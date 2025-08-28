Карьера рвётся на куски: зумеры уходят в микропенсии вместо стабильной работы
Уйти в "мини-отпуск" на пару месяцев после интенсивной работы — всё больше молодых людей выбирают именно такой ритм. HR-директор сети кофеен "ЗДРАСТЕ" Юлия Ряжеская рассказала "Ленте.ру", что тренд на микропенсии стремительно набирает популярность среди зумеров.
Как выглядит карьера зумера
"В резюме зумеров опыт часто выглядит фрагментарно — полгода, год, снова полгода, и так несколько раз. При этом за пять лет работы документ может растянуться на три страницы", — объясняет Ряжеская.
По её словам, такой "рваный" карьерный путь не всегда признак нестабильности. Особенно в профессиях с высокой нагрузкой — например, в общепите, где стресс и выгорание накапливаются быстрее.
Работа циклами
Многие молодые люди выстраивают график так:
-
8-9 месяцев работают практически без отпуска,
-
затем берут паузу на 2-3 месяца, посвящая время путешествиям или отдыху.
Есть и те, кто отрабатывает пару лет подряд, а потом устраивает себе перерыв длиной в полгода или даже год.
В поисках себя
Интересно, что далеко не все возвращаются в прежнюю профессию. Многие используют микропенсии для экспериментов: пробуют новые сферы, меняют роли и ищут то, что действительно откликается.
