Microsoft
Microsoft
© Flickr by Ajay Suresh is licensed under CC BY 2.0
Олег Белов Опубликована сегодня в 2:29

Microsoft готовит неожиданное усиление Copilot — и это не OpenAI

The Information: Microsoft внедрит технологии Anthropic в Microsoft 365

Microsoft готовится к внедрению технологий Anthropic в свои продукты, прежде всего в пакет Microsoft 365 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook). Об этом сообщает The Information.

Почему Anthropic

По данным издания, команда разработчиков Microsoft пришла к выводу, что Claude Sonnet 4 лучше справляется с рядом задач, чем решения OpenAI:

  • автоматизация финансовых операций в Excel,

  • генерация презентаций в PowerPoint.

При этом речь не идёт об отказе от OpenAI: технологии Anthropic будут использоваться точечно — только для тех функций, где они объективно сильнее.

На какой инфраструктуре

Любопытная деталь: работа моделей Anthropic будет обеспечиваться через AWS - облако Amazon, которое напрямую конкурирует с Microsoft Azure.

Когда ждать анонса

Официальное объявление ожидается в ближайшие недели. Для пользователей это не повлечёт изменений в тарифах Microsoft 365.

Контекст

  • Microsoft остаётся ключевым инвестором OpenAI, но компании всё активнее стремятся снизить зависимость друг от друга.

  • С конца 2024 года Microsoft тестирует в Copilot модели сторонних разработчиков.

  • OpenAI, в свою очередь, стала использовать альтернативные облачные сервисы, а не только Azure.

