30 граммов пластика за стирку: учёные подсчитали, сколько микроволокон уходит в воду
Каждый раз, когда мы запускаем стиральную машину, вместе с водой в канализацию уходит не только грязь и порошок. Учёные выяснили, что стирка синтетической одежды — один из главных источников микропластика в мировой экосистеме. Исследователи Томского государственного университета впервые детально измерили, сколько микроволокон выделяет обычная стирка, и результаты оказались впечатляющими.
Почему стирка — "фабрика" микропластика
Микропластиком называют мельчайшие частицы полимеров размером меньше 5 миллиметров. Они попадают в почву, воду и даже воздух. Основной источник этих частиц — синтетические ткани, из которых шьют большую часть современной одежды: полиэстер, акрил, нейлон и флис.
Во время стирки волокна отделяются от ткани и уносятся с водой в канализацию. Обычные фильтры стиральных машин их не задерживают, и в итоге микропластик оказывается в реках и морях.
Как проходил эксперимент
Учёные провели серию стирок в обычной российской стиральной машине с применением стандартного порошка. В качестве тестовых образцов использовались новые флисовые толстовки - одна из самых популярных разновидностей полиэстера (ПЭТ).
Все изделия были одного цвета и артикула, чтобы исключить различия в составе и плотности ткани. После каждой стирки вода проходила через фильтр с порами диаметром 1 микрометр, а собранные частицы учёные подсчитывали под микроскопом и взвешивали.
Что показали результаты
Первая стирка оказалась самой "грязной". С одного килограмма новой флисовой ткани в воду попадало от 2,8 до 5,4 грамма микропластика, что соответствует 9-15 миллионам частиц.
Если в барабан положить около 7-8 килограммов флисовых вещей — стандартный объём загрузки бытовой машины — то после одного цикла в стоки уйдёт примерно 30 граммов микроволокон. Это примерно масса полуторалитровой пластиковой бутылки.
При последующих стирках количество выделяемых частиц снижается, но полностью не исчезает: изношенные вещи продолжают "осыпаться" микроволокнами даже спустя десятки циклов.
Почему это опасно
Микропластик не растворяется и не разрушается в воде. Он:
- накапливается в реках и морях, где его поглощают рыбы и моллюски;
- может переносить токсины и бактерии;
- проникает в пищевую цепочку, возвращаясь к человеку через продукты и питьевую воду.
По данным исследований ТГУ, в пробах воды и донных отложений рек Сибири и Центральной Азии чаще всего встречаются именно синтетические волокна длиной до 150 микрометров.
Сравнение: источники микропластика
|Источник
|Доля в общем объёме загрязнений
|Пример
|Стирка синтетических тканей
|до 90%
|Одежда, флис, полиэстер
|Износ автомобильных шин
|около 7%
|Частицы резины на дорогах
|Косметика и бытовая химия
|менее 2%
|Скрабы, моющие средства
|Промышленные отходы
|1-3%
|Производство пластмасс
Как снизить количество микроволокон при стирке
- Стирайте реже. Чем меньше циклов, тем меньше износ ткани и выбросов микропластика.
- Используйте специальные мешки или фильтры. Тканевые мешки вроде Guppyfriend и фильтры для стиральных машин задерживают до 80% волокон.
- Стирайте при низкой температуре. Холодная вода меньше повреждает волокна.
- Выбирайте короткие циклы. Длительная стирка увеличивает трение и износ ткани.
- Отдавайте предпочтение натуральным тканям. Хлопок, лён и шерсть не выделяют микропластика.
FAQ
Можно ли полностью остановить выделение микропластика при стирке?
Нет, но фильтры и специальные мешки способны снизить его количество до 80-90%.
Как понять, что ткань синтетическая?
Посмотрите на состав — полиэстер, акрил, нейлон и эластан указывают на наличие пластика.
Поможет ли ручная стирка?
Да, частично. При ручной стирке трение меньше, и волокон выделяется примерно вдвое меньше, чем в машине.
