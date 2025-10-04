Мозги есть — мощностей нет: Microsoft пошла ва-банк ради ИИ и нашла неожиданных союзников
Сфера искусственного интеллекта переживает стремительный рост, и вместе с ним резко возросла нагрузка на инфраструктуру. Microsoft, вложившая миллиарды в AI-направление и партнёрство с OpenAI, столкнулась с нехваткой вычислительных ресурсов для обучения и работы больших языковых моделей. Решение оказалось нетривиальным: компания заключает сделки не только с привычными облачными гигантами, но и с так называемыми "неооблаками" — новыми игроками рынка.
Соглашение с Nebius
8 сентября стало известно о крупной сделке Microsoft с Nebius Group NV, оценённой в сумму до $19,4 млрд.
По данным источников, корпорация получит доступ к более чем 100 000 новейших чипов Nvidia GB300. Эти ресурсы будут использоваться в первую очередь для внутренних команд Microsoft, работающих над обучением языковых моделей и развитием AI-ассистентов.
Акции Nebius сразу отреагировали ростом, а аналитики отметили, что сделка закрепляет компанию в числе ведущих поставщиков инфраструктуры для искусственного интеллекта.
Зачем Microsoft нужны "неооблака"
Традиционно облачные провайдеры строили собственные дата-центры. Но развитие генеративных моделей потребовало:
-
колоссального энергопотребления;
-
мгновенного масштабирования ресурсов;
-
закупки тысяч GPU.
Даже Microsoft с её глобальной Azure-инфраструктурой оказалась ограничена в возможностях. Поэтому аренда мощностей у "неооблаков" ускоряет процесс и снимает узкие места.
Скотт Гатри, руководитель облачного бизнеса Microsoft, отметил:
"Мы находимся в режиме настоящей гонки за территорию в сфере ИИ. Мы приняли решение, что не хотим ограничивать себя в плане мощностей", — сказал руководитель облачного направления Microsoft Скотт Гатри.
Другие сделки
Microsoft уже подписала соглашений более чем на $33 млрд с такими компаниями, как:
-
CoreWeave (США);
-
Nscale;
-
Lambda;
-
и теперь Nebius.
Так формируется целая сеть "неооблачных" партнёров, которые предоставляют Microsoft гибкость в распределении нагрузок.
Примечательно, что первые крупные AI-модели под руководством Мустафы Сулеймана, возглавляющего потребительское AI-направление, обучались именно на серверах CoreWeave в Орегоне.
Как работает стратегия
Главная идея проста:
-
собственные дата-центры Microsoft используются преимущественно для клиентов Azure и облачных сервисов;
-
"неооблака" предоставляют мощности для внутренних проектов, включая совместные разработки с OpenAI.
Это позволяет одновременно удовлетворять потребности платных клиентов и продолжать амбициозные исследования.
Сравнение: классические облака и "неооблака"
|Критерий
|Классические облака (Azure, AWS, GCP)
|Неооблака (Nebius, CoreWeave)
|Масштаб
|Глобальная сеть дата-центров
|Узкоспециализированные центры
|Основная цель
|Универсальные облачные сервисы
|Вычисления для ИИ
|Скорость внедрения
|Медленное расширение инфраструктуры
|Быстрая реакция на запрос рынка
|Ключевой актив
|Клиентская база и SaaS-услуги
|GPU-кластеры и AI-оптимизация
|Цена аренды
|Выше, но с экосистемой
|Ниже и гибче, но без экосистемы
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: полагаться только на собственные дата-центры.
-
Последствие: дефицит мощностей, срыв графиков обучения моделей.
-
Альтернатива: гибридная стратегия с привлечением "неооблаков".
-
Ошибка: игнорировать конкуренцию за чипы Nvidia.
-
Последствие: технологическое отставание.
-
Альтернатива: долгосрочные контракты на миллиарды долларов с поставщиками.
-
Ошибка: держать фокус только на бизнес-клиентах.
-
Последствие: риск отставания во внутренних R&D.
-
Альтернатива: распределение ресурсов между клиентами и собственными проектами.
А что если "неооблака" займут нишу гигантов?
Если тренд закрепится, "неооблака" могут стать новым классом игроков — небольших компаний с узкой специализацией на ИИ-инфраструктуре. Microsoft фактически подтолкнула индустрию к тому, чтобы появилось новое поколение конкурентов Amazon и Google.
Плюсы и минусы стратегии Microsoft
|Плюсы
|Минусы
|Быстрое расширение вычислительных ресурсов
|Зависимость от сторонних поставщиков
|Снижение нагрузки на собственные центры
|Потенциальные риски безопасности
|Гибкость при дефиците GPU
|Рост расходов на аренду
|Возможность ускорить проекты OpenAI
|Конкуренты могут воспользоваться аналогичной схемой
FAQ
Что такое "неооблака"?
Это новые инфраструктурные провайдеры, предоставляющие мощные GPU-серверы в аренду специально для задач искусственного интеллекта.
Почему Microsoft выбрала Nebius?
Компания располагает крупными кластерами на новейших Nvidia GB300, а также готовой инфраструктурой для AI-задач.
В чём выгода Microsoft?
Собственные дата-центры остаются под клиентов Azure, а внутренняя разработка ИИ уходит на "неооблака".
Станет ли это стандартом для рынка?
Скорее всего да: спрос на AI-мощности столь велик, что аренда у специализированных игроков будет расти.
Мифы и правда
-
Миф: Microsoft не справляется с собственными дата-центрами.
-
Правда: мощности есть, но компания рационально перераспределяет ресурсы.
-
Миф: "неооблака" полностью заменят Azure.
-
Правда: они дополняют экосистему и закрывают нишевые задачи.
-
Миф: такие сделки выгодны только стартапам.
-
Правда: и Microsoft, и провайдеры выигрывают — первые получают мощности, вторые капитал.
3 интересных факта
-
Microsoft уже подписала контрактов на $33 млрд с "неооблаками".
-
CoreWeave выросла из криптомайнинга в одного из крупнейших AI-хостеров США.
-
Nvidia GB300 — один из самых востребованных чипов для генеративного ИИ.
Исторический контекст
-
2010-е: облачные гиганты строят глобальные дата-центры.
-
2020-2022: начало дефицита GPU на фоне роста интереса к генеративным моделям.
-
2023: появление CoreWeave и других специализированных "неооблаков".
-
2024-2025: Microsoft активно арендует мощности у сторонних игроков.
-
2027+: ожидается, что подобные сделки станут нормой в индустрии.
