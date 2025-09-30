Голливудская фея превратилась в бабушку: Мишель Пфайффер раскрыла тайну, которую скрывала год
Американская актриса Мишель Пфайффер нечасто говорит о личной жизни, предпочитая держать внимание публики на своей кинокарьере. Но недавно 67-летняя звезда поделилась важной новостью: она стала бабушкой. Откровение прозвучало в популярном подкасте SmartLess, который ведут Джейсон Бейтман, Уилл Арнетт и Шон Хейз.
Для поклонников это стало настоящим сюрпризом: за долгие годы артистка почти не давала комментариев о семье. У Пфайффер и её супруга, сценариста и продюсера Дэвида Э. Келли, двое детей — 32-летняя Клаудия и 31-летний Джон Генри. Однако актриса не уточнила, кто из них стал родителем.
"Я понимаю, что редко говорю о личной жизни, но сообщу вам, что в прошлом году я стала бабушкой", — сказала актриса Мишель Пфайффер.
Она призналась, что роль бабушки стала для неё источником невероятного счастья и вдохновения.
Что известно о семье актрисы
Мишель Пфайффер и Дэвид Э. Келли вместе более тридцати лет. Их брак часто называют одним из самых крепких в Голливуде. В интервью журналу Parade ещё в 2012 году актриса отмечала, что считает себя очень счастливой женщиной.
"Мне очень повезло. Я никогда не встречала человека более честного, чем мой муж. Я уважаю его", — поделилась актриса Мишель Пфайффер.
Эти слова спустя годы звучат особенно символично: пара по-прежнему хранит тёплые отношения, несмотря на все сложности публичной жизни.
Сравнение: карьера и семья
|Период жизни
|Основной фокус
|Результаты
|1980-1990-е
|Актёрская карьера
|Золотой глобус, номинации на "Оскар", культовые роли
|2000-2010-е
|Баланс работы и семьи
|Съёмки реже, но в значимых проектах, больше времени с детьми
|2020-е
|Новая роль в жизни
|Внуки, семейное счастье, участие в подкастах и интервью
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: игнорировать семью ради карьеры.
-
Последствие: эмоциональное выгорание и потеря близких связей.
-
Альтернатива: как актриса, можно выбирать проекты выборочно, сохраняя силы и время.
-
Ошибка: пытаться контролировать детей, когда они взрослеют.
-
Последствие: конфликты и отчуждение.
-
Альтернатива: поддерживать доверие и уважение, как это делают Мишель и Дэвид.
А что если…
А что если Пфайффер решит снова активно вернуться в кино? Учитывая её популярность и опыт, спрос на актрису по-прежнему высок. Возможно, новая глава её жизни вдохновит на роли мудрых героинь, близких к её реальному опыту — матери и бабушки.
FAQ
Как выбрать баланс между карьерой и семьёй?
Следует расставлять приоритеты и не брать на себя слишком много.
Сколько стоит помощь няни в США?
В среднем от 15 до 25 долларов в час, что делает участие бабушек и дедушек особенно ценным.
Что лучше: активно работать или посвятить себя семье?
Это индивидуально, но опыт Пфайффер показывает: гармония возможна при грамотном выборе проектов.
Мифы и правда
-
Миф: бабушки всегда жертвуют личной жизнью.
Правда: многие находят в этом вдохновение и новые силы.
-
Миф: актрисы Голливуда не занимаются внуками.
Правда: пример Пфайффер доказывает обратное.
-
Миф: семейное счастье невозможно в браке с голливудским масштабом.
Правда: долгий союз Мишель и Дэвида это опровергает.
3 интересных факта
-
Пфайффер удочерила Клаудию ещё до свадьбы с Келли.
-
Она однажды призналась, что могла бы оставить карьеру ради семьи.
-
Внуки стали для неё неожиданным, но радостным открытием.
Исторический контекст: женщины-актрисы и семья
-
1950-е: актрисы часто скрывали личную жизнь ради образа звезды.
-
1980-1990-е: появилось больше откровенных интервью о семье.
-
2000-е и позже: знаменитости стали делиться опытом родительства и брака, ломая стереотипы.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru