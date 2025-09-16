Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Боль под рёбрами
Боль под рёбрами
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 22:18

Генетический "выключатель" найден: этот витамин способен заблокировать разрушительный процесс в печени

Витамин B3 неожиданно показал себя как оружие против жировой болезни печени

Мировая медицина получила шанс в борьбе с одним из самых распространённых заболеваний печени — метаболической жировой болезнью (MASLD). Новые исследования показали, что ключевую роль в развитии болезни играет микроРНК-93, а блокировать её действие способен обычный витамин B3 (ниацин).

Что такое жировая болезнь печени и почему она опасна

MASLD диагностируется примерно у трети населения планеты. Болезнь развивается из-за накопления жира в клетках печени и часто связана с ожирением, диабетом и нарушениями обмена веществ. На ранних стадиях заболевание протекает без симптомов, но при прогрессировании вызывает воспаление, фиброз и цирроз. До недавнего времени у медицины не было целевого лечения этой патологии — терапия сводилась к коррекции образа жизни и снижению веса.

Генетический фактор: роль микроРНК-93

Учёные из Южной Кореи впервые выявили, что в печени больных наблюдается аномально высокий уровень молекулы микроРНК-93. Эта РНК блокирует работу гена SIRT1, отвечающего за нормальный липидный обмен. В результате в печени откладываются жиры, усиливается воспаление и начинается разрушение тканей.

При отключении miR-93 у лабораторных мышей исследователи зафиксировали снижение жировых отложений, восстановление чувствительности к инсулину и улучшение работы печени. А вот искусственное повышение уровня miR-93 вызывало обратный эффект — стремительное ухудшение метаболизма.

Витамин B3 как лекарство

Самым неожиданным итогом экспериментов стало то, что из 150 одобренных FDA препаратов именно витамин B3 оказался лучшим ингибитором miR-93. У животных, получавших ниацин, уровень микроРНК падал, а активность SIRT1 возрастала. Это приводило к восстановлению жирового обмена и нормализации функций печени.

"Это исследование точно выясняет молекулярное происхождение MASLD и демонстрирует потенциал перепрофилирования уже одобренного витаминного соединения", — отметили авторы работы.

По их словам, витамин B3 может стать основой для комбинированной терапии и использоваться вместе с другими методами лечения.

Плюсы и минусы ниацина при MASLD

Плюсы

Минусы

Доступный и недорогой витамин

Может вызывать покраснение кожи и приливы

Одобрен FDA, хорошо изучен

При высоких дозах возможна нагрузка на печень

Подавляет ключевой генетический фактор болезни

Эффективность у людей требует клинических подтверждений

Используется при лечении гиперлипидемии

Не заменяет изменения образа жизни

Сравнение: стандартный подход и витаминная терапия

Подход

Что включает

Недостатки

Перспективы

Классический (диета, спорт, лекарства для снижения холестерина)

Ограничение калорий, физическая активность, статины

Нет прямого воздействия на генетический механизм болезни

Улучшает общее здоровье, но не всегда помогает печени

Витамин B3

Таргетное влияние на микроРНК-93, восстановление SIRT1

Требуются клинические испытания на людях

Может стать первым доступным средством точечной терапии MASLD

Советы шаг за шагом: как поддерживать печень

  1. Обследуйтесь — сдайте анализы на печёночные ферменты и УЗИ печени.
  2. Сократите потребление сахара и трансжиров.
  3. Включите в рацион продукты, богатые ниацином: курица, индейка, тунец, арахис, грибы.
  4. Обсудите с врачом приём витамина B3 в виде добавки.
  5. Регулярно занимайтесь аэробной активностью (ходьба, плавание, велосипед).
  6. Следите за уровнем глюкозы и холестерина.

Мифы и правда о жировой болезни печени

  • Миф: MASLD встречается только у людей с ожирением.
    Правда: болезнь развивается и у людей с нормальным весом при нарушенном обмене веществ.
  • Миф: Достаточно пить только витамины, чтобы вылечить печень.
    Правда: витамин B3 перспективен, но без правильного питания и контроля веса результата не будет.
  • Миф: Жировая болезнь печени не опасна.
    Правда: без лечения она может привести к циррозу и раку печени.

FAQ

Как выбрать витамин B3?
Лучше всего использовать аптечные формы ниацина или никотинамида. Выбор и дозировку определяет врач.

Сколько стоит витамин B3?
Цена варьируется от 200 до 600 рублей за упаковку, что делает его одним из самых доступных средств.

Что лучше — продукты с ниацином или добавки?
Для профилактики достаточно продуктов, богатых витамином. Для терапии необходимы добавки в клинических дозах.

Исторический контекст

Витамин B3 был открыт в начале XX века и долгое время применялся для лечения пеллагры — болезни, вызванной его дефицитом. Позже его стали использовать для снижения уровня холестерина. Теперь у ниацина появился новый шанс — стать ключевым средством против жировой болезни печени.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорирование анализов → прогрессирование болезни → регулярная диспансеризация.
  • Самолечение большими дозами витаминов → токсическая нагрузка на печень → терапия под контролем врача.
  • Ставка только на таблетки → отсутствие эффекта → комплексный подход (диета + физическая активность + витамины).

А что если…

Если будущие клинические испытания подтвердят эффективность ниацина, пациенты с MASLD впервые получат недорогое и безопасное средство, которое напрямую воздействует на генетический механизм болезни. Это изменит стратегию лечения и позволит миллионам избежать тяжёлых осложнений.

Интересные факты

  1. У печени нет болевых рецепторов, поэтому болезнь долго протекает скрытно.
  2. Витамин B3 участвует более чем в 400 биохимических реакциях организма.
  3. По прогнозам, к 2030 году MASLD станет основной причиной трансплантации печени.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Генетика и гормоны признаны главными причинами возрастной алопеции у мужчин и женщин сегодня в 16:05

Витамины, которые реально работают при выпадении волос: список без лишних обещаний

Волосы с возрастом меняются, но есть способы сохранить их красоту и здоровье. Узнайте, что реально помогает, а что лишь миф.

Читать полностью » Нутрициолог Юлия Шарапова: дефицит железа приводит к выпадению волос и тусклости кожи сегодня в 16:03

Волосы ломаются, кожа сохнет: чаще всего виновата тарелка, а не погода

Узнайте, какие 5 ключевых продуктов подарят вашей коже и волосам здоровье и сияние. Правильное питание — залог красоты. Откройте для себя секреты здоровья.

Читать полностью » Невролог Пётр Соков: первые признаки проблем с позвоночником проявляются тянущей болью сегодня в 15:59

Боль в спине умеет молчать годами: когда "тянущее чувство" становится приговором для позвоночника

Боль в спине может сигнализировать о серьёзных проблемах. Невролог Пётр Соков делится важной информацией и простым тестом на здоровье позвоночника.

Читать полностью » ВОЗ: жёсткие диеты приводят к возврату веса, сбалансированное питание эффективнее сегодня в 15:32

Худеют не те, кто меньше ест: неожиданный секрет долгосрочного результата

Быстрые диеты редко работают надолго. Узнайте, как простые шаги и баланс помогут сбросить вес без жёстких ограничений и вернуть контроль над привычками.

Читать полностью » История спасения: как обычный ремень предотвратил смертельное кровотечение сегодня в 14:37

Не держите это на кухне: простой предмет, который может спасти жизнь при травме

Как правильно действовать при ожогах, переломах и кровотечениях? Эксперты раскрывают алгоритмы первой помощи, которые спасают жизни. Избегайте опасных ошибок!

Читать полностью » Врач Лысенко напомнила, что прививку от гриппа лучше делать в начале сезона сегодня в 14:16

Вакцина от гриппа есть, но времени мало: почему прививаться нужно сейчас

В Москве для вакцинации от гриппа в основном доступны отечественные четырёхкомпонентные вакцины. Врачи объяснили, почему это оптимальный выбор.

Читать полностью » Терапевт Аршинская: мужчины тяжелее переносят простуду из-за тестостерона сегодня в 13:37

Сопли, диван и драма: что скрывается за мемом про умирающего мужчину

Почему мужчины так тяжело переносят простуду? Оказывается, дело не только в шутках — у этого феномена есть реальное научное объяснение.

Читать полностью » Айдархан Якупов: спортивных врачей в России выпускают слишком мало сегодня в 13:12

Медиков мало, а спортсменов всё больше: кто позаботится об их здоровье

В Челябинской области ощущается дефицит спортивных врачей. Айдархан Якупов объяснил, почему обычный терапевт не заменит такого специалиста.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Певец Алексей Чумаков перенёс операцию на позвоночнике с установкой штифтов
Наука

Мегаполисы медного века на Иберии рухнули из-за климатических изменений
Авто и мото

В ГИБДД объяснили правила использования поворотников на дорогах России
Садоводство

Обвязка штамбов названа одним из лучших способов защиты деревьев от зайцев
Авто и мото

Распространенные ошибки в настройке боковых зеркал автомобиля — ГИБДД назвала причины аварий
Авто и мото

Автоэксперты назвали главные ошибки водителей осенью и их последствия
Еда

Диетолог Винчи Цуи объяснила, почему перекусы важны для энергии и концентрации
Наука

Спутниковые снимки показали свежие следы валунов на поверхности Луны
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet