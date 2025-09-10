Пластик повсюду — даже в сердце и венах: учёные бьют тревогу
Учёные из Университета Кампании в Неаполе обнаружили связь между присутствием микропластика в атеросклеротических бляшках и риском тяжёлых сердечно-сосудистых событий.
Дизайн исследования
-
В исследовании участвовали 257 пациентов, перенёсших каротидную эндартерэктомию (операцию по удалению бляшек для снижения риска инсульта).
-
Наблюдение велось в течение 34 месяцев.
-
Состав удалённых бляшек анализировали с помощью пиролиз-газовой хроматографии-масс-спектрометрии и анализа стабильных изотопов, что позволило отличить углерод тканей от углерода нефтехимического происхождения.
Результаты
-
У 60% пациентов в бляшках был обнаружен полиэтилен.
-
У 12% пациентов дополнительно выявлен поливинилхлорид (ПВХ).
-
Пациенты с микропластиком в бляшках были в 4,5 раза более подвержены риску инсульта, инфаркта или смерти от любых причин по сравнению с теми, у кого пластика не нашли.
Почему это важно
-
Полиэтилен и ПВХ — самые распространённые виды пластика, широко используемые в упаковке, трубах, покрытиях и одноразовой таре.
-
Ранее микропластик уже находили в кровотоке человека.
-
Лабораторные исследования показали, что такие частицы могут:
-
вызывать воспаление и окислительный стресс в клетках,
-
ухудшать работу сердца,
-
изменять частоту сердечных сокращений,
-
провоцировать рубцевание тканей у животных.
-
Контекст
Данные пока ограничены: большинство исследований о влиянии микропластика проводилось на животных или в лабораторных условиях с высокими концентрациями. Работ на людях крайне мало. Однако новое исследование даёт первые прямые наблюдения о возможном влиянии микропластика на сердечно-сосудистую систему человека.
