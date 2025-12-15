Маленькие метры — большие риски: микроквартиры рушат мечты о доходе

В последние годы микроквартиры стали предметом бурных дискуссий на рынке недвижимости. Инвесторы, стремящиеся сохранить капитал, обращают внимание на компактные форматы жилья как на потенциальный источник дохода. Однако, как отмечает издание MoneyTimes, эксперты предупреждают: вложения в такие объекты требуют предельной осторожности и глубокого анализа. Почётный член Российской гильдии риэлторов, президент компании "Бест Недвижимость" Григорий Полторак считает, что микроквартиры — далеко не универсальный инструмент для инвестиций.

Сложный рынок и неопределённые выгоды

Рынок недвижимости сегодня переживает нестабильность, и рассчитывать на быструю окупаемость становится всё труднее. По словам эксперта, "сейчас вкладывать инвестиционно просто так деньги в недвижимость достаточно сложно, потому что не очевидна выгода". Он подчёркивает, что подобные решения требуют профессионального подхода: нужно учитывать не только стоимость объекта, но и перспективу его ликвидности, а также уровень спроса в конкретном районе.

Полторак отмечает, что без тщательного анализа рынка и расчёта рисков инвестировать в микроквартиры не стоит. Это "очень специфические объекты", которые не всегда приносят стабильный доход. По его мнению, для массового инвестора подобные вложения могут обернуться разочарованием.

Доходность через аренду и её риски

Относительная эффективность микроквартир может проявляться при сдаче в аренду. Однако и здесь, как указывает специалист, множество подводных камней. "Микроквартиру можно кому-то сдать? Либо посуточно, либо студентам, молодежи… Но это тоже достаточно беспокойная аудитория арендаторов", — отметил Полторак.

Таким образом, даже если объект приносит доход, он нередко сопряжён с повышенными эксплуатационными и административными затратами. Владельцам приходится сталкиваться с частой сменой жильцов, необходимостью ремонта и контролем состояния недвижимости. Всё это снижает реальную прибыльность проекта.

Продажа и изменчивые предпочтения покупателей

При спекулятивных сделках, когда инвестор рассчитывает купить микроквартиру с целью последующей перепродажи, риски возрастают ещё больше. Полторак предупреждает, что изменчивые предпочтения покупателей могут резко снизить ликвидность таких объектов. "У вас будут проблемы с тем, чтобы её продать, потому что изменится характер требования потребителей", — подчеркнул он.

Эксперт добавляет, что для успешного вложения нужно учитывать множество факторов: расположение, инфраструктуру, стоимость обслуживания и перспективу развития района. Без глубокого анализа микроквартира превращается из инвестиции в рискованный актив.

Микроквартиры как нишевый продукт

По оценке Полторака, микроквартирами следует считать жильё площадью менее тридцати квадратных метров. Этот формат подходит лишь узкому кругу арендаторов или покупателей, для которых ключевым фактором является цена, а не комфорт. Поэтому подобные объекты остаются нишевым сегментом рынка и вряд ли станут массовым инструментом инвестирования.