Голливудская фея превратилась в бабушку: Мишель Пфайффер раскрыла тайну, которую скрывала год

Американская актриса Мишель Пфайффер нечасто говорит о личной жизни, предпочитая держать внимание публики на своей кинокарьере. Но недавно 67-летняя звезда поделилась важной новостью: она стала бабушкой. Откровение прозвучало в популярном подкасте SmartLess, который ведут Джейсон Бейтман, Уилл Арнетт и Шон Хейз.

Для поклонников это стало настоящим сюрпризом: за долгие годы артистка почти не давала комментариев о семье. У Пфайффер и её супруга, сценариста и продюсера Дэвида Э. Келли, двое детей — 32-летняя Клаудия и 31-летний Джон Генри. Однако актриса не уточнила, кто из них стал родителем.

"Я понимаю, что редко говорю о личной жизни, но сообщу вам, что в прошлом году я стала бабушкой", — сказала актриса Мишель Пфайффер.

Она призналась, что роль бабушки стала для неё источником невероятного счастья и вдохновения.

Что известно о семье актрисы

Мишель Пфайффер и Дэвид Э. Келли вместе более тридцати лет. Их брак часто называют одним из самых крепких в Голливуде. В интервью журналу Parade ещё в 2012 году актриса отмечала, что считает себя очень счастливой женщиной.

"Мне очень повезло. Я никогда не встречала человека более честного, чем мой муж. Я уважаю его", — поделилась актриса Мишель Пфайффер.

Эти слова спустя годы звучат особенно символично: пара по-прежнему хранит тёплые отношения, несмотря на все сложности публичной жизни.

Сравнение: карьера и семья

Период жизни Основной фокус Результаты 1980-1990-е Актёрская карьера Золотой глобус, номинации на "Оскар", культовые роли 2000-2010-е Баланс работы и семьи Съёмки реже, но в значимых проектах, больше времени с детьми 2020-е Новая роль в жизни Внуки, семейное счастье, участие в подкастах и интервью

А что если…

А что если Пфайффер решит снова активно вернуться в кино? Учитывая её популярность и опыт, спрос на актрису по-прежнему высок. Возможно, новая глава её жизни вдохновит на роли мудрых героинь, близких к её реальному опыту — матери и бабушки.

3 интересных факта

Пфайффер удочерила Клаудию ещё до свадьбы с Келли. Она однажды призналась, что могла бы оставить карьеру ради семьи. Внуки стали для неё неожиданным, но радостным открытием.

