Деревья в Мичигане сбросили рекордный урожай: природа запустила план восстановления

Этой осенью жители Мичигана замечают: дворы буквально усыпаны желудями и семенами. Под дубами — хрустящий ковер, на тротуарах — ореховый гул. Экологи подтверждают: в штате наблюдается массовый урожай семян — так называемый "mast year” (год "массового плодоношения"). Это редкое природное явление, при котором деревья одновременно выбрасывают огромное количество семян.

Что такое mast year

В обычные годы деревья сбрасывают лишь столько желудей и семян, сколько нужно для поддержания жизни окружающей фауны — белок, птиц и насекомых. Но каждые два-пять лет происходит нечто иное: деревья вдруг начинают плодоносить с избытком, словно договариваются между собой.

"Во время года массового плодоношения дубы производят необычайно много желудей. Это способ природы опередить животных, чтобы часть семян успела прорасти", — объясняет арборист Люк Бруннер из компании Davey Tree.

Такое "перепроизводство" — стратегия выживания: когда семян слишком много, животные просто не успевают их съесть, и у деревьев появляется шанс на новое поколение.

Почему деревья "договариваются" между собой

Учёные до конца не знают, как именно происходит синхронизация. Однако есть версии, что деревья общаются через корни - их корневая система может соединяться, формируя некое подобие подземной сети.

"Деревья одного вида способны срастать корни и обмениваться сигналами о сезонных потребностях. В этом году они "решили”, что пора размножаться", — рассказал Бруннер телеканалу FOX 2 Detroit.

Исследования показывают, что такие годы чаще следуют после тёплой и сухой весны, когда опыление проходит особенно успешно. Это закладывает потенциал для обильного осеннего урожая.

Как это выглядит на практике

В Мичигане в 2025 году к "массовому плодоношению" подключились не только дубы, но и другие деревья. Сады, парки и дворы буквально завалены желудями и семенами клёнов, буков и грецких орехов.

Согласно наблюдениям экологов, некоторые дубы сбросили в два-три раза больше желудей, чем в прошлые сезоны.

Для людей это неудобство — скользкие дорожки и шум под ногами. Но для экосистемы это важный процесс: избыток пищи поддерживает популяции белок, оленей и птиц, а часть семян прорастает в молодые деревья.

Почему это важно для природы

Поддержание биоразнообразия. Урожайные годы способствуют росту популяций животных, а значит — балансу экосистемы.

Регенирация леса. Чем больше семян, тем выше шанс появления новых всходов.

Природная адаптация. Такой "коллективный урожай" помогает деревьям пережить годы неблагоприятной погоды.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: сжигать или массово убирать жёлуди в лесопарках.

→ Последствие: снижение питания для диких животных.

→ Альтернатива: оставлять часть урожая, особенно в природных зонах.

• Ошибка: считать явление "аномалией" и применять химические средства.

→ Последствие: нарушение природных циклов.

→ Альтернатива: позволить природе пройти свой круг — через год или два урожай вернётся к норме.

Интересные факты

Белки в такие годы прячут до десятков тысяч желудей, помогая дубам расселяться. В предыдущий год массового плодоношения в Мичигане (2020) количество желудей выросло почти на 300% по сравнению с обычными сезонами.

"Это год изобилия — и напоминание, что деревья живут своей сложной, скоординированной жизнью", — говорят учёные.

Так что если вы этой осенью спотыкаетесь о горы желудей — не злитесь. Это просто природа делает свою работу, готовясь к будущему лесу.