30 граммов пластика за стирку: учёные подсчитали, сколько микроволокон уходит в воду

Каждый раз, когда мы запускаем стиральную машину, вместе с водой в канализацию уходит не только грязь и порошок. Учёные выяснили, что стирка синтетической одежды — один из главных источников микропластика в мировой экосистеме. Исследователи Томского государственного университета впервые детально измерили, сколько микроволокон выделяет обычная стирка, и результаты оказались впечатляющими.

Почему стирка — "фабрика" микропластика

Микропластиком называют мельчайшие частицы полимеров размером меньше 5 миллиметров. Они попадают в почву, воду и даже воздух. Основной источник этих частиц — синтетические ткани, из которых шьют большую часть современной одежды: полиэстер, акрил, нейлон и флис.

Во время стирки волокна отделяются от ткани и уносятся с водой в канализацию. Обычные фильтры стиральных машин их не задерживают, и в итоге микропластик оказывается в реках и морях.

Как проходил эксперимент

Учёные провели серию стирок в обычной российской стиральной машине с применением стандартного порошка. В качестве тестовых образцов использовались новые флисовые толстовки - одна из самых популярных разновидностей полиэстера (ПЭТ).

Все изделия были одного цвета и артикула, чтобы исключить различия в составе и плотности ткани. После каждой стирки вода проходила через фильтр с порами диаметром 1 микрометр, а собранные частицы учёные подсчитывали под микроскопом и взвешивали.

Что показали результаты

Первая стирка оказалась самой "грязной". С одного килограмма новой флисовой ткани в воду попадало от 2,8 до 5,4 грамма микропластика, что соответствует 9-15 миллионам частиц.

Если в барабан положить около 7-8 килограммов флисовых вещей — стандартный объём загрузки бытовой машины — то после одного цикла в стоки уйдёт примерно 30 граммов микроволокон. Это примерно масса полуторалитровой пластиковой бутылки.

При последующих стирках количество выделяемых частиц снижается, но полностью не исчезает: изношенные вещи продолжают "осыпаться" микроволокнами даже спустя десятки циклов.

Почему это опасно

Микропластик не растворяется и не разрушается в воде. Он:

накапливается в реках и морях , где его поглощают рыбы и моллюски;

, где его поглощают рыбы и моллюски; может переносить токсины и бактерии ;

; проникает в пищевую цепочку, возвращаясь к человеку через продукты и питьевую воду.

По данным исследований ТГУ, в пробах воды и донных отложений рек Сибири и Центральной Азии чаще всего встречаются именно синтетические волокна длиной до 150 микрометров.

Сравнение: источники микропластика

Источник Доля в общем объёме загрязнений Пример Стирка синтетических тканей до 90% Одежда, флис, полиэстер Износ автомобильных шин около 7% Частицы резины на дорогах Косметика и бытовая химия менее 2% Скрабы, моющие средства Промышленные отходы 1-3% Производство пластмасс

Как снизить количество микроволокон при стирке

Стирайте реже. Чем меньше циклов, тем меньше износ ткани и выбросов микропластика. Используйте специальные мешки или фильтры. Тканевые мешки вроде Guppyfriend и фильтры для стиральных машин задерживают до 80% волокон. Стирайте при низкой температуре. Холодная вода меньше повреждает волокна. Выбирайте короткие циклы. Длительная стирка увеличивает трение и износ ткани. Отдавайте предпочтение натуральным тканям. Хлопок, лён и шерсть не выделяют микропластика.

FAQ

Можно ли полностью остановить выделение микропластика при стирке?

Нет, но фильтры и специальные мешки способны снизить его количество до 80-90%.

Как понять, что ткань синтетическая?

Посмотрите на состав — полиэстер, акрил, нейлон и эластан указывают на наличие пластика.

Поможет ли ручная стирка?

Да, частично. При ручной стирке трение меньше, и волокон выделяется примерно вдвое меньше, чем в машине.