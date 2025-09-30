Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Мишель Пфайффер
© commons.wikimedia.org by photo by Alan Light is licensed under CC BY 2.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 22:59

Голливудская фея превратилась в бабушку: Мишель Пфайффер раскрыла тайну, которую скрывала год

Американская актриса Мишель Пфайффер нечасто говорит о личной жизни, предпочитая держать внимание публики на своей кинокарьере. Но недавно 67-летняя звезда поделилась важной новостью: она стала бабушкой. Откровение прозвучало в популярном подкасте SmartLess, который ведут Джейсон Бейтман, Уилл Арнетт и Шон Хейз.

Для поклонников это стало настоящим сюрпризом: за долгие годы артистка почти не давала комментариев о семье. У Пфайффер и её супруга, сценариста и продюсера Дэвида Э. Келли, двое детей — 32-летняя Клаудия и 31-летний Джон Генри. Однако актриса не уточнила, кто из них стал родителем.

"Я понимаю, что редко говорю о личной жизни, но сообщу вам, что в прошлом году я стала бабушкой", — сказала актриса Мишель Пфайффер.

Она призналась, что роль бабушки стала для неё источником невероятного счастья и вдохновения.

Что известно о семье актрисы

Мишель Пфайффер и Дэвид Э. Келли вместе более тридцати лет. Их брак часто называют одним из самых крепких в Голливуде. В интервью журналу Parade ещё в 2012 году актриса отмечала, что считает себя очень счастливой женщиной.

"Мне очень повезло. Я никогда не встречала человека более честного, чем мой муж. Я уважаю его", — поделилась актриса Мишель Пфайффер.

Эти слова спустя годы звучат особенно символично: пара по-прежнему хранит тёплые отношения, несмотря на все сложности публичной жизни.

Сравнение: карьера и семья

Период жизни Основной фокус Результаты
1980-1990-е Актёрская карьера Золотой глобус, номинации на "Оскар", культовые роли
2000-2010-е Баланс работы и семьи Съёмки реже, но в значимых проектах, больше времени с детьми
2020-е Новая роль в жизни Внуки, семейное счастье, участие в подкастах и интервью

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать семью ради карьеры.

  • Последствие: эмоциональное выгорание и потеря близких связей.

  • Альтернатива: как актриса, можно выбирать проекты выборочно, сохраняя силы и время.

  • Ошибка: пытаться контролировать детей, когда они взрослеют.

  • Последствие: конфликты и отчуждение.

  • Альтернатива: поддерживать доверие и уважение, как это делают Мишель и Дэвид.

А что если…

А что если Пфайффер решит снова активно вернуться в кино? Учитывая её популярность и опыт, спрос на актрису по-прежнему высок. Возможно, новая глава её жизни вдохновит на роли мудрых героинь, близких к её реальному опыту — матери и бабушки.

FAQ

Как выбрать баланс между карьерой и семьёй?
Следует расставлять приоритеты и не брать на себя слишком много.

Сколько стоит помощь няни в США?
В среднем от 15 до 25 долларов в час, что делает участие бабушек и дедушек особенно ценным.

Что лучше: активно работать или посвятить себя семье?
Это индивидуально, но опыт Пфайффер показывает: гармония возможна при грамотном выборе проектов.

Мифы и правда

  • Миф: бабушки всегда жертвуют личной жизнью.
    Правда: многие находят в этом вдохновение и новые силы.

  • Миф: актрисы Голливуда не занимаются внуками.
    Правда: пример Пфайффер доказывает обратное.

  • Миф: семейное счастье невозможно в браке с голливудским масштабом.
    Правда: долгий союз Мишель и Дэвида это опровергает.

3 интересных факта

  1. Пфайффер удочерила Клаудию ещё до свадьбы с Келли.

  2. Она однажды призналась, что могла бы оставить карьеру ради семьи.

  3. Внуки стали для неё неожиданным, но радостным открытием.

Исторический контекст: женщины-актрисы и семья

  • 1950-е: актрисы часто скрывали личную жизнь ради образа звезды.

  • 1980-1990-е: появилось больше откровенных интервью о семье.

  • 2000-е и позже: знаменитости стали делиться опытом родительства и брака, ломая стереотипы.

