Врач берёт кровь у пациента
Врач берёт кровь у пациента
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:03

Пластик повсюду — даже в сердце и венах: учёные бьют тревогу

Учёные нашли микропластик в бляшках у 60% пациентов

Учёные из Университета Кампании в Неаполе обнаружили связь между присутствием микропластика в атеросклеротических бляшках и риском тяжёлых сердечно-сосудистых событий.

Дизайн исследования

  • В исследовании участвовали 257 пациентов, перенёсших каротидную эндартерэктомию (операцию по удалению бляшек для снижения риска инсульта).

  • Наблюдение велось в течение 34 месяцев.

  • Состав удалённых бляшек анализировали с помощью пиролиз-газовой хроматографии-масс-спектрометрии и анализа стабильных изотопов, что позволило отличить углерод тканей от углерода нефтехимического происхождения.

Результаты

  • У 60% пациентов в бляшках был обнаружен полиэтилен.

  • У 12% пациентов дополнительно выявлен поливинилхлорид (ПВХ).

  • Пациенты с микропластиком в бляшках были в 4,5 раза более подвержены риску инсульта, инфаркта или смерти от любых причин по сравнению с теми, у кого пластика не нашли.

Почему это важно

  • Полиэтилен и ПВХ — самые распространённые виды пластика, широко используемые в упаковке, трубах, покрытиях и одноразовой таре.

  • Ранее микропластик уже находили в кровотоке человека.

  • Лабораторные исследования показали, что такие частицы могут:

    • вызывать воспаление и окислительный стресс в клетках,

    • ухудшать работу сердца,

    • изменять частоту сердечных сокращений,

    • провоцировать рубцевание тканей у животных.

Контекст

Данные пока ограничены: большинство исследований о влиянии микропластика проводилось на животных или в лабораторных условиях с высокими концентрациями. Работ на людях крайне мало. Однако новое исследование даёт первые прямые наблюдения о возможном влиянии микропластика на сердечно-сосудистую систему человека.

