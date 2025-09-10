Пластик повсюду — даже в сердце и венах: учёные бьют тревогу

сегодня в 16:18

Абрикос лечит и калечит: как одно свойство делает курагу опасной

Сладкий вкус и удобство хранения — не единственные причины добавить курагу в рацион. Узнайте, чем ещё она может удивить и порадовать организм.

сегодня в 16:13

Один глоток воды способен остановить срыв: секрет, о котором знают немногие

Узнайте, как быстро вернуть внутреннее равновесие и избежать стресса с помощью простых методов. 7 эффективных способов управления эмоциями.

сегодня в 15:50

Сон на спине — билет в лотерею: одна неправильная поза может решить судьбу всей ночи

Доктор Павел Кудинов рассказал NewsInfo об опасностях сна на спине.

сегодня в 15:17

Артроз моложе 40: болезнь "пенсионеров" меняет возрастные рамки

Как в 36 лет столкнуться с артрозом и что делать? История Виталия Шурмана, который решил бороться с болезнью, не опуская руки.

сегодня в 15:12

Когда память даёт сбой, а стресс накрывает: один чай меняет всё

Гинкго билоба называют живым ископаемым, а его листья используют для чая, который помогает мозгу работать лучше и приносит спокойствие.

сегодня в 14:23

Забудьте о кофе: короткий сон повышает внимание на 35% — NASA подтверждает это годами

Короткий дневной сон улучшает память, снижает стресс и замедляет старение мозга. Невролог Екатерина Демьяновская объясняет, как 20-30 минут отдыха защищают от болезней и повышают продуктивность. Исследования NASA и японская практика инемури — в материале.

сегодня в 14:12

Йогурт против кефира: какой кисломолочный продукт полезнее утром

Диетолог Татьяна Жаровская рассказала, чем отличаются кефир и йогурт на завтрак, и как правильно их сочетать, чтобы усилить пользу для организма.

сегодня в 13:38

В Ижевске спасли руку бойцу после огнестрельного ранения

Врачи Ижевска провели пересадку кожи военнослужащему после огнестрельного ранения. Операция прошла успешно, сейчас боец восстанавливается.

