Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Организм человека
Организм человека
© commons.wikimedia.org by Beat Ruest is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 13:15

Частицы пластика обнаружены в жизненно важных органах

Учёные выявили рост содержания микропластика в мозге человека за последние восемь лет

Вопрос о влиянии микропластика на здоровье человека остаётся одним из самых обсуждаемых в научном сообществе. Несмотря на растущие опасения, окончательных доказательств его прямого вреда пока нет.

Что известно о микропластике

Частицы синтетических полимеров способны проникать в организм разными путями: с пищей и водой, через воздух или при контакте с бытовыми предметами. Они могут накапливаться в тканях, включая жизненно важные органы.

Недавнее исследование показало тревожную динамику: за последние восемь лет количество микропластика в головном мозге человека увеличилось на 50%. Более того, у пациентов с деменцией его оказалось в десять раз больше, чем у здоровых людей. Это заставляет ученых рассматривать возможную связь с нейродегенеративными заболеваниями.

Мнение специалиста

"Сегодня научное сообщество не представило ни одного доказательства негативного влияния микропластика", — сказала терапевт Анастасия Агаева.

Врач подчеркнула, что хотя предположения о связи микропластика с болезнью Альцгеймера и другими патологиями активно обсуждаются, убедительных данных пока не получено.

Почему это вызывает тревогу

Отсутствие доказательной базы не означает, что проблема безопасна. Растущие объёмы пластика в окружающей среде и находки его частиц в организме человека заставляют исследователей искать механизмы возможного воздействия. Особенно учитывая, что микропластик способен проникать в мозг, где любое вмешательство может иметь серьёзные последствия.

Итог

Сегодня микропластик остаётся "скрытой угрозой": его находят в организме, но роль в развитии заболеваний ещё предстоит доказать. Ученые продолжают изучать масштабы влияния, а врачи рекомендуют минимизировать контакт с пластиком в быту, выбирая более безопасные альтернативы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Поддельная фета на рынке: как отличить опасный аналог из кокосового масла сегодня в 13:33

Сыр-обманщик: почему фета может стать врагом вашего здоровья — диетологи раскрывают скрытые угрозы

Сыр фета — символ греческой кухни, но его употребление скрывает риски: высокий натрий вызывает гипертонию, фосфор вымывает кальций, а тирамин провоцирует мигрени. Как избежать подделок и есть безопасно.

Читать полностью » ВОЗ предупреждает: 60% болезней связаны с хроническим стрессом сегодня в 9:11

Хронический стресс не так безобиден: скрытый враг крадет ваше здоровье — как распознать угрозу

Хронический стресс разрушает здоровье, снижая продуктивность и иммунитет. Ученые Гарварда и ВОЗ предупреждают: 60% болезней связаны с его последствиями. Как распознать признаки и восстановить силы — в материале.

Читать полностью » Сладкая выпечка утром повышает риск гормональных сбоев и ожирения сегодня в 9:01

Врач Мануэль Висо назвал продукты, которые опасно есть на завтрак

Популярные завтраки вроде печенья и хлопьев кажутся удобными, но они ведут к усталости и набору веса. Врач рассказал, чем их стоит заменить.

Читать полностью » Ирина Писарева: цитрусовые и соки натощак повышают риск гастрита и язвы сегодня в 8:17

Утренние привычки, которые разрушают желудок

Цитрусовые, кофе и холодные напитки могут навредить, если употреблять их натощак. Узнаем, чем это грозит и как правильно начинать утро.

Читать полностью » Медики указали: дневная сонливость и утренние головные боли являются признаками нарушений сна сегодня в 8:11

Человек жил годами, спя всего по 11 минут в сутки — факт, который звучит как фантастика

Учёные развенчивают популярные мифы о сне: универсальные 8 часов оказались опасными, алкоголь разрушает глубокие фазы отдыха, а храп сигнализирует о риске апноэ. Как определить свою норму сна и улучшить качество отдыха?

Читать полностью » Доктор Мясников: аспирин может вызвать желудочные кровотечения и кровоизлияние в мозг сегодня в 7:13

Таблетка от боли и температуры, которая может закончиться кровотечением

Аспирин десятилетиями считался универсальным средством, но теперь врачи предупреждают: его бесконтрольный прием может привести к тяжелым последствиям.

Читать полностью » Психотерапевт Ирина Крашкина подчеркнула пользу физической активности для снижения тревожности сегодня в 7:01

Секрет гармонии раскрыт: простые привычки, которые вернут вам радость жизни

Психотерапевты предлагают простые способы справиться с тревогой без сложных техник: дыхание, активность, отказ от гаджетов перед сном и ведение дневника.

Читать полностью » Нарколог Скунцев назвал алкоголь нейродепрессантом, угнетающим нервную систему сегодня в 6:10

Напиток веселья становится причиной агрессии и несчастий

Алкоголь разрушает мозг, сердце и печень, а также отражается на психике и социальном поведении. Врач рассказал, чем опасно злоупотребление спиртным.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Дмитрий Еделев: ежегодное медобследование помогает выявить скрытые болезни
Спорт и фитнес

Фигуристка Евгения Медведева покинула поле после ушиба на благотворительном матче
Дом

Как смарт-чайники отличаются от обычных моделей на кухне
Еда

Традиционный салат с осьминогами и картофелем готовится из свежих ингредиентов
Питомцы

Чижи адаптируются к домашним условиям, по данным орнитологов
Питомцы

Аквариумные растения нуждаются в 8-часовом освещении ежедневно
Садоводство

Почва в теплице: как заменить верхний слой и чем обработать против вредителей
Авто и мото

В Калуге началось производство семейного кроссовера Tenet T8
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet