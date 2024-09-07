Микробы могут стать ключом к спасению биоразнообразия

Паразиты и микробы, обитающие внутри других существ, составляют почти половину всех видов на Земле, однако их редко упоминают в разговорах о сохранении биоразнообразия. Более триллиона видов бактерий и вирусов проживают в других организмах, играя важную роль в экосистемах.
В статье, опубликованной в журнале Trends in Ecology & Evolution, ученые Мортен Лимборг и Каролина Винтер-Хаве из Копенгагенского университета призывают включить микроорганизмы в программы по сохранению природы. Они утверждают, что микроорганизмы, эволюционировавшие вместе с их хозяевами, помогают более полно понять угрозы биоразнообразию. Оставлять их без внимания — значит упускать важные аспекты экосистем.
Исследователи указывают, что большинство людей склонны игнорировать микробы из-за их невидимости и плохой репутации как возбудителей болезней. Тем не менее, лишь малая их часть вредна; большинство же микробов выполняют важные функции для своего хозяина. Лимборг и Винтер-Хаве подчеркивают, что необходимо стандартизировать подходы к изучению микробиома, чтобы более эффективно использовать его для защиты видов.
Пример с двумя популяциями лосося, имеющими индивидуальные штаммы бактерий, подтверждает взаимосвязь между микробами и их хозяевами. Это означает, что микробы могут играть ключевую роль в выживании многих видов. Чтобы это понять, ученые предлагают добавить микроорганизмы в карты биоразнообразия и рассматривать потерю полезных микробов как возможную причину вымирания животных и растений.
Микрооргани́змы, или микро́бы — собирательное название живых организмов, которые слишком малы для того, чтобы быть видимыми невооружённым глазом. Термин микроб был предложен 26 февраля 1878 года французским филологом Эмилем Литтре по просьбе учёного Шарля-Эммануэля Седийо дать подходящее название микроорганизмам.
Фото: commons.wikimedia.org/National Institutes of Health
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