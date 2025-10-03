Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Homo sapiens
Homo sapiens
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована вчера в 23:12

То, что спасло наших предков, убивает нас: шокирующие факты о генетической адаптации

Анализ 270 генов подтвердил эволюционную адаптацию людей к дефициту микроэлементов

Большую часть истории человечества рацион определялся местной природой. Количество микроэлементов — цинка, йода, селена, железа — напрямую зависело от состава почвы. Люди, жившие на бедных или, наоборот, богатых минералами территориях, эволюционно приспосабливались к этим условиям. Но то, что помогало выживать тысячелетиями назад, сегодня может обернуться проблемами.

Современное глобальное распространение продуктов питания, витаминных комплексов и добавок нарушает прежний баланс. Люди, чьи предки приспособились к дефициту или избытку элементов, теперь могут сталкиваться с риском недостатка или токсичности уже в условиях современного образа жизни.

Суть исследования

Группа генетиков под руководством Джасмин Риз (Университет Пенсильвании) проанализировала почти 900 геномов людей со всего мира. Ученые изучали 270 генов, связанных с усвоением и обменом 13 микроэлементов — от йода до магния.

Главная цель — найти следы "положительного отбора": варианты генов, которые становились более распространенными в определённых популяциях, так как давали эволюционное преимущество в условиях конкретной среды.

Ключевые находки

  1. Йод и рост

    • У майя Центральной Америки, а также у народов мбути и биака в Центральной Африке, выявлены изменения в генах, связанных с обменом йода.

    • Эти группы отличаются сравнительно низким ростом.

    • Исследователи предполагают: это может быть побочным эффектом адаптации к почвам, бедным йодом.

    • У таких народов реже встречается зоб — классический симптом йодного дефицита.

  2. Магний и токсичность

    • У уйгуров и брагуи в Центральной и Южной Азии, где почвы особенно богаты магнием, найден сильный отбор по двум генам, отвечающим за его усвоение.

    • Вероятно, эти генетические варианты снижают способность организма поглощать магний, защищая от его избытка.

  3. Масштабность явления

    • Почти каждая изученная популяция демонстрировала адаптацию хотя бы к одному микроэлементу.

    • Это значит, что эволюция человека была тесно связана с химическим составом окружающей среды.

Сравнение факторов

Микроэлемент Источник в среде Последствия дефицита Последствия избытка Генетическая адаптация
Йод Почвы тропических лесов бедны элементом Зоб, снижение роста, когнитивные нарушения Редко встречается У майя и мбути — изменения генов щитовидки
Магний Высокие концентрации в почвах Азии Судороги, проблемы сердца (редко) Токсичность, диарея, нарушения работы почек У уйгуров и брагуи — снижение усвоения
Цинк Разный уровень в разных регионах Нарушения иммунитета, задержка роста Редко — интоксикация Обнаружены локальные варианты генов
Селен Зависит от почв Нарушения щитовидной железы Селеноз (волосы, ногти, нервная система) Следы отбора в отдельных популяциях

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: предположить, что всем людям нужны одинаковые дозы микроэлементов.

  • Последствие: передозировка у одних и дефицит у других.

  • Альтернатива: учитывать этнические и генетические особенности при рекомендациях.

  • Ошибка: игнорировать эволюционные адаптации.

  • Последствие: непонимание, почему одни группы легче переносят дефицит.

  • Альтернатива: персонализированные подходы в нутрициологии.

Советы шаг за шагом: как использовать знания о микроэлементах

  1. Принимать во внимание географическое происхождение семьи.

  2. Консультироваться с врачом перед приёмом добавок.

  3. Следить за симптомами дефицита и избытка (например, зоб или ломкость ногтей).

  4. Сдавать анализы на микроэлементы при хронических жалобах.

  5. Рассматривать генетическое тестирование как дополнительный инструмент.

А что если…

А что если современные глобальные рынки питания фактически "сломали" естественные адаптации? Возможно, именно это объясняет рост некоторых заболеваний — от ожирения до проблем с щитовидной железой. В будущем персонализированные диеты будут учитывать не только текущий рацион, но и генетическую историю предков.

Плюсы и минусы локальной адаптации

Плюсы Минусы
Защита от токсичности или дефицита в конкретной среде Может мешать при изменении рациона
Повышение выживаемости популяции Побочные эффекты (низкий рост, заболевания)
Эволюционное преимущество Современные глобальные продукты "обнуляют" эффект

FAQ

Почему майя и мбути имеют низкий рост?
Одна из гипотез — это побочный эффект генетической адаптации к йододефициту.

Нужны ли специальные добавки разным популяциям?
Возможно. Например, людям с определёнными генами может требоваться больше или меньше микроэлементов.

Можно ли "передозировать" микроэлементы?
Да. Особенно это касается магния и селена. В таких случаях генетические адаптации могут не справиться.

Мифы и правда

  • Миф: Всем людям подходят одинаковые дозировки витаминов и минералов.

  • Правда: Генетические различия влияют на усвоение и потребность.

  • Миф: Йодный дефицит одинаково опасен для всех.

  • Правда: У некоторых популяций есть частичная защита от симптомов.

3 интересных факта

  1. Это первое масштабное исследование адаптации к микроэлементам на геномном уровне.

  2. Майя и африканские народы показали сходные генетические изменения, хотя живут на разных континентах.

  3. В будущем такие исследования могут лечь в основу персонализированных схем питания.

Исторический контекст

  • Античность: люди замечали влияние почвы и воды на здоровье.

  • XIX век: открытие связи между йододефицитом и зобом.

  • XX век: массовое йодирование соли, профилактика дефицита.

  • XXI век: геномные исследования показывают, что адаптации к микроэлементам формировались тысячелетиями.

Человеческие популяции эволюционировали в тесной связи с химией местных почв. Генетическая адаптация к микроэлементам помогала выживать, но сегодня, в условиях глобальной торговли продуктами, может приводить к новым проблемам. Знание этих механизмов открывает путь к персонализированной нутрициологии и более точным медицинским рекомендациям.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В одном грамме почвы обнаружено более 1000 неизвестных видов бактерий вчера в 19:28

От грязи к лекарству: как учёные перевернули представление о поиске антибиотиков

Учёные нашли способ извлекать ДНК из почвы и превращать её в антибиотики. Это открывает доступ к миллионам скрытых бактерий и новым лекарствам.

Читать полностью » В Нидерландах нашли уникальную римскую лампу в форме театральной маски II века вчера в 18:38

Древние римляне играли со светом: уникальная лампа из Кёйка показала их секреты

Уникальная римская лампа в виде театральной маски найдена в Кёйке. Что скрывают её детали и почему она так важна для понимания античного мира?

Читать полностью » В пещере Инёню найдены древние образцы ДНК с генами устойчивости к антибиотикам вчера в 18:05

Бактерии обманывали антибиотики ещё до их изобретения: шокирующие находки в турецкой пещере

В пещере Инёню археологи нашли доказательства, что тысячи лет назад люди лечили желудок углём и сталкивались с устойчивыми к лекарствам микробами.

Читать полностью » Археологи обнаружили следы насильственной смерти в древнем захоронении эпохи Чжоу вчера в 17:45

Шокирующая находка в Китае: мальчик и две женщины в одной могиле — что это значит

В Китае археологи нашли могилу, где рядом с мальчиком лежали две женщины. Кто они были и зачем их похоронили вместе?

Читать полностью » В Германии нашли древнейший в Европе артефакт с синей краской возрастом 13 тысяч лет вчера в 17:28

Тайна синего цвета раскрыта: как древние охотники добывали краску, о которой мы забыли

В Германии найден каменный предмет возрастом 13 тысяч лет с остатками редкого синего пигмента. Для чего он служил древним охотникам?

Читать полностью » Во Франции нашли древнейшие бусины из раковин возрастом более 40 тысяч лет вчера в 16:47

Неандертальцы были модниками? Найдены древние бусы, которые перевернули представление

Археологи во Франции нашли на стоянке Сен-Сезер древнейшие бусины из раковин моллюсков. Их возраст превышает 40 тысяч лет.

Читать полностью » В некрополе Ихэ-Нур нашли доказательства смешения народов в древнем Китае вчера в 16:24

ДНК древних элит перевернула историю: как кочевники связали север и юг Китая

Генетики расшифровали ДНК знати сяньби из некрополя Ихэ-Нур. Оказалось, элита Северной Вэй имела как амурские, так и южноазиатские корни.

Читать полностью » Учёные прогнозируют почти полное исчезновение альпийских ледников к концу текущего века вчера в 15:12

Альпы на диете: горы сбрасывают лёд быстрее, чем люди килограммы

Ледники Альп стремительно исчезают. Учёные предупреждают: если мир не сократит выбросы, к концу века от них почти ничего не останется.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Великий герцог Люксембурга Анри отрёкся от престола в пользу сына Гийома
Еда

Ткемали подают к баранине и свинине, аджику — к свинине и баранине, йогуртовый соус — к курице
Наука

В Баварии нашли древнейшее кладбище с 22 захоронениями возрастом 4000 лет
Питомцы

Ветеринар Василий Писковой: нитки в желудке кошки могут привести к срочной операции
Авто и мото

В 70% случаев парковку под знаком Служебный транспорт можно считать законной
Красота и здоровье

Немецкие учёные: ходьба усиливает слух и помогает лучше различать звуки
Туризм

Власти Таиланда предложили стресс-тесты для туристов на границе
Авто и мото

70% случаев мошенничества при покупке авто связаны с неправильной передачей денег
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet