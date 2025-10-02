Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© unsplash.com by Clint Patterson is licensed under Free to use under the Unsplash License
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 22:59

Панель задач превратили в офис: как Windows 11 подсадит пользователей на Microsoft 365

Microsoft добавит приложения Microsoft 365 на панель задач Windows 11 по умолчанию

Microsoft продолжает расширять функциональность своей операционной системы Windows 11, делая акцент на тесной интеграции сервисов Microsoft 365. В ближайшие месяцы пользователи настольных компьютеров получат обновление, которое изменит привычный интерфейс: приложения "Контакты", "Календарь" и "Файлы" будут автоматически закреплены на панели задач и запускаться при старте системы.

Компания подчёркивает, что это решение должно обеспечить более быстрый доступ к ключевой информации и теснее связать экосистему Windows с интеллектуальными инструментами Copilot. Таким образом, Microsoft стремится превратить панель задач не просто в навигационную панель, а в полноценный центр управления повседневными делами и цифровыми документами.

Что изменится для пользователей Windows 11

После обновления пользователи заметят, что стандартная панель задач дополнится ярлыками к основным приложениям Microsoft 365. Если ранее их можно было установить вручную или вовсе не использовать, теперь они станут частью системы по умолчанию.

Кроме того, приложения будут запускаться автоматически вместе со стартом Windows. По словам компании, такая мера позволит пользователям сразу после включения компьютера иметь доступ к расписанию, переписке и файлам.

"Обеспечить мгновенный доступ к важной информации сразу после загрузки компьютера", — заявили представители Microsoft.

Сравнение: панель задач до и после обновления

Характеристика Ранее После обновления
Наличие приложений Microsoft 365 Опционально, по желанию Установлены по умолчанию
Запуск при старте Нет Автоматический
Интеграция с Copilot Ограниченная Расширенная
Удобство для подписчиков Microsoft 365 Среднее Максимальное

Советы шаг за шагом: как подготовиться к обновлению

  1. Проверьте наличие подписки Microsoft 365, чтобы использовать весь функционал.

  2. Ознакомьтесь с настройками автозагрузки и при необходимости отключите ненужные приложения.

  3. Настройте Copilot для интеграции с календарём и файлами, чтобы оптимизировать рабочий процесс.

  4. Используйте приложение "Контакты" для синхронизации с Outlook и Teams.

  5. Следите за обновлениями через "Центр обновления Windows", чтобы получить новую версию своевременно.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать настройки автозагрузки.
    → Последствие: компьютер будет дольше запускаться.
    → Альтернатива: отключите ненужные приложения в "Диспетчере задач".

  • Ошибка: не синхронизировать данные календаря и контактов.
    → Последствие: потеря актуальных напоминаний и писем.
    → Альтернатива: настройте синхронизацию с Outlook и Teams.

  • Ошибка: не использовать Copilot.
    → Последствие: упущенные возможности автоматизации.
    → Альтернатива: активируйте Copilot для подсказок и анализа данных.

А что если…

А что если вы не являетесь подписчиком Microsoft 365? В таком случае приложения останутся на панели задач, но их функционал будет ограничен. Полноценная интеграция с Copilot и расширенные возможности календаря, контактов и файлов доступны только при активной подписке.

FAQ

Как выбрать, какие приложения запускать при старте Windows 11?
Через "Диспетчер задач" можно отключить ненужные программы в разделе "Автозагрузка".

Сколько стоит подписка Microsoft 365?
В зависимости от тарифного плана стоимость варьируется от 300 до 800 рублей в месяц.

Что лучше использовать для хранения файлов — OneDrive или локальный диск?
OneDrive обеспечивает синхронизацию и резервное копирование, а локальный диск — автономный доступ. Лучший вариант — комбинировать оба.

Мифы и правда

  • Миф: приложения Microsoft 365 нельзя удалить.
    Правда: их можно отключить, но по умолчанию они будут закреплены.

  • Миф: Copilot доступен бесплатно всем.
    Правда: часть функций бесплатна, но для полного доступа нужна подписка.

  • Миф: обновление обязательно для всех устройств.
    Правда: развертывание будет поэтапным и коснётся только Windows 11.

Три интересных факта

  1. Copilot в Windows 11 использует искусственный интеллект для анализа данных в реальном времени.

  2. Microsoft 365 уже стал стандартом для большинства компаний Fortune 500.

  3. Подписчики получают 1 ТБ облачного хранилища в OneDrive в рамках подписки.

Исторический контекст

  • 2015 год — выход Windows 10 с универсальными приложениями.

  • 2021 год — запуск Windows 11 с обновлённым интерфейсом и интеграцией Teams.

  • 2023 год — добавление Copilot в экосистему Microsoft 365.

  • 2024 год — закрепление приложений Microsoft 365 на панели задач по умолчанию.

