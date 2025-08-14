Каждый глоток — минус сотни тысяч полезных бактерий: напиток, убивающий микробиом

Сегодня о кишечном микробиоме говорят чаще, чем когда-либо. Миллиарды бактерий внутри нас отвечают не только за пищеварение, но и за иммунитет, настроение, здоровье кожи и даже естественную детоксикацию организма.

Однако новейшие исследования показали: нарушение баланса этих бактерий связано с целым рядом заболеваний — от хронических воспалений до рака кишечника, который всё чаще диагностируют у молодых людей.

Что убивает "хорошие" бактерии

Микробиолог и эксперт по микробиому Петр Рышавка в интервью отметил, что на состав микробиоты сильнее всего влияет питание. Некоторые продукты буквально уничтожают полезные бактерии, давая шанс патогенным.

Особенно его удивила разница между овощами с собственного огорода и магазинными. Первая категория — богата микроорганизмами и питательными веществами, которые питают "друзей" нашего организма. Вторая — после промышленной обработки и хранения часто бедна на этот полезный "багаж".

А вот сладкие газированные напитки, особенно кола, действуют безжалостно. Они убивают пробиотические бактерии очень быстро и очень надёжно.

Почему это важно прямо сейчас

В последние годы врачи фиксируют резкий рост случаев рака кишечника у молодых людей, включая тех, кто ведёт здоровый образ жизни. И хотя причины этого явления комплексны, учёные всё чаще указывают на роль микробиома.

Состояние кишечной флоры также зависит от того, каким было рождение ребёнка — естественным или с помощью кесарева сечения. Способ рождения влияет на то, какие микроорганизмы "заселят" кишечник в первые дни жизни, а это может сказаться на здоровье спустя десятилетия.

К чему приводит дисбаланс

Нарушение микробиоты — это не только проблемы с пищеварением. Оно может вызывать:

хроническую усталость;

снижение иммунитета;

кожные высыпания и воспаления;

перепады настроения и тревожность.

Эксперты советуют не только вводить в рацион больше свежих, необработанных продуктов, но и внимательно относиться к тому, что мы исключаем. Ведь иногда здоровье кишечника зависит от пары ежедневных привычек.