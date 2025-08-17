Микропластик врывается в мозг: что скрывают новые исследования о зловещем загрязнении

Микропластик — крошечные частицы пластика, невидимые невооруженным глазом, стали одной из самых обсуждаемых экологических проблем современности. Эти частицы, образовавшиеся в результате разрушения пластиковых изделий, находят повсюду: от вершин гор до океанских глубин, в воздухе, которым мы дышим, и в пище, которую мы употребляем. Самое тревожное — микропластик обнаружен внутри человеческого тела, в легких, сердце, плаценте и даже в мозге, преодолевая гематоэнцефалический барьер, что вызвало тревогу у ученых.

Растущее распространение микропластика стало ключевой темой на переговорах по созданию первого в мире международного договора о загрязнении пластиком. Очередной раунд переговоров ООН запланирован на следующей неделе в Женеве, что подчеркивает масштаб проблемы и необходимость принятия срочных мер.

Влияние микропластика и еще более мелких нанопластиков на здоровье человека до конца не изучено, но ученые активно исследуют эту область, пытаясь понять потенциальные риски для здоровья человека.

Исследование в Nature Medicine: увеличение количества в мозге

Одно из наиболее обсуждаемых исследований, посвященных микропластику в мозге, было опубликовано в феврале в журнале Nature Medicine. Ученые проанализировали образцы мозговой ткани 28 человек, умерших в 2016 году, и 24 человек, скончавшихся в прошлом году в штате Нью-Мексико (США). Результаты исследования показали, что количество микропластика в образцах со временем увеличивалось, что вызвало озабоченность у специалистов.

Исследование привлекло внимание мировых СМИ после заявления ведущего автора работы, токсиколога Мэтью Кэмпена, о том, что в мозге обнаружили количество микропластика, эквивалентное целой пластиковой ложке, что вызвало широкий общественный резонанс. По его оценкам, из донорского мозга можно выделить около 10 граммов пластика.

Однако другие ученые призывают интерпретировать эти данные с осторожностью. Теодор Генри, токсиколог из Университета Хериот-Ватт (Шотландия), заявил, что это интересное открытие, но его следует рассматривать с учетом необходимости независимой проверки, подчеркивая, что текущие предположения о влиянии микропластика на здоровье пока не подтверждены достаточными доказательствами.

Сомнения: неоднозначность результатов и ограниченность данных

Оливер Джонс, профессор химии из Университета RMIT (Австралия), отметил, что имеющихся данных недостаточно, чтобы делать однозначные выводы о распространенности микропластика, даже в штате Нью-Мексико, не говоря уже о мире в целом. Он также выразил сомнение в том, что в мозге может содержаться больше микропластика, чем в сточных водах, как предполагали авторы исследования, вызывая вопросы о точности оценок.

Джонс подчеркнул, что участники исследования до своей смерти были здоровы, а сами ученые признали, что не располагают данными, подтверждающими вред микропластика, смягчая возможные опасения.

При этом эксперты отмечают, что, несмотря на некоторые технические недочеты в исследовании, например, дублирование изображений, его основные выводы остаются в силе, что указывает на серьезность проблемы.

Наблюдательные исследования: причинно-следственная связь не установлена

Большинство исследований о влиянии микропластика на здоровье носят наблюдательный характер и не позволяют установить причинно-следственную связь, что затрудняет оценку рисков.

Например, работа, опубликованная в New England Journal of Medicine в прошлом году, показала, что накопление микропластика в кровеносных сосудах связано с повышенным риском инфаркта, инсульта и смерти у пациентов с атеросклерозом. Эксперименты на мышах, проведенные китайскими учеными, выявили, что микропластик может вызывать редкие тромбы в мозге грызунов, блокируя клетки. Однако авторы подчеркивают, что результаты, полученные на животных, не всегда применимы к людям, что требует осторожности при экстраполяции данных.

В 2022 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пришла к выводу, что доказательств, достаточных для определения рисков микропластика для человека, пока нет, что подчеркивает необходимость дальнейших исследований.

Принцип предосторожности: необходимость срочных мер

Тем не менее многие эксперты призывают руководствоваться принципом предосторожности и принимать меры уже сейчас, чтобы снизить воздействие микропластика на окружающую среду и здоровье человека.

В отчете Барселонского института глобального здоровья, опубликованном накануне переговоров ООН, говорится, что "политические решения не могут ждать полных данных", что подчеркивает необходимость принятия мер, даже при отсутствии исчерпывающих доказательств.

С 2000 года объем производства пластика в мире удвоился, а к 2060 году, по прогнозам, утроится. Это делает проблему микропластика еще более актуальной и требует срочных действий для решения экологической проблемы.

Интересные факты о пластике:

Первый синтетический пластик был создан в 1907 году.

В среднем, человек съедает около 5 граммов пластика в неделю.

Пластик разлагается в природе сотни лет.

Переработка пластика является одним из способов борьбы с загрязнением.

Обнаружение микропластика в мозге человека вызывает тревогу и требует дальнейших исследований. Хотя прямые доказательства вреда пока отсутствуют, необходимо применять принцип предосторожности и принимать меры для снижения загрязнения пластиком, учитывая растущие объемы его производства и распространения.