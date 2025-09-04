Пластиковая бутылка на жаре превращается в фабрику яда

Оставленная в машине пластиковая бутылка с водой может показаться безобидной, но на самом деле в ней скрывается куда больше опасностей, чем мы привыкли думать. Жара, солнечный свет и сам материал бутылки превращают обычную воду в источник микропластика и потенциально вредных соединений.

Почему пластик разрушается

Современные исследования показывают: под воздействием высокой температуры и ультрафиолета пластик начинает разлагаться, выделяя миллиарды крошечных частиц. Эти микрофрагменты оказываются прямо в воде, и вместе с глотком жидкости попадают в организм. Причём процесс запускается довольно быстро — достаточно нескольких часов в раскалённой машине летом.

Учёные подчёркивают, что речь идёт не о паре случайных частиц: при испытаниях фиксировались целые миллиарды микроскопических фрагментов, попавших в воду после нагрева. Контрольные образцы, которые хранились в прохладе, практически не содержали примесей.

Что говорят исследования

Проблема изучается не первый год. Ещё в 2014 году группа специалистов из Университета Флориды проверяла, как ведёт себя бутилированная вода при длительном хранении на жаре. Результаты оказались тревожными: в условиях "наихудшего сценария" химические вещества из пластика активно мигрировали в жидкость.

"Если вы храните воду достаточно долго, может возникнуть беспокойство", — сказала профессор почвоведения и водных наук Лена Ма.

Исследование 2025 года, опубликованное в журнале Science of the Total Environment, подтвердило: чем выше температура напитка, тем больше вероятность обнаружить в нём микропластик. Например, в горячем чае учёные насчитали около 60 частиц на литр, тогда как в холодном — почти в два раза меньше.

Чем грозит микропластик

Опасность состоит не только в том, что микропластик попадает в организм. Считается, что такие частицы могут вызывать воспаления, повреждать клетки печени, усиливать окислительный стресс. Кроме того, нагретая вода в закрытой бутылке становится благоприятной средой для роста бактерий и других патогенов.

Доцент Университета Род-Айленда Джейми Росс пояснил, что риск связан именно с повторяющимся воздействием: чем чаще человек пьёт такую воду, тем выше нагрузка на организм.

Как снизить риски

Полностью отказаться от микропластика в повседневной жизни пока невозможно. Он встречается в одежде, еде, упаковке и даже в воздухе. Но с пластиковыми бутылками можно быть осторожнее. Эксперты советуют:

не оставлять воду в машине или на солнце;

хранить запасы в прохладном и тёмном месте;

при возможности выбирать многоразовые ёмкости из стекла или металла;

не использовать старые пластиковые бутылки повторно.

Учёные также считают, что производители должны предупреждать покупателей о составе упаковки и возможном выделении бисфенола А и других соединений. Но пока этого не произошло, ответственность за безопасность ложится на самих потребителей.

Глоток воды из бутылки, простоявшей в жаркой машине, вряд ли приведёт к катастрофе. Но если это превращается в привычку, то организм регулярно получает порцию микропластика и потенциально вредных веществ. Избежать этого довольно просто — стоит лишь хранить воду правильно и отдавать предпочтение более безопасным материалам.