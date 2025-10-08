Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Старый дуб в октябре
Старый дуб в октябре
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 18:12

Деревья в Мичигане сбросили рекордный урожай: природа запустила план восстановления

В Мичигане зафиксирован редкий природный феномен — деревья массово плодоносят

Этой осенью жители Мичигана замечают: дворы буквально усыпаны желудями и семенами. Под дубами — хрустящий ковер, на тротуарах — ореховый гул. Экологи подтверждают: в штате наблюдается массовый урожай семян — так называемый "mast year” (год "массового плодоношения"). Это редкое природное явление, при котором деревья одновременно выбрасывают огромное количество семян.

Что такое mast year

В обычные годы деревья сбрасывают лишь столько желудей и семян, сколько нужно для поддержания жизни окружающей фауны — белок, птиц и насекомых. Но каждые два-пять лет происходит нечто иное: деревья вдруг начинают плодоносить с избытком, словно договариваются между собой.

"Во время года массового плодоношения дубы производят необычайно много желудей. Это способ природы опередить животных, чтобы часть семян успела прорасти", — объясняет арборист Люк Бруннер из компании Davey Tree.

Такое "перепроизводство" — стратегия выживания: когда семян слишком много, животные просто не успевают их съесть, и у деревьев появляется шанс на новое поколение.

Почему деревья "договариваются" между собой

Учёные до конца не знают, как именно происходит синхронизация. Однако есть версии, что деревья общаются через корни - их корневая система может соединяться, формируя некое подобие подземной сети.

"Деревья одного вида способны срастать корни и обмениваться сигналами о сезонных потребностях. В этом году они "решили”, что пора размножаться", — рассказал Бруннер телеканалу FOX 2 Detroit.

Исследования показывают, что такие годы чаще следуют после тёплой и сухой весны, когда опыление проходит особенно успешно. Это закладывает потенциал для обильного осеннего урожая.

Как это выглядит на практике

В Мичигане в 2025 году к "массовому плодоношению" подключились не только дубы, но и другие деревья. Сады, парки и дворы буквально завалены желудями и семенами клёнов, буков и грецких орехов.

Согласно наблюдениям экологов, некоторые дубы сбросили в два-три раза больше желудей, чем в прошлые сезоны.

Для людей это неудобство — скользкие дорожки и шум под ногами. Но для экосистемы это важный процесс: избыток пищи поддерживает популяции белок, оленей и птиц, а часть семян прорастает в молодые деревья.

Почему это важно для природы

  • Поддержание биоразнообразия. Урожайные годы способствуют росту популяций животных, а значит — балансу экосистемы.
  • Регенирация леса. Чем больше семян, тем выше шанс появления новых всходов.
  • Природная адаптация. Такой "коллективный урожай" помогает деревьям пережить годы неблагоприятной погоды.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: сжигать или массово убирать жёлуди в лесопарках.
→ Последствие: снижение питания для диких животных.
→ Альтернатива: оставлять часть урожая, особенно в природных зонах.

• Ошибка: считать явление "аномалией" и применять химические средства.
→ Последствие: нарушение природных циклов.
→ Альтернатива: позволить природе пройти свой круг — через год или два урожай вернётся к норме.

Интересные факты

  1. Белки в такие годы прячут до десятков тысяч желудей, помогая дубам расселяться.

  2. В предыдущий год массового плодоношения в Мичигане (2020) количество желудей выросло почти на 300% по сравнению с обычными сезонами.

"Это год изобилия — и напоминание, что деревья живут своей сложной, скоординированной жизнью", — говорят учёные.

Так что если вы этой осенью спотыкаетесь о горы желудей — не злитесь. Это просто природа делает свою работу, готовясь к будущему лесу.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Томаты в теплице требуют редкого, но глубокого полива — подчеркнули специалисты по овощеводству сегодня в 14:04
Томаты не аквариумные рыбки: хватит заливать их водой из жалости

Полив в теплице — момент истины для урожая томатов. Слишком много — гниль, слишком мало — пустые плоды. Узнай, как найти идеальный баланс.

Читать полностью » В Марий Эл набирает популярность природный метод ухода за садом осенью сегодня в 13:41
Осень в Марий Эл ставит ловушку дачникам: кто не успел — тот будет работать в дождь

Осень в Марий Эл не обязывает к трудовым подвигам. Есть способ подготовить сад к зиме быстро, просто и без лишних усилий — и при этом не потерять урожай.

Читать полностью » Ошибки при посадке яблони приводят к болезням и вымерзанию — предупредил агроном Сергей Волков сегодня в 13:04
Не каждая яма подходит для яблони: садоводы совершают ошибку, которая убивает дерево ещё до цветения

Хотите посадить яблоню и собрать идеальный урожай? Не повторяйте ошибки новичков: от места и глубины посадки зависит здоровье дерева и вкус будущих плодов.

Читать полностью » Осенняя обработка теплицы: инсектициды и нашатырный спирт помогают уничтожить яйца и личинки белокрылки сегодня в 12:28
Белокрылка не спит зимой — она ждёт, когда вы уедете: как не дать вредителю шанс

Белокрылка способна уничтожить тепличные посадки за считанные недели. Осенняя уборка и обработка помогут избавить теплицу от вредителя до следующего сезона.

Читать полностью » Сладкая кукуруза различается по генетическим линиям и степени сладости — объяснили агрономы сегодня в 12:04
Варить или есть как пирожное: кукуруза теперь соревнуется с тортами по уровню сладости

Как выбрать идеальный сорт сладкой кукурузы для варки, консервации и свежего поедания? Разбираемся в генетике сладости и секретах урожая.

Читать полностью » Добавление фосфора и калия при посадке улучшает завязь и вкус огурцов — заявили агрономы сегодня в 11:43
Две ложки, которые решают судьбу урожая: как фосфор и калий превращают огуречную грядку в конвейер плодов

Две чайные ложки в лунку и щепотка биозащиты — и огуречные плети уходят в отрыв даже в капризное лето. Разбираем рабочую схему без "чудо-химии".

Читать полностью » Агрономы: оставленные в земле кочерыжки капусты превращаются в естественное удобрение сегодня в 11:41
Капусту убрали — а землю трогать нельзя: почему опытные огородники больше не выкапывают кочерыжки

Осеннее выкапывание капустных кочерыжек — тяжёлая и ненужная работа. Есть способ, при котором земля сама восстанавливается, а урожай становится выше.

Читать полностью » Борная кислота помогает баклажанам образовывать завязи и увеличивает урожай — пояснила агроном Ирина Соловьёва сегодня в 10:43
Почему баклажаны “молчат”: главный микроэлемент, без которого не появится ни одной завязи

Почему баклажаны не плодоносят, даже если вы делаете всё правильно? Ответ прост: им не хватает бора. Как провести безопасную подкормку и получить щедрый урожай.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Приподнятые грядки повышают урожайность и экономят время садоводов — объяснила агроном Ольга Кузнецова
Наука
В комете 3I/ATLAS обнаружено переменное соотношение никеля и железа
Дом
Как навести порядок в кладовке и под кроватью: советы по долговременному хранению
Наука
Шансы найти разумную жизнь у звёзд типа Солнца в 1600 раз выше
Дом
Идеально отглаженная рубашка: ошибки, которых стоит избегать при глажке
Дом
Выбор робота-пылесоса: главные характеристики и ошибки при покупке
Спорт и фитнес
Интервальная тренировка на все группы мышц за 7 минут
Общество
HR-эксперт Гарри Мурадян рассказал, какие навыки станут ключевыми для молодых специалистов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet