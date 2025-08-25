Молчаливый враг разума: микропластик вызвал гибель нейронов – неутешительные выводы ученых

Воздействие микропластика может нарушать работу головного мозга, показало новое исследование на крысах, опубликованное в Molecular Neurobiology. Ученые обнаружили, что длительное употребление с водой частиц полиэтилена низкой плотности повреждает гематоэнцефалический барьер, усиливает окислительный стресс и приводит к гибели нейронов. Это открытие вызывает серьезные опасения по поводу потенциального влияния микропластика на здоровье человека.

Микропластик — частицы пластика размером менее 5 мм. Они распространены в воде, почве и воздухе, легко попадают в пищу и человеческое тело. Малые размеры микропластика позволяют ему легко проникать в различные среды и организмы.

Пищевая цепочка: пресная вода, водные организмы, рыба, морепродукты и человек

В пресной воде микропластик поглощается водными организмами, а затем — через рыбу и морепродукты — попадает в наш рацион. Микропластик накапливается в пищевой цепочке и в конечном итоге попадает в организм человека через потребление загрязненных продуктов.

Чтобы изучить возможные нейротоксические эффекты, исследователи из Технологического университета Чалмерса провели эксперименты на 80 самцах крыс. Животных разделили на четыре группы: контрольные получали дистиллированную воду, экспериментальные — воду с микрочастицами пластика (диаметром менее 25 мкм) в дозе 10 мг на кг массы тела ежедневно через зонд. Две группы наблюдали 3 недели, две — 6 недель.

Результаты показали значительное нарушение целостности гематоэнцефалического барьера у крыс, подвергавшихся воздействию микропластика. Эксперименты на крысах выявили нейротоксическое воздействие микропластика и повреждение защитного барьера мозга.

Окислительный стресс, мозговой нейротрофический фактор и гибель нейронов: биохимические и гистологические изменения

Биохимические тесты выявили повышенный уровень окислительного стресса, а в 6-недельной группе уровень мозгового нейротрофического фактора, необходимого для роста и выживания нейронов, снизился. Гистология мозга выявила сжатие клеток и очаги некроза. Воздействие микропластика приводит к биохимическим и гистологическим изменениям в мозге, указывающим на повреждение и гибель нейронов.

"Наши данные подтверждают, что хроническое воздействие микропластика разрушает защитные механизмы мозга и повреждает нейроны у крыс. Это подчеркивает необходимость изучения потенциальных рисков для здоровья человека", — отмечают авторы.

Результаты исследования подтверждают, что микропластик оказывает нейротоксическое воздействие и может разрушать защитные механизмы мозга.

Хотя результаты получены на крысах и не могут напрямую переноситься на людей, исследование демонстрирует возможный нейротоксический эффект микропластика и необходимость дальнейших исследований его влияния на организм человека. Необходимо провести дополнительные исследования, чтобы определить, какое воздействие микропластик оказывает на мозг человека и каковы долгосрочные последствия для здоровья.

Интересные факты о микропластике и загрязнении окружающей среды

Микропластик обнаружен в питьевой воде, пищевых продуктах, воздухе и даже в организме человека.

Источниками микропластика являются различные продукты, включая пластиковые бутылки, косметику и текстиль.

Борьба с загрязнением микропластиком требует совместных усилий правительств, предприятий и потребителей.

В заключение, новое исследование выявило нейротоксическое воздействие микропластика на мозг крыс, подчеркивая необходимость дальнейших исследований влияния микропластика на организм человека. Ограничение использования пластика, улучшение систем переработки отходов и разработка новых биоразлагаемых материалов могут помочь снизить загрязнение микропластиком и защитить здоровье людей и окружающую среду.