Стирка опаснее пластиковой бутылки: как одежда отравляет океаны
О микропластике сегодня говорят всё чаще. Эти мельчайшие частицы пластика проникают в воду, почву и даже живые организмы. Одним из основных источников загрязнения, как выяснили учёные, становится обычная стирка одежды. Казалось бы, безобидный процесс оказывается серьёзным фактором загрязнения рек и океанов.
О результатах исследований в этой области рассказала директор Центра исследования микропластика в окружающей среде Томского государственного университета Юлия Франк.
"Микропластик в Мировом океане в 90% случаев — это результат обычной стирки синтетических тканей", — отметила директор Центра исследования микропластика в окружающей среде ТГУ Юлия Франк.
Как синтетика "теряет" волокна
Современные ткани вроде полиэстера, нейлона и акрила популярны из-за износостойкости и простоты ухода. Но при каждой стирке с них отделяются микроскопические волокна. Они слишком малы, чтобы задержаться в фильтрах канализации, поэтому попадают в сточные воды, а затем — в реки и моря.
В Центре ТГУ провели серию экспериментов с использованием отечественной стиральной машины и порошка, а также фильтров с порами всего 1 микрометр. Для чистоты эксперимента брали новые флисовые толстовки одного бренда и артикула, чтобы волокна можно было точно идентифицировать. После каждой стирки фильтры взвешивали и анализировали под микроскопом.
Что показали эксперименты
"С килограмма новой вещи в сток уходит от 2,8 до 5,4 г микропластика — это 9-15 миллионов частиц", — пояснила директор Центра исследования микропластика в окружающей среде ТГУ Юлия Франк.
Первая стирка оказалась самой "грязной". При стирке 7,7 кг новых вещей из флиса в канализацию попадает около 30 граммов микропластика — примерно столько весит полуторалитровая пластиковая бутылка.
С каждой последующей стиркой количество выделяемых волокон заметно сокращается. После 3-4 циклов показатель стабилизируется: чтобы получить те же 30 г ПЭТ, нужно постирать уже более 200 кг текстиля.
Интересно, что при стирке без порошка количество микроволокон снижается почти вдвое. Моющие средства действуют как абразив, усиливая трение и разрушение ткани.
Порошок — ускоритель микропластика
"Стирка без порошка уменьшает количество микроволокон в 1,7-1,9 раза", — добавила директор Центра исследования микропластика в окружающей среде ТГУ Юлия Франк.
Учёные предполагают, что частицы порошка и содержащиеся в нём ферменты повреждают волокна синтетики, высвобождая микрочастицы пластика. Но полностью отказаться от моющих средств невозможно, поэтому эксперты ищут другие решения — например, специальные фильтры для стиральных машин.
Хорошая новость — в ходе экспериментов микропластик не показал острой токсичности для тестовых организмов, таких как дафнии и водоросли. Однако его долговременное влияние на экосистему всё ещё изучается.
Масштаб проблемы
По данным исследований ТГУ и статистики Росстата, ежегодно только в России в сточные воды попадает до 1775 тонн микропластика - исключительно от стирки синтетической одежды.
Чтобы подтвердить происхождение волокон, учёные применили морфологический и спектроскопический анализ. Это позволило точно установить, что речь идёт о частицах полиэстера и других искусственных волокон.
Таблица: Сколько микропластика выделяется при стирке
|Параметр
|Значение
|1 кг новой синтетической ткани
|2,8-5,4 г микропластика (9-15 млн частиц)
|7,7 кг флиса
|около 30 г микропластика
|После 3-4 стирок
|количество частиц снижается в 3-4 раза
|При стирке без порошка
|выделение частиц сокращается в 1,7-1,9 раза
|Годовой объём для России
|до 1775 тонн микропластика
Что можно сделать прямо сейчас
Разработчики ТГУ уже создают прототип фильтра для стиральных машин, способного задерживать микропластик до его попадания в стоки. Такое устройство поможет не только уменьшить загрязнение, но и собрать данные для дальнейших исследований.
Для обычных пользователей также есть простые шаги, которые реально сокращают количество микроволокон.
Советы шаг за шагом
-
Выбирайте натуральные ткани. Хлопок, лен и шерсть почти не выделяют микропластик.
-
Стирайте реже. Чем меньше циклов, тем меньше частиц попадает в воду.
-
Используйте специальные мешки. Они задерживают волокна внутри и снижают загрязнение.
-
Не перегружайте барабан. При плотной загрузке трение между вещами возрастает.
-
Сократите обороты и температуру. Мягкие режимы бережнее для волокон.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
Ошибка: стирать синтетику при высокой температуре и с агрессивным порошком.
Последствие: разрушение ткани и выделение микроволокон.
Альтернатива: мягкие режимы и жидкие средства для деликатной стирки.
А что если ничего не менять?
Если не сокращать выбросы микропластика, частицы будут накапливаться в воде, осадках и организме живых существ. Учёные уже обнаружили микропластик даже в рыбе и морепродуктах. По оценкам специалистов, за год человек может непреднамеренно "съедать" несколько тысяч частиц пластика.
"Разумное потребление и отказ от культуры быстрой моды — это простой и эффективный вклад в сохранение природы", — подчеркнула директор Центра исследования микропластика в окружающей среде ТГУ Юлия Франк.
Мифы и правда
Миф: микропластик опасен только для океана.
Правда: его находят в пресной воде, воздухе и пище — он уже часть городской среды.
Миф: если стирать меньше, проблема исчезнет.
Правда: снизить загрязнение можно, но полностью его избежать нельзя — важны технологии фильтрации.
Миф: натуральные ткани не создают микропластика.
Правда: создают, но в минимальных количествах и без стойких химических соединений.
Итог: где начинается экология
Главный вывод учёных очевиден: загрязнение микропластиком начинается с повседневных привычек. Каждый цикл стирки — это миллионы частиц, которые попадают в реки и океаны. Но решение уже на горизонте: развитие фильтров, переход на устойчивые ткани и разумное потребление способны изменить ситуацию.
