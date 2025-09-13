Microsoft готовит неожиданное усиление Copilot — и это не OpenAI
Microsoft готовится к внедрению технологий Anthropic в свои продукты, прежде всего в пакет Microsoft 365 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook). Об этом сообщает The Information.
Почему Anthropic
По данным издания, команда разработчиков Microsoft пришла к выводу, что Claude Sonnet 4 лучше справляется с рядом задач, чем решения OpenAI:
-
автоматизация финансовых операций в Excel,
-
генерация презентаций в PowerPoint.
При этом речь не идёт об отказе от OpenAI: технологии Anthropic будут использоваться точечно — только для тех функций, где они объективно сильнее.
На какой инфраструктуре
Любопытная деталь: работа моделей Anthropic будет обеспечиваться через AWS - облако Amazon, которое напрямую конкурирует с Microsoft Azure.
Когда ждать анонса
Официальное объявление ожидается в ближайшие недели. Для пользователей это не повлечёт изменений в тарифах Microsoft 365.
Контекст
-
Microsoft остаётся ключевым инвестором OpenAI, но компании всё активнее стремятся снизить зависимость друг от друга.
-
С конца 2024 года Microsoft тестирует в Copilot модели сторонних разработчиков.
-
OpenAI, в свою очередь, стала использовать альтернативные облачные сервисы, а не только Azure.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru