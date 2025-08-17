Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Freepik by freepik is licensed under public domain
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:11

Неожиданный виновник остеоартрита: почему врачи не всегда об этом говорят

Уровень микроэлементов в организме влияет на здоровье суставов, выяснили исследователи

Заболевание, которое затрагивает 700 миллионов людей по всему миру, может иметь более глубокие корни, чем мы думали. Остеоартрит — это не просто следствие старения, а результат недостатка важных микроэлементов в организме.

Исследование Сеченовского университета

Недавнее исследование, проведенное учеными из Сеченовского университета, выявило, что снижение концентрации двух микроэлементов — селена и цинка — может быть одной из причин развития остеоартрита. На сайте вуза были опубликованы подробности работы, в которой анализировались данные более 300 пациенток.

Участницы исследования были разделены на группы в зависимости от степени поражения суставов. Результаты показали, что у женщин с остеоартритом уровни селена и цинка были на 7-9% ниже, чем у здоровых пациенток. Также наблюдалось снижение содержания железа и ванадия в крови.

Влияние дефицита микроэлементов

Исследователи пришли к выводу, что нехватка селена и цинка может способствовать развитию заболевания через усиление окислительного стресса и воспалительных процессов. Важно учитывать, что при анализе принимались во внимание такие факторы, как возраст, вес и наличие сопутствующих заболеваний.

Таким образом, результаты исследования подчеркивают важность микроэлементов для здоровья суставов и могут стать основой для дальнейших исследований в области профилактики остеоартрита.

