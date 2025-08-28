Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Усталая женщина
Усталая женщина
© freepik.com by pvproductions is licensed under Public domain
Главная / Общество
Олег Белов Опубликована сегодня в 0:11

Карьера рвётся на куски: зумеры уходят в микропенсии вместо стабильной работы

HR-директор Ряжеская: среди зумеров растёт популярность "микропенсий" после работы

Уйти в "мини-отпуск" на пару месяцев после интенсивной работы — всё больше молодых людей выбирают именно такой ритм. HR-директор сети кофеен "ЗДРАСТЕ" Юлия Ряжеская рассказала "Ленте.ру", что тренд на микропенсии стремительно набирает популярность среди зумеров.

Как выглядит карьера зумера

"В резюме зумеров опыт часто выглядит фрагментарно — полгода, год, снова полгода, и так несколько раз. При этом за пять лет работы документ может растянуться на три страницы", — объясняет Ряжеская.

По её словам, такой "рваный" карьерный путь не всегда признак нестабильности. Особенно в профессиях с высокой нагрузкой — например, в общепите, где стресс и выгорание накапливаются быстрее.

Работа циклами

Многие молодые люди выстраивают график так:

  • 8-9 месяцев работают практически без отпуска,

  • затем берут паузу на 2-3 месяца, посвящая время путешествиям или отдыху.

Есть и те, кто отрабатывает пару лет подряд, а потом устраивает себе перерыв длиной в полгода или даже год.

В поисках себя

Интересно, что далеко не все возвращаются в прежнюю профессию. Многие используют микропенсии для экспериментов: пробуют новые сферы, меняют роли и ищут то, что действительно откликается.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Минпросвещения сократило количество уроков английского языка в 5–7 классах 26.08.2025 в 11:59

Меньше английского — больше баланса? Минпросвещения объяснило реформу

Сентябрь принесёт школьникам меньше английского. Но что скрывается за словами об «оптимальном балансе» в расписании?

Читать полностью » В российских школах появится новый предмет 26.08.2025 в 11:53

Российские школьники получат новый предмет о ценностях и выборе: подробности

Скоро школьное расписание изменится: в классах появится предмет, где уроки будут не про формулы и даты, а про то, что сложнее измерить.

Читать полностью » Удача отворачивается без причины: 5 Знаков, для которых август станет испытанием — этот месяц не прощает ошибок 05.08.2025 в 9:41

Август кажется благоприятным для Львов, но Водолеям и Скорпионам придется столкнуться с усталостью и проблемами. Советы астролога по преодолению трудностей.

Читать полностью » С каждым днём всё хуже: Россия и весь мир до 20 августа вошли в коридор системных катастроф 05.08.2025 в 1:31

Астролог Виктор Богданов предупреждает о возможных землетрясениях, падениях самолетов и политической нестабильности до 20 августа из-за ретроградного Меркурия.

Читать полностью » Ретроградный Меркурий играет с огнём — это категорически нельзя делать в августе: проекты развалятся, планы сгорят 04.08.2025 в 19:54

Астролог Виктор Богданов предостерегает: август — неблагоприятный месяц для смены работы и начинаний. Никаким знакам зодиака не стоит рисковать карьерой.

Читать полностью » Женщина в шоке: мать увела её мужа, пока та заботилась о детях – вот чем всё закончилось 04.08.2025 в 2:02

Мать увела мужа: как "помощь" обернулась предательством и оставила женщину с детьми на улице

История о том, как мать, предложив помощь с детьми, увела мужа дочери, оставив её в отчаянии. Предательство самых близких и путь к новой жизни.

Читать полностью » Путин подписал закон о расширении оснований для лишения гражданства РФ 31.07.2025 в 23:53

За что теперь могут лишить российского гражданства: Новые жесткие правила

Владимир Путин подписал закон, существенно расширяющий перечень оснований для лишения приобретенного гражданства страны. Документ, опубликованный на официальном портале правовых актов, вводит более 20 новых причин для аннулирования гражданского статуса.

Читать полностью » В Суздальском кремле открылась выставка, посвященная истории русского самовара 31.07.2025 в 23:16

От огненного котла до чайного паровоза: в Суздале показывают эволюцию самовара

В Суздальском кремле начала работу уникальная выставка, посвященная истории русского самовара, которую европейцы некогда называли "чайной машиной". Экспозиция охватывает не только классические модели, но и их древних предшественников, включая китайский медный "огненный котел" IV века.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Основные противопоказания к foam rolling опубликовал Harvard Health Publishing
Еда

Фануропита: православный постный пирог в честь святого Фанурия пекут 27 августа
Авто и мото

«Автостат»: доля машин отечественных брендов в России снизилась до 33,8% в 2025 году
Питомцы

Немецкие доги живут в среднем 7–10 лет из-за наследственных заболеваний сердца и суставов — кинологи
Красота и здоровье

Ортопед назвал допустимый вес школьного рюкзака для разных классов
Наука и технологии

NASA: зонд "Вояджер-1" продолжает передавать данные с расстояния 24 млрд км от Земли
Красота и здоровье

Эндокринолог предупредила о риске гормональных сбоев при хроническом недосыпе
Красота и здоровье

Врач Минздрава: привычка сдерживать злость приводит к гормональным сбоям и нарушениям сна
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru