ДТП с микроавтобусом в Подмосковье: пострадали пассажиры

На трассе М-4 "Дон" в городском округе Ступино Московской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и легкового автомобиля. В результате столкновения микроавтобус перевернулся, пострадали пять человек.
Согласно информации, предоставленной Главным управлением МВД по Московской области, водитель автомобиля Honda совершил столкновение с микроавтобусом Mercedes, двигавшимся в попутном направлении. В момент аварии в микроавтобусе находилось 15 пассажиров. От удара микроавтобус опрокинулся на бок.
В результате ДТП пять человек получили травмы различной степени тяжести. Авария произошла на 95-м километре трассы М-4 "Дон" в направлении Москвы.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ведется расследование для определения причин столкновения и степени ответственности участников ДТП.
Фото: commons. wikimedia.org/Dickelbers (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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