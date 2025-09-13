Microsoft готовит неожиданное усиление Copilot — и это не OpenAI

Microsoft готовится к внедрению технологий Anthropic в свои продукты, прежде всего в пакет Microsoft 365 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook). Об этом сообщает The Information.

Почему Anthropic

По данным издания, команда разработчиков Microsoft пришла к выводу, что Claude Sonnet 4 лучше справляется с рядом задач, чем решения OpenAI:

автоматизация финансовых операций в Excel ,

генерация презентаций в PowerPoint.

При этом речь не идёт об отказе от OpenAI: технологии Anthropic будут использоваться точечно — только для тех функций, где они объективно сильнее.

На какой инфраструктуре

Любопытная деталь: работа моделей Anthropic будет обеспечиваться через AWS - облако Amazon, которое напрямую конкурирует с Microsoft Azure.

Когда ждать анонса

Официальное объявление ожидается в ближайшие недели. Для пользователей это не повлечёт изменений в тарифах Microsoft 365.

Контекст