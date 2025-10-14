Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Человек с пластиковой посудой
Человек с пластиковой посудой
Опубликована сегодня в 14:19

Микропластик в крови и костях: как еда из упаковки влияет на здоровье

Нутрициолог Гузман: микропластик может вызывать воспаление и повреждение костной ткани

В последние месяцы научные круги всё чаще обсуждают тревожную формулировку: "Еда из контейнера убивает кости". Исследователи связывают рост хрупкости костей с микропластиком — мельчайшими частицами, которые попадают в организм с пищей, водой и воздухом.

Проблема не нова: о ней говорят экологи, токсикологи и нутрициологи по всему миру. Однако теперь учёные получили новые подтверждения тому, что пластик способен проникать в ткани человека и вызывать клеточные нарушения.

"Микропластики — это частицы пластика размером до 5 мм, которые образуются при разложении и износе пластиковых изделий. Мы получаем их с водой, едой, воздухом. Исследования фиксируют присутствие микропластика в крови, печени, лёгких и даже костном мозге человека", — пояснила нутрициолог, врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики минздрава Кубани Екатерина Гузман в интервью телеканалу "Краснодар".

Как микропластик попадает в организм

Источников загрязнения больше, чем кажется. Частицы пластика выделяются при использовании бутылок, контейнеров, плёнок и упаковок. Они есть даже в морской соли, бутилированной воде и чае из пакетиков.

При нагревании или замораживании пластик начинает разрушаться быстрее, выделяя микрочастицы и токсичные соединения — фталаты и бисфенолы, которые способны нарушать гормональный баланс и обмен веществ.

В организм микропластик попадает:

  • с водой (в том числе бутилированной);

  • с продуктами, хранившимися в пластиковых упаковках;

  • через дыхательные пути — с пылью;

  • с едой, разогретой в контейнере.

Что происходит с костями

"Микропластики вызывают окислительный стресс и воспаление в клетках костной ткани, нарушают дифференцировку остеобластов и микроархитектуру костной ткани", — отметила специалист.

В экспериментах на клеточном уровне действительно наблюдалось разрушение структуры костных клеток. Однако клинических данных, подтверждающих, что пластик напрямую вызывает переломы у людей, пока нет.

"На самом же деле в большинстве случаев главными причинами роста числа переломов являются недостаток кальция, витамина D, белка в питании, а также малоподвижный образ жизни. Кроме того, на прочность костей могут влиять хронические болезни и приём некоторых лекарств", — заключила Гузман.

Таблица "Факторы, влияющие на прочность костей"

Фактор Влияние Комментарий
Кальций и витамин D Повышают плотность костной ткани Недостаток ведёт к остеопорозу
Белок Основа для формирования коллагена Нужен для эластичности костей
Физическая активность Стимулирует рост костной массы Особенно полезны нагрузки с весом тела
Хронические болезни Могут ослаблять обмен кальция Требуется контроль врача
Микропластик Потенциально токсичен для клеток Риски изучаются, доказательств у человека пока нет

Как снизить влияние микропластика

  1. Не нагревайте еду в пластиковых контейнерах. При нагревании пластик выделяет частицы и токсичные соединения. Используйте стеклянную или керамическую посуду.

  2. Храните пищу в стекле или металле. Эти материалы не взаимодействуют с продуктами и безопасны для здоровья.

  3. Откажитесь от одноразовой посуды. Особенно от тонкого пластика, который быстро разрушается при контакте с горячим.

  4. Пейте фильтрованную воду. Некоторые фильтры задерживают микрочастицы и тяжёлые металлы.

  5. Ешьте больше антиоксидантов. Витамины C и E, селен и омега-3 помогают защитить клетки от окислительного стресса.

  6. Регулярно двигайтесь. Физическая активность укрепляет кости и помогает компенсировать вред внешних факторов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: разогревать пищу в пластиковой упаковке из-под доставки.
    Последствие: выделение микропластика и токсинов.
    Альтернатива: переложить еду на тарелку или в стеклянную посуду перед нагревом.

  • Ошибка: полностью игнорировать физическую активность.
    Последствие: снижение плотности костей, повышенный риск переломов.
    Альтернатива: включить ежедневную ходьбу, йогу или плавание.

  • Ошибка: пить только бутилированную воду.
    Последствие: накопление микропластика.
    Альтернатива: использовать фильтры и многоразовые бутылки из металла.

Мифы и правда о микропластике

Миф 1. Микропластик опасен только при попадании в желудок.
Правда. Частицы способны проникать через ткани в кровь и органы.

Миф 2. Пластик без маркировки BPA-free безопасен.
Правда. Отсутствие бисфенола А не исключает другие токсичные добавки.

Миф 3. Невозможно полностью избежать микропластика, значит, бесполезно пытаться.
Правда. Полностью исключить сложно, но уменьшить нагрузку на организм реально — важно снизить ежедневное воздействие.

А что если "еда из контейнера" — не главная причина?

Учёные подчёркивают: рост числа переломов связан прежде всего с образом жизни. Недостаток кальция, витамина D и белка, дефицит солнечного света, малоподвижность и возрастные изменения остаются ключевыми факторами.

Поэтому профилактика должна быть комплексной — сочетать питание, активность и внимательное отношение к источникам потенциальных токсинов.

Врач рекомендует выполнять физические упражнения с нагрузкой на кости и проходить денситометрию - исследование, которое оценивает плотность костей и помогает выявить остеопороз на ранней стадии.

Исторический контекст

Первые упоминания о микропластике появились в 1960-х годах, когда учёные обнаружили пластиковые частицы в океанах. В XXI веке внимание к проблеме усилилось: следы пластика нашли в питьевой воде, морепродуктах и даже в плаценте.

Сегодня исследования сосредоточены на том, как микропластик влияет на обмен веществ и долговременное здоровье человека. Первые данные о влиянии на кости — лишь часть более широкой картины.

