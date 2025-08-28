Карьера рвётся на куски: зумеры уходят в микропенсии вместо стабильной работы

Уйти в "мини-отпуск" на пару месяцев после интенсивной работы — всё больше молодых людей выбирают именно такой ритм. HR-директор сети кофеен "ЗДРАСТЕ" Юлия Ряжеская рассказала "Ленте.ру", что тренд на микропенсии стремительно набирает популярность среди зумеров.

Как выглядит карьера зумера

"В резюме зумеров опыт часто выглядит фрагментарно — полгода, год, снова полгода, и так несколько раз. При этом за пять лет работы документ может растянуться на три страницы", — объясняет Ряжеская.

По её словам, такой "рваный" карьерный путь не всегда признак нестабильности. Особенно в профессиях с высокой нагрузкой — например, в общепите, где стресс и выгорание накапливаются быстрее.

Работа циклами

Многие молодые люди выстраивают график так:

8-9 месяцев работают практически без отпуска,

затем берут паузу на 2-3 месяца, посвящая время путешествиям или отдыху.

Есть и те, кто отрабатывает пару лет подряд, а потом устраивает себе перерыв длиной в полгода или даже год.

В поисках себя

Интересно, что далеко не все возвращаются в прежнюю профессию. Многие используют микропенсии для экспериментов: пробуют новые сферы, меняют роли и ищут то, что действительно откликается.