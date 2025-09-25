Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Свалка пластиковых отходов
Свалка пластиковых отходов
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 23:33

Микропластик уже на вашей кухне: как он проникает в еду

Учёные нашли миллиарды частиц микропластика в чайных пакетиках

Незаметные на глаз частицы пластика давно поселились на наших кухнях. Они попадают в еду с разделочных досок, антипригарных сковород, упаковки и даже из воды. Кажется, что избежать этого невозможно. Но есть способы сократить их количество и сделать рацион более безопасным.

Как микропластик проникает в еду

Микропластиком называют частицы меньше 5 мм, а нанопластиком — совсем крошечные элементы до 1000 нанометров. Они оседают в мясе, рыбе, яйцах, меде, овощах и даже хлебе. Часто они попадают в пищу прямо из почвы или воды, а также во время переработки и упаковки.

"Чем более ультраобработана пища, тем больше вероятность, что она будет загрязнена пластиком", — отметила профессор Шила Сатьянараяна.

Наибольшее загрязнение фиксируется в морской соли и рисе. При этом простая промывка круп снижает количество частиц до 40%. Но полностью избавиться от них невозможно.

Сравнение источников микропластика

Источник

Характер загрязнения

Пример последствий

Упаковка

Отслоение пластика при вскрытии

Попадание частиц в готовую еду

Вода

Из кранов и бутылок

До 553 частиц на литр

Посуда и доски

Износ и трение

Тысячи частиц за одно использование

Чайные пакетики

При контакте с кипятком

Миллиарды частиц в одной чашке

Советы шаг за шагом

  1. Используйте фильтры для воды — даже угольный кувшин задерживает до 90% частиц.
  2. Промывайте рис, мясо и рыбу перед приготовлением.
  3. Заменяйте поцарапанные сковороды и разделочные доски на стеклянные или металлические аналоги.
  4. Старайтесь выбирать продукты без лишней упаковки.
  5. Откажитесь от пластиковых губок в пользу натуральных щеток или льняных тряпок.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Использовать пластиковый контейнер в микроволновке → Выделение миллионов частиц → Стеклянная или керамическая посуда.
  • Хранить горячие блюда в пластиковой таре → Микропластик в еде → Банки из стекла или нержавейки.
  • Заваривать чай в пакетиках с полиэтиленовой оболочкой → Миллиарды частиц в чашке → Насыпной чай в заварнике.
  • Нарезать продукты на пластиковой доске → Микрочастицы в мясе и овощах → Деревянные или стеклянные доски.

А что если…

Что будет, если полностью убрать пластик с кухни? На практике это трудно: пластик есть даже в крышках банок и фильтрах. Однако постепенная замена предметов снижает риск в несколько раз. Главное — избегать повреждённых изделий и перегрева пластика.

Плюсы и минусы альтернатив

Материал

Плюсы

Минусы

Стекло

Долговечность, не выделяет частицы

Хрупкость

Нержавейка

Выдерживает высокие температуры

Дороже пластика

Силикон

Устойчив к нагреву

Всё же выделяет микропластик

Биопластик

Частично биоразлагаем

Часто распадается на микрочастицы

FAQ

Как выбрать фильтр для воды?
Подойдёт даже угольный кувшин. Для максимальной очистки — системы обратного осмоса.

Сколько стоит заменить кухонные доски?
Качественная деревянная обойдётся от 700 рублей, стеклянная — от 500 рублей.

Что лучше для хранения еды — стекло или металл?
Для жидкостей удобнее стекло, для длительного хранения и переноски — нержавеющая сталь.

Мифы и правда

  • Миф: микропластик есть только в морской рыбе.
    Правда: он найден и в мясе, яйцах, мёде, овощах.
  • Миф: если пластик биоразлагаемый, значит он безопасен.
    Правда: некоторые виды быстрее превращаются в микропластик.
  • Миф: микропластик всегда остаётся в организме.
    Правда: часть частиц выводится естественным путём.

3 интересных факта

  1. Одноразовая губка способна выделить до 6,5 млн частиц микропластика на грамм.
  2. В одном исследовании нашли пластик во всех 177 образцах водопроводной воды в Великобритании.
  3. Старая пластиковая разделочная доска может потерять за срок службы почти килограмм массы.

Исторический контекст

С середины XX века производство пластика выросло с 2 млн тонн до более чем 400 млн тонн в год. Сначала это считалось символом прогресса: прочный, дешёвый и универсальный материал. Но уже к 1980-м начали фиксировать его остатки в океанах, а сегодня микропластик находят даже в Арктике и на Эвересте.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Онкологи: растительная диета и спорт помогают снизить риск рака простаты сегодня в 18:11

Враги мужского здоровья: привычки, что подталкивают к онкологии

Рак предстательной железы — угроза для мужчин. Узнайте, как образ жизни, диета и физическая активность могут существенно снизить риск заболевания.

Читать полностью » Диетолог Никола Соррентино посоветовал рисовую диету для снижения веса сегодня в 17:21

Лишняя ложка масла убивает эффект диеты: главная ошибка при готовке риса

Простая и доступная программа питания на основе риса и овощей помогает не только похудеть, но и мягко очистить организм.

Читать полностью » Сон в линзах повышает риск инфекции в 6–8 раз сегодня в 17:08

Миллионы носят линзы, но мало кто знает об этих рисках

Контактные линзы становятся частью жизни многих людей, однако риски при неправильном использовании могут привести к серьезным проблемам. Узнайте, какие ошибки опасны.

Читать полностью » Визажисты: поднятая форма бровей визуально убирает до 5 лет сегодня в 16:15

Один неверный мазок — и лицо выглядит уставшим: опасные приёмы макияжа

Узнайте, какие привычные приёмы в макияже способны визуально прибавить возраст и как их заменить, чтобы сохранить свежесть и женственность.

Читать полностью » Творог в 2–3 раза беднее кальцием и калием, чем йогурт сегодня в 16:05

Творог или греческий йогурт: один продукт насыщает дольше, другой лечит изнутри

Сравниваем два источника белка: греческий йогурт и творог. Узнайте их отличия, советы выбора и что полезнее для вашего здоровья!

Читать полностью » Французские специалисты выявили более 700 токсичных веществ в материалах для маникюра сегодня в 15:08

Маникюр красивый, а внутри яд: чем дышат мастера и их клиенты

За красивым маникюром скрываются опасности: токсины в материалах, пыль в воздухе и риски для здоровья мастеров. Но как снизить угрозу?

Читать полностью » Минеральная вода и отдых часто помогают справиться с головной болью без таблеток сегодня в 15:00

Головная боль уходит без таблеток: простые шаги, о которых мало кто знает

Головная боль - проблема многих. Узнайте, как отличать её от мигрени и откройте для себя способы облегчения с помощью питания, отдыха, и воды.

Читать полностью » Депутат Юлия Дрожжина предложила включить вакцинацию от ВПЧ в национальный календарь прививок сегодня в 14:51

Прививка, которая спасает будущее: депутаты требуют включить вакцину от ВПЧ в национальный календарь России

В России обсуждают включение прививки от ВПЧ в календарь прививок. Чем полезна вакцина и почему её массовое внедрение так важно?

Читать полностью »

Новости
Наука

Во дворце VIII века найдена уникальная настенная роспись с религиозным сюжетом
Авто и мото

Водители имеют право записывать общение с инспекторами ГАИ
Питомцы

Эксперты напомнили, что нельзя использовать йод и зелёнку для обработки ран у животных
Туризм

С 1 марта 2026 года в России вступят в силу обновлённые правила выплат из ФПО туроператоров
УрФО

Паслер расширил практику «двойных должностей» в свердловском правительстве
СФО

В Сургуте жители Югры выбирают название нового моста через Обь
Садоводство

Осенняя посадка луковичных обеспечивает раннее цветение весной
Авто и мото

Эксперты объяснили, как ухаживать за авто без дорогих средств
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet