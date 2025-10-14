Микропластик в крови и костях: как еда из упаковки влияет на здоровье
В последние месяцы научные круги всё чаще обсуждают тревожную формулировку: "Еда из контейнера убивает кости". Исследователи связывают рост хрупкости костей с микропластиком — мельчайшими частицами, которые попадают в организм с пищей, водой и воздухом.
Проблема не нова: о ней говорят экологи, токсикологи и нутрициологи по всему миру. Однако теперь учёные получили новые подтверждения тому, что пластик способен проникать в ткани человека и вызывать клеточные нарушения.
"Микропластики — это частицы пластика размером до 5 мм, которые образуются при разложении и износе пластиковых изделий. Мы получаем их с водой, едой, воздухом. Исследования фиксируют присутствие микропластика в крови, печени, лёгких и даже костном мозге человека", — пояснила нутрициолог, врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики минздрава Кубани Екатерина Гузман в интервью телеканалу "Краснодар".
Как микропластик попадает в организм
Источников загрязнения больше, чем кажется. Частицы пластика выделяются при использовании бутылок, контейнеров, плёнок и упаковок. Они есть даже в морской соли, бутилированной воде и чае из пакетиков.
При нагревании или замораживании пластик начинает разрушаться быстрее, выделяя микрочастицы и токсичные соединения — фталаты и бисфенолы, которые способны нарушать гормональный баланс и обмен веществ.
В организм микропластик попадает:
-
с водой (в том числе бутилированной);
-
с продуктами, хранившимися в пластиковых упаковках;
-
через дыхательные пути — с пылью;
-
с едой, разогретой в контейнере.
Что происходит с костями
"Микропластики вызывают окислительный стресс и воспаление в клетках костной ткани, нарушают дифференцировку остеобластов и микроархитектуру костной ткани", — отметила специалист.
В экспериментах на клеточном уровне действительно наблюдалось разрушение структуры костных клеток. Однако клинических данных, подтверждающих, что пластик напрямую вызывает переломы у людей, пока нет.
"На самом же деле в большинстве случаев главными причинами роста числа переломов являются недостаток кальция, витамина D, белка в питании, а также малоподвижный образ жизни. Кроме того, на прочность костей могут влиять хронические болезни и приём некоторых лекарств", — заключила Гузман.
Таблица "Факторы, влияющие на прочность костей"
|Фактор
|Влияние
|Комментарий
|Кальций и витамин D
|Повышают плотность костной ткани
|Недостаток ведёт к остеопорозу
|Белок
|Основа для формирования коллагена
|Нужен для эластичности костей
|Физическая активность
|Стимулирует рост костной массы
|Особенно полезны нагрузки с весом тела
|Хронические болезни
|Могут ослаблять обмен кальция
|Требуется контроль врача
|Микропластик
|Потенциально токсичен для клеток
|Риски изучаются, доказательств у человека пока нет
Как снизить влияние микропластика
-
Не нагревайте еду в пластиковых контейнерах. При нагревании пластик выделяет частицы и токсичные соединения. Используйте стеклянную или керамическую посуду.
-
Храните пищу в стекле или металле. Эти материалы не взаимодействуют с продуктами и безопасны для здоровья.
-
Откажитесь от одноразовой посуды. Особенно от тонкого пластика, который быстро разрушается при контакте с горячим.
-
Пейте фильтрованную воду. Некоторые фильтры задерживают микрочастицы и тяжёлые металлы.
-
Ешьте больше антиоксидантов. Витамины C и E, селен и омега-3 помогают защитить клетки от окислительного стресса.
-
Регулярно двигайтесь. Физическая активность укрепляет кости и помогает компенсировать вред внешних факторов.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: разогревать пищу в пластиковой упаковке из-под доставки.
Последствие: выделение микропластика и токсинов.
Альтернатива: переложить еду на тарелку или в стеклянную посуду перед нагревом.
-
Ошибка: полностью игнорировать физическую активность.
Последствие: снижение плотности костей, повышенный риск переломов.
Альтернатива: включить ежедневную ходьбу, йогу или плавание.
-
Ошибка: пить только бутилированную воду.
Последствие: накопление микропластика.
Альтернатива: использовать фильтры и многоразовые бутылки из металла.
Мифы и правда о микропластике
Миф 1. Микропластик опасен только при попадании в желудок.
Правда. Частицы способны проникать через ткани в кровь и органы.
Миф 2. Пластик без маркировки BPA-free безопасен.
Правда. Отсутствие бисфенола А не исключает другие токсичные добавки.
Миф 3. Невозможно полностью избежать микропластика, значит, бесполезно пытаться.
Правда. Полностью исключить сложно, но уменьшить нагрузку на организм реально — важно снизить ежедневное воздействие.
А что если "еда из контейнера" — не главная причина?
Учёные подчёркивают: рост числа переломов связан прежде всего с образом жизни. Недостаток кальция, витамина D и белка, дефицит солнечного света, малоподвижность и возрастные изменения остаются ключевыми факторами.
Поэтому профилактика должна быть комплексной — сочетать питание, активность и внимательное отношение к источникам потенциальных токсинов.
Врач рекомендует выполнять физические упражнения с нагрузкой на кости и проходить денситометрию - исследование, которое оценивает плотность костей и помогает выявить остеопороз на ранней стадии.
Исторический контекст
Первые упоминания о микропластике появились в 1960-х годах, когда учёные обнаружили пластиковые частицы в океанах. В XXI веке внимание к проблеме усилилось: следы пластика нашли в питьевой воде, морепродуктах и даже в плаценте.
Сегодня исследования сосредоточены на том, как микропластик влияет на обмен веществ и долговременное здоровье человека. Первые данные о влиянии на кости — лишь часть более широкой картины.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru