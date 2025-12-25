Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:51

Быстро взял — долго платишь: власти решили разорвать порочный круг микрокредитов

Доступ к микрозаймам с 2026 года сокращается — экономист Колташов

Планы по ужесточению регулирования микрофинансового рынка могут затронуть миллионы россиян и уже вызывают активные споры среди экспертов. Речь идёт не только о доступе к быстрым займам, но и о долгосрочных последствиях для финансовой устойчивости граждан и экономики в целом. Об этом сообщает издание Pravda.Ru, анализируя позицию экономистов и данные профильных организаций.

Миллионы заемщиков под угрозой ограничений

Ранее "Ведомости" со ссылкой на письмо председателя Национального совета финансового рынка Андрея Емелина, направленное главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, сообщили, что с 1 января 2026 года около 15 млн россиян могут лишиться доступа к микрозаймам. Речь идёт о потенциальных последствиях регулирования деятельности микрофинансовых организаций.

Экономист Василий Колташов считает, что такие изменения не стоит воспринимать исключительно как негатив. По его мнению, массовый доступ к микрозаймам долгое время создавал дополнительные риски для граждан, которые не всегда осознавали последствия заимствований.

Микрозаймы как финансовая ловушка

Колташов подчёркивает, что микрокредитование нередко становится для людей источником долговой зависимости. Высокие проценты и короткие сроки возврата, по его словам, часто лишают заемщиков возможности восстановить финансовое равновесие.

"Я считаю положительным, что граждане не смогут обращаться за микрозаймами, поскольку такие займы часто становятся для них финансовой ловушкой. Они способны привести человека к разорению и долговой зависимости. Поэтому рассматривать это как проблему неправильно — напротив, чем меньше людей связывается с микрофинансовыми организациями, тем лучше", — подчеркнул экономист Василий Колташов.

По его оценке, ограничение деятельности МФО может снизить число ситуаций, когда временные финансовые трудности перерастают в хронические проблемы с долгами.

Риски теневого кредитования

Эксперт признаёт, что часть граждан в условиях ограничений может попытаться обратиться к нелегальным кредиторам. Однако именно этот сегмент, по словам Колташова, представляет наибольшую опасность, поскольку работает вне правового поля и не обеспечивает никакой защиты заемщикам.

"Если организация действует вне закона, то и кредит, выданный ею, не имеет юридической силы. В этом случае никто никому не должен, и такая практика должна охладить пыл тех, кто выдает незаконные займы. Чем яснее будет позиция государства, тем меньше подобных структур решится работать, ведь риски для них очевидны", — сказал Колташов.

Он считает, что чёткая и однозначная позиция государства способна сократить масштабы теневого кредитования и снизить его привлекательность.

Возможный эффект для экономики

По мнению экономиста, сокращение микрокредитования может иметь и более широкий экономический эффект. Граждане получат стимул аккумулировать собственные средства, а не закрывать дефицит доходов за счёт дорогих займов.

В перспективе это может привести к росту платежеспособного спроса и поддержке внутреннего рынка. Колташов полагает, что такие изменения способны оздоровить экономику, сместив акцент с краткосрочных заимствований на более устойчивые модели потребления и накопления.

