Электросамокаты в России хотят приравнять к машинам — но есть один нюанс

В России предлагают ввести обязательное страхование для владельцев средств индивидуальной мобильности (СИМ) — от электросамокатов до моноколес. С инициативой выступил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Почему это важно

Сегодня в случае ДТП с участием СИМ компенсаций для пострадавших не предусмотрено. Ни вред чужому здоровью, ни ущерб имуществу или инфраструктуре не возмещается. Между тем только за прошлый год в стране зарегистрировано почти 4,5 тысячи аварий с электросамокатами и другими СИМ. В этих происшествиях погибли около пятидесяти человек.

Суть инициативы

Парламентарий предложил ввести долгосрочное страхование жизни пользователей и их ответственности перед третьими лицами — по аналогии с ОСАГО. Такой подход позволит покрывать расходы при повреждении чужого имущества, нанесении вреда здоровью или разрушении инфраструктуры.

"Здесь, считаю, необходим специальный страховой продукт для добровольного приобретения пользователями средств индивидуальной мобильности", — отметил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов

Он также добавил, что с долгосрочным страхованием жизни и здоровья самого пользователя, ответственностью перед третьими лицами, а также компенсационными выплатами в связи с нанесением ущерба чужому здоровью, имуществу или объектам инфраструктуры. С предложением рассмотреть возможность реализации такого механизма по аналогии с ОСАГО обратился сегодня в Центробанк.

Контекст

Сейчас аварии с электросамокатами оформляются как полноценные дорожно-транспортные происшествия. По сути, процедура ничем не отличается от оформления столкновения двух автомобилей. Однако на самокаты не распространяется ОСАГО, и страховка в случае аварии не действует.

Крупные сервисы проката СИМ уже частично решают проблему, самостоятельно страхуя ответственность своих клиентов. Но, как подчеркивают эксперты, этого явно недостаточно — и государственное регулирование могло бы закрыть пробел в законодательстве.

Таким образом, инициатива Нилова может стать первым шагом к формированию новой системы страхования для пользователей СИМ, что позволит сделать передвижение по городам безопаснее и цивилизованнее.