Микропластик уже на вашей кухне: как он проникает в еду
Незаметные на глаз частицы пластика давно поселились на наших кухнях. Они попадают в еду с разделочных досок, антипригарных сковород, упаковки и даже из воды. Кажется, что избежать этого невозможно. Но есть способы сократить их количество и сделать рацион более безопасным.
Как микропластик проникает в еду
Микропластиком называют частицы меньше 5 мм, а нанопластиком — совсем крошечные элементы до 1000 нанометров. Они оседают в мясе, рыбе, яйцах, меде, овощах и даже хлебе. Часто они попадают в пищу прямо из почвы или воды, а также во время переработки и упаковки.
"Чем более ультраобработана пища, тем больше вероятность, что она будет загрязнена пластиком", — отметила профессор Шила Сатьянараяна.
Наибольшее загрязнение фиксируется в морской соли и рисе. При этом простая промывка круп снижает количество частиц до 40%. Но полностью избавиться от них невозможно.
Сравнение источников микропластика
|
Источник
|
Характер загрязнения
|
Пример последствий
|
Упаковка
|
Отслоение пластика при вскрытии
|
Попадание частиц в готовую еду
|
Вода
|
Из кранов и бутылок
|
До 553 частиц на литр
|
Посуда и доски
|
Износ и трение
|
Тысячи частиц за одно использование
|
Чайные пакетики
|
При контакте с кипятком
|
Миллиарды частиц в одной чашке
Советы шаг за шагом
- Используйте фильтры для воды — даже угольный кувшин задерживает до 90% частиц.
- Промывайте рис, мясо и рыбу перед приготовлением.
- Заменяйте поцарапанные сковороды и разделочные доски на стеклянные или металлические аналоги.
- Старайтесь выбирать продукты без лишней упаковки.
- Откажитесь от пластиковых губок в пользу натуральных щеток или льняных тряпок.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Использовать пластиковый контейнер в микроволновке → Выделение миллионов частиц → Стеклянная или керамическая посуда.
- Хранить горячие блюда в пластиковой таре → Микропластик в еде → Банки из стекла или нержавейки.
- Заваривать чай в пакетиках с полиэтиленовой оболочкой → Миллиарды частиц в чашке → Насыпной чай в заварнике.
- Нарезать продукты на пластиковой доске → Микрочастицы в мясе и овощах → Деревянные или стеклянные доски.
А что если…
Что будет, если полностью убрать пластик с кухни? На практике это трудно: пластик есть даже в крышках банок и фильтрах. Однако постепенная замена предметов снижает риск в несколько раз. Главное — избегать повреждённых изделий и перегрева пластика.
Плюсы и минусы альтернатив
|
Материал
|
Плюсы
|
Минусы
|
Стекло
|
Долговечность, не выделяет частицы
|
Хрупкость
|
Нержавейка
|
Выдерживает высокие температуры
|
Дороже пластика
|
Силикон
|
Устойчив к нагреву
|
Всё же выделяет микропластик
|
Биопластик
|
Частично биоразлагаем
|
Часто распадается на микрочастицы
FAQ
Как выбрать фильтр для воды?
Подойдёт даже угольный кувшин. Для максимальной очистки — системы обратного осмоса.
Сколько стоит заменить кухонные доски?
Качественная деревянная обойдётся от 700 рублей, стеклянная — от 500 рублей.
Что лучше для хранения еды — стекло или металл?
Для жидкостей удобнее стекло, для длительного хранения и переноски — нержавеющая сталь.
Мифы и правда
- Миф: микропластик есть только в морской рыбе.
Правда: он найден и в мясе, яйцах, мёде, овощах.
- Миф: если пластик биоразлагаемый, значит он безопасен.
Правда: некоторые виды быстрее превращаются в микропластик.
- Миф: микропластик всегда остаётся в организме.
Правда: часть частиц выводится естественным путём.
3 интересных факта
- Одноразовая губка способна выделить до 6,5 млн частиц микропластика на грамм.
- В одном исследовании нашли пластик во всех 177 образцах водопроводной воды в Великобритании.
- Старая пластиковая разделочная доска может потерять за срок службы почти килограмм массы.
Исторический контекст
С середины XX века производство пластика выросло с 2 млн тонн до более чем 400 млн тонн в год. Сначала это считалось символом прогресса: прочный, дешёвый и универсальный материал. Но уже к 1980-м начали фиксировать его остатки в океанах, а сегодня микропластик находят даже в Арктике и на Эвересте.
