Мозги есть — мощностей нет: Microsoft пошла ва-банк ради ИИ и нашла неожиданных союзников

Сфера искусственного интеллекта переживает стремительный рост, и вместе с ним резко возросла нагрузка на инфраструктуру. Microsoft, вложившая миллиарды в AI-направление и партнёрство с OpenAI, столкнулась с нехваткой вычислительных ресурсов для обучения и работы больших языковых моделей. Решение оказалось нетривиальным: компания заключает сделки не только с привычными облачными гигантами, но и с так называемыми "неооблаками" — новыми игроками рынка.

Соглашение с Nebius

8 сентября стало известно о крупной сделке Microsoft с Nebius Group NV, оценённой в сумму до $19,4 млрд.

По данным источников, корпорация получит доступ к более чем 100 000 новейших чипов Nvidia GB300. Эти ресурсы будут использоваться в первую очередь для внутренних команд Microsoft, работающих над обучением языковых моделей и развитием AI-ассистентов.

Акции Nebius сразу отреагировали ростом, а аналитики отметили, что сделка закрепляет компанию в числе ведущих поставщиков инфраструктуры для искусственного интеллекта.

Зачем Microsoft нужны "неооблака"

Традиционно облачные провайдеры строили собственные дата-центры. Но развитие генеративных моделей потребовало:

колоссального энергопотребления;

мгновенного масштабирования ресурсов;

закупки тысяч GPU.

Даже Microsoft с её глобальной Azure-инфраструктурой оказалась ограничена в возможностях. Поэтому аренда мощностей у "неооблаков" ускоряет процесс и снимает узкие места.

Скотт Гатри, руководитель облачного бизнеса Microsoft, отметил:

"Мы находимся в режиме настоящей гонки за территорию в сфере ИИ. Мы приняли решение, что не хотим ограничивать себя в плане мощностей", — сказал руководитель облачного направления Microsoft Скотт Гатри.

Другие сделки

Microsoft уже подписала соглашений более чем на $33 млрд с такими компаниями, как:

CoreWeave (США);

Nscale ;

Lambda ;

и теперь Nebius.

Так формируется целая сеть "неооблачных" партнёров, которые предоставляют Microsoft гибкость в распределении нагрузок.

Примечательно, что первые крупные AI-модели под руководством Мустафы Сулеймана, возглавляющего потребительское AI-направление, обучались именно на серверах CoreWeave в Орегоне.

Как работает стратегия

Главная идея проста:

собственные дата-центры Microsoft используются преимущественно для клиентов Azure и облачных сервисов;

"неооблака" предоставляют мощности для внутренних проектов, включая совместные разработки с OpenAI.

Это позволяет одновременно удовлетворять потребности платных клиентов и продолжать амбициозные исследования.

Сравнение: классические облака и "неооблака"

Критерий Классические облака (Azure, AWS, GCP) Неооблака (Nebius, CoreWeave) Масштаб Глобальная сеть дата-центров Узкоспециализированные центры Основная цель Универсальные облачные сервисы Вычисления для ИИ Скорость внедрения Медленное расширение инфраструктуры Быстрая реакция на запрос рынка Ключевой актив Клиентская база и SaaS-услуги GPU-кластеры и AI-оптимизация Цена аренды Выше, но с экосистемой Ниже и гибче, но без экосистемы

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: полагаться только на собственные дата-центры.

Последствие: дефицит мощностей, срыв графиков обучения моделей.

Альтернатива: гибридная стратегия с привлечением "неооблаков".

Ошибка: игнорировать конкуренцию за чипы Nvidia.

Последствие: технологическое отставание.

Альтернатива: долгосрочные контракты на миллиарды долларов с поставщиками.

Ошибка: держать фокус только на бизнес-клиентах.

Последствие: риск отставания во внутренних R&D.

Альтернатива: распределение ресурсов между клиентами и собственными проектами.

А что если "неооблака" займут нишу гигантов?

Если тренд закрепится, "неооблака" могут стать новым классом игроков — небольших компаний с узкой специализацией на ИИ-инфраструктуре. Microsoft фактически подтолкнула индустрию к тому, чтобы появилось новое поколение конкурентов Amazon и Google.

Плюсы и минусы стратегии Microsoft

Плюсы Минусы Быстрое расширение вычислительных ресурсов Зависимость от сторонних поставщиков Снижение нагрузки на собственные центры Потенциальные риски безопасности Гибкость при дефиците GPU Рост расходов на аренду Возможность ускорить проекты OpenAI Конкуренты могут воспользоваться аналогичной схемой

Что такое "неооблака"?

Это новые инфраструктурные провайдеры, предоставляющие мощные GPU-серверы в аренду специально для задач искусственного интеллекта.

Почему Microsoft выбрала Nebius?

Компания располагает крупными кластерами на новейших Nvidia GB300, а также готовой инфраструктурой для AI-задач.

В чём выгода Microsoft?

Собственные дата-центры остаются под клиентов Azure, а внутренняя разработка ИИ уходит на "неооблака".

Станет ли это стандартом для рынка?

Скорее всего да: спрос на AI-мощности столь велик, что аренда у специализированных игроков будет расти.

Миф: Microsoft не справляется с собственными дата-центрами.

Правда: мощности есть, но компания рационально перераспределяет ресурсы.

Миф: "неооблака" полностью заменят Azure.

Правда: они дополняют экосистему и закрывают нишевые задачи.

Миф: такие сделки выгодны только стартапам.

Правда: и Microsoft, и провайдеры выигрывают — первые получают мощности, вторые капитал.

Microsoft уже подписала контрактов на $33 млрд с "неооблаками". CoreWeave выросла из криптомайнинга в одного из крупнейших AI-хостеров США. Nvidia GB300 — один из самых востребованных чипов для генеративного ИИ.

