмонде считают, что новые модели Anthropic лучше подходят для ряда задач — например, для генерации красивых презентаций в PowerPoint.

Контекст

Сейчас OpenAI — "поставщик по умолчанию" для продуктов Microsoft, но компания уже экспериментирует:

через GitHub Copilot доступны и Claude от Anthropic, и Grok от xAI;

Microsoft разрабатывает и собственные модели - недавно были представлены MAI-Voice-1 и MAI-1-preview.

Что делает OpenAI

OpenAI, в свою очередь, стремится к самостоятельности:

планирует массовое производство собственных ИИ-чипов в партнёрстве с Broadcom (2026 год);

всё больше уходит от зависимости от Azure ;

запустила платформу для поиска работы, которая может составить конкуренцию LinkedIn.

Плюсы и минусы для Microsoft

Плюсы Минусы Снижение зависимости от OpenAI Риск ухудшения партнёрских отношений Возможность выбора лучших моделей для разных задач Более сложная интеграция в Microsoft 365 Конкурентное преимущество в офисных продуктах Распыление ресурсов на разные партнёрства Подстраховка на фоне возможных конфликтов Вероятность технологической фрагментации

А что если…

Anthropic действительно станет вторым ключевым партнёром Microsoft? Тогда рынок офисных ИИ-приложений изменится: пользователи получат доступ к нескольким моделям сразу, а Microsoft сможет более гибко управлять стоимостью и качеством своих сервисов. Это также усилит конкуренцию между OpenAI и Anthropic за место в продуктах с миллиардной аудиторией.

Интересные факты