Стирка опаснее пластиковой бутылки: как одежда отравляет океаны

О микропластике сегодня говорят всё чаще. Эти мельчайшие частицы пластика проникают в воду, почву и даже живые организмы. Одним из основных источников загрязнения, как выяснили учёные, становится обычная стирка одежды. Казалось бы, безобидный процесс оказывается серьёзным фактором загрязнения рек и океанов.

О результатах исследований в этой области рассказала директор Центра исследования микропластика в окружающей среде Томского государственного университета Юлия Франк.

"Микропластик в Мировом океане в 90% случаев — это результат обычной стирки синтетических тканей", — отметила директор Центра исследования микропластика в окружающей среде ТГУ Юлия Франк.

Как синтетика "теряет" волокна

Современные ткани вроде полиэстера, нейлона и акрила популярны из-за износостойкости и простоты ухода. Но при каждой стирке с них отделяются микроскопические волокна. Они слишком малы, чтобы задержаться в фильтрах канализации, поэтому попадают в сточные воды, а затем — в реки и моря.

В Центре ТГУ провели серию экспериментов с использованием отечественной стиральной машины и порошка, а также фильтров с порами всего 1 микрометр. Для чистоты эксперимента брали новые флисовые толстовки одного бренда и артикула, чтобы волокна можно было точно идентифицировать. После каждой стирки фильтры взвешивали и анализировали под микроскопом.

Что показали эксперименты

"С килограмма новой вещи в сток уходит от 2,8 до 5,4 г микропластика — это 9-15 миллионов частиц", — пояснила директор Центра исследования микропластика в окружающей среде ТГУ Юлия Франк.

Первая стирка оказалась самой "грязной". При стирке 7,7 кг новых вещей из флиса в канализацию попадает около 30 граммов микропластика — примерно столько весит полуторалитровая пластиковая бутылка.

С каждой последующей стиркой количество выделяемых волокон заметно сокращается. После 3-4 циклов показатель стабилизируется: чтобы получить те же 30 г ПЭТ, нужно постирать уже более 200 кг текстиля.

Интересно, что при стирке без порошка количество микроволокон снижается почти вдвое. Моющие средства действуют как абразив, усиливая трение и разрушение ткани.

Порошок — ускоритель микропластика

"Стирка без порошка уменьшает количество микроволокон в 1,7-1,9 раза", — добавила директор Центра исследования микропластика в окружающей среде ТГУ Юлия Франк.

Учёные предполагают, что частицы порошка и содержащиеся в нём ферменты повреждают волокна синтетики, высвобождая микрочастицы пластика. Но полностью отказаться от моющих средств невозможно, поэтому эксперты ищут другие решения — например, специальные фильтры для стиральных машин.

Хорошая новость — в ходе экспериментов микропластик не показал острой токсичности для тестовых организмов, таких как дафнии и водоросли. Однако его долговременное влияние на экосистему всё ещё изучается.

Масштаб проблемы

По данным исследований ТГУ и статистики Росстата, ежегодно только в России в сточные воды попадает до 1775 тонн микропластика - исключительно от стирки синтетической одежды.

Чтобы подтвердить происхождение волокон, учёные применили морфологический и спектроскопический анализ. Это позволило точно установить, что речь идёт о частицах полиэстера и других искусственных волокон.

Таблица: Сколько микропластика выделяется при стирке