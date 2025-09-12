Частицы пластика обнаружены в жизненно важных органах
Сыр фета — символ греческой кухни, но его употребление скрывает риски: высокий натрий вызывает гипертонию, фосфор вымывает кальций, а тирамин провоцирует мигрени. Как избежать подделок и есть безопасно.
Хронический стресс разрушает здоровье, снижая продуктивность и иммунитет. Ученые Гарварда и ВОЗ предупреждают: 60% болезней связаны с его последствиями. Как распознать признаки и восстановить силы — в материале.
Популярные завтраки вроде печенья и хлопьев кажутся удобными, но они ведут к усталости и набору веса. Врач рассказал, чем их стоит заменить.
Цитрусовые, кофе и холодные напитки могут навредить, если употреблять их натощак. Узнаем, чем это грозит и как правильно начинать утро.
Учёные развенчивают популярные мифы о сне: универсальные 8 часов оказались опасными, алкоголь разрушает глубокие фазы отдыха, а храп сигнализирует о риске апноэ. Как определить свою норму сна и улучшить качество отдыха?
Аспирин десятилетиями считался универсальным средством, но теперь врачи предупреждают: его бесконтрольный прием может привести к тяжелым последствиям.
Психотерапевты предлагают простые способы справиться с тревогой без сложных техник: дыхание, активность, отказ от гаджетов перед сном и ведение дневника.
Алкоголь разрушает мозг, сердце и печень, а также отражается на психике и социальном поведении. Врач рассказал, чем опасно злоупотребление спиртным.