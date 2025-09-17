OpenAI строит чипы и конкурентов LinkedIn — Microsoft ищет запасной выход
Microsoft делает новый шаг в сторону независимости от OpenAI: по данным The Information, компания готовится заключить соглашение с Anthropic, чтобы интегрировать её языковые модели в экосистему Microsoft 365. Это означает, что в Word, Excel, Outlook и PowerPoint появятся не только инструменты на базе GPT от OpenAI, но и решения Anthropic — в частности, Claude Sonnet 4.
Почему это важно
-
Диверсификация партнёров: Microsoft стремится снизить риски, связанные с зависимостью от одного поставщика.
-
Рост напряжённости с OpenAI: у компаний появляются разные интересы — OpenAI развивает собственные инфраструктурные проекты и запускает конкурентов LinkedIn, а Microsoft ищет больше контроля.
-
Ставка на качество: в Редмонде считают, что новые модели Anthropic лучше подходят для ряда задач — например, для генерации красивых презентаций в PowerPoint.
Контекст
Сейчас OpenAI — "поставщик по умолчанию" для продуктов Microsoft, но компания уже экспериментирует:
-
через GitHub Copilot доступны и Claude от Anthropic, и Grok от xAI;
-
Microsoft разрабатывает и собственные модели - недавно были представлены MAI-Voice-1 и MAI-1-preview.
Что делает OpenAI
OpenAI, в свою очередь, стремится к самостоятельности:
-
планирует массовое производство собственных ИИ-чипов в партнёрстве с Broadcom (2026 год);
-
всё больше уходит от зависимости от Azure;
-
запустила платформу для поиска работы, которая может составить конкуренцию LinkedIn.
Плюсы и минусы для Microsoft
|Плюсы
|Минусы
|Снижение зависимости от OpenAI
|Риск ухудшения партнёрских отношений
|Возможность выбора лучших моделей для разных задач
|Более сложная интеграция в Microsoft 365
|Конкурентное преимущество в офисных продуктах
|Распыление ресурсов на разные партнёрства
|Подстраховка на фоне возможных конфликтов
|Вероятность технологической фрагментации
А что если…
Anthropic действительно станет вторым ключевым партнёром Microsoft? Тогда рынок офисных ИИ-приложений изменится: пользователи получат доступ к нескольким моделям сразу, а Microsoft сможет более гибко управлять стоимостью и качеством своих сервисов. Это также усилит конкуренцию между OpenAI и Anthropic за место в продуктах с миллиардной аудиторией.
Интересные факты
-
Claude Sonnet 4 от Anthropic считается сильнее GPT-4 в ряде аналитических и творческих задач.
-
Microsoft впервые заговорила о "плане Б" ещё в начале 2024 года, когда появились первые признаки разногласий с OpenAI.
-
LinkedIn для Microsoft приносит более $15 млрд в год — и именно эта часть бизнеса оказалась под угрозой с запуском конкурирующих сервисов OpenAI.
