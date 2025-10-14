Микропластик в крови и костях: как еда из упаковки влияет на здоровье

В последние месяцы научные круги всё чаще обсуждают тревожную формулировку: "Еда из контейнера убивает кости". Исследователи связывают рост хрупкости костей с микропластиком — мельчайшими частицами, которые попадают в организм с пищей, водой и воздухом.

Проблема не нова: о ней говорят экологи, токсикологи и нутрициологи по всему миру. Однако теперь учёные получили новые подтверждения тому, что пластик способен проникать в ткани человека и вызывать клеточные нарушения.

"Микропластики — это частицы пластика размером до 5 мм, которые образуются при разложении и износе пластиковых изделий. Мы получаем их с водой, едой, воздухом. Исследования фиксируют присутствие микропластика в крови, печени, лёгких и даже костном мозге человека", — пояснила нутрициолог, врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики минздрава Кубани Екатерина Гузман в интервью телеканалу "Краснодар".

Как микропластик попадает в организм

Источников загрязнения больше, чем кажется. Частицы пластика выделяются при использовании бутылок, контейнеров, плёнок и упаковок. Они есть даже в морской соли, бутилированной воде и чае из пакетиков.

При нагревании или замораживании пластик начинает разрушаться быстрее, выделяя микрочастицы и токсичные соединения — фталаты и бисфенолы, которые способны нарушать гормональный баланс и обмен веществ.

В организм микропластик попадает:

с водой (в том числе бутилированной);

с продуктами, хранившимися в пластиковых упаковках;

через дыхательные пути — с пылью;

с едой, разогретой в контейнере.

Что происходит с костями

"Микропластики вызывают окислительный стресс и воспаление в клетках костной ткани, нарушают дифференцировку остеобластов и микроархитектуру костной ткани", — отметила специалист.

В экспериментах на клеточном уровне действительно наблюдалось разрушение структуры костных клеток. Однако клинических данных, подтверждающих, что пластик напрямую вызывает переломы у людей, пока нет.

"На самом же деле в большинстве случаев главными причинами роста числа переломов являются недостаток кальция, витамина D, белка в питании, а также малоподвижный образ жизни. Кроме того, на прочность костей могут влиять хронические болезни и приём некоторых лекарств", — заключила Гузман.

Таблица "Факторы, влияющие на прочность костей"