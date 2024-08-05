Риелторы рассказали о лазейке, благодаря которой хитрые застройщики могут обойти запрет на микроквартиры

Ограничения по минимуму строящейся в Москве жилплощади 28 квадратных метров, вступившие в силу с 1 августа, не касаются апартаментов, заявила основательница агентства недвижимости Ageeva Real Estate Татьяна Агеева.
Она напомнила газете "Взгляд", что юридически апартаменты к жилью не относятся, а запрет распространяется исключительно на жилой фонд. С этим, впрочем, сопряжены и минусы: невозможность прописки и пониженные требования к инфраструктуре — такой как больницы, детские сады, школы и т. п.
"В Москве начали плодиться микроквартиры — и с этим нужно было бороться. Но метод борьбы можно было бы и повнимательней сформировать, — согласился генеральный директор агентства недвижимости "Прайд Групп" Алексей Бондарев. — Малогабаритные студии меньше 20 кв. м действительно давят на жильца, исходя из психологических исследований. Но и цена сейчас немного давит, если честно. Не знаю, что больше".
"Малогабаритные квартиры — это вынужденная мера современных реалий, особенно в крупных городах. И они в любом случае будут в том или ином виде", — добавил он.
Фото: Градостроительный комплекс Москвы/Фонд реновации (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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