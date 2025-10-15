Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Михаэль Шумахер
Михаэль Шумахер
© commons.wikimedia.org by emperornie is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 14:43

Шумахер подал знак: легендарный гонщик вновь оставил автограф спустя годы молчания

Михаэль Шумахер оставил автограф на шлеме для благотворительного фонда

Французский спортивный журналист Стефан Л'Эрмитт из издания L'Equipe рассказал о небольшом, но значимом положительном изменении в состоянии семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера. Его слова приводит Daily Mail.

Что именно произошло

По словам журналиста, положительным сигналом стало то, что бывший пилот смог подписать шлем, предназначенный для благотворительного мероприятия.

"Это можно считать знаком улучшения. Но никто не видел, как Шумахер ходит и говорит", — отметил Стефан Л'Эрмитт.

Речь идёт об аукционе, организованном легендарным гонщиком Джеки Стюартом в апреле этого года. Тогда стало известно, что шлем с автографом Михаэля Шумахера будет продан в пользу благотворительного фонда, поддерживающего людей с деменцией. Инициалы M.S. немец оставил с помощью супруги Коринны Шумахер.

Долгое восстановление

Напомним, трагедия произошла в декабре 2013 года во время отдыха в Альпах. Тогда Михаэль, катаясь на горных лыжах, выехал за пределы трассы, споткнулся о камень и ударился головой о скалу. Несмотря на наличие шлема, удар оказался тяжёлым — спортсмен получил черепно-мозговую травму и впал в кому.

С тех пор он проходит длительный процесс реабилитации в условиях строгой конфиденциальности. Доступ к информации о его состоянии имеют только ближайшие родственники и ограниченный круг медицинских специалистов.

Реакция болельщиков и коллег

Новость о новом автографе вызвала бурную реакцию среди фанатов "Формулы-1". Многие восприняли её как признак того, что легендарный гонщик сохраняет контакт с внешним миром. В соцсетях поклонники Шумахера выразили надежду на дальнейшее улучшение его здоровья и поблагодарили семью спортсмена за преданность и заботу.

А что если Шумахер действительно восстанавливается

Хотя подтверждений существенного прогресса нет, факт его участия в благотворительном проекте — важный психологический момент. Эксперты в области нейрореабилитации отмечают, что даже мелкие действия, такие как подписание предмета, могут указывать на положительные изменения в моторике и когнитивных функциях пациента.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Калистеника: упражнения с собственным весом, которые формируют силу и гибкость сегодня в 8:10
Эти упражнения делают тело идеальным — и без единого килограмма железа

Калистеника — это тренировки без железа, где главное — контроль над телом и силой. Узнаем, как этот вид фитнеса превращает мышцы в инструмент гармонии и выносливости.

Читать полностью » Воркаут формирует дисциплину и уверенность без спортзала — мнение Антона Кучумова сегодня в 7:50
Фитнес без абонемента: как улицы превратились в самый честный спортзал

Воркаут — это не просто турники, а философия силы и воли. Узнаем, как движение WorkOut помогает людям менять тело, характер и даже жизнь.

Читать полностью » Алмазные и обратные отжимания формируют рельеф без гантелей — отметил Ганнибал Ланхам сегодня в 7:10
Турник вместо трона: как человек с улиц стал королём мирового фитнеса

Легенда уличного фитнеса вдохновила миллионы людей своими тренировками на турниках. Узнаем, как Hannibal for King построил тело без спортзала и стал символом калистеники.

Читать полностью » Обратные скручивания и подъём ног в висе: тренеры назвали лучшие упражнения на нижний пресс сегодня в 6:50
Секрет рельефного живота: одно движение, которое делает всю работу за вас

Многие считают, что нижний пресс невозможно проработать отдельно. Узнаем, какие упражнения помогут укрепить мышцы живота и сделать талию выразительнее.

Читать полностью » Румынская тяга с эспандером: тренеры объяснили, как упражнение укрепляет спину и ягодицы сегодня в 6:10
Маленький аксессуар, без которого даже идеальная тренировка не даст результата

Эспандер способен заменить целый набор тренажёров. Узнаем, как простая резиновая лента помогает разогреть мышцы, улучшить технику и избежать травм.

Читать полностью » Сайклинг снижает стресс и улучшает выносливость — тренеры назвали ключевые преимущества сегодня в 5:50
Танец на педалях: почему тысячи людей находят в сайклинге не фитнес, а терапию

Сайклинг — это не просто кручение педалей, а эмоциональная кардиотренировка под музыку. Узнаем, как сделать занятия безопасными, эффективными и захватывающими.

Читать полностью » Почему спорт не становится системой — пояснила специалист по привычкам Катерина Акулич сегодня в 5:10
Привычка — не характер: как обмануть мозг и заставить себя действовать

Многие хотят заниматься спортом, но не могут сделать это частью жизни. Узнаем, какие привычки мешают активности и как их преобразовать.

Читать полностью » Учёные подтвердили: наслаждение тренировкой важнее цели для формирования привычки сегодня в 4:50
Кубики на животе исчезают быстрее, чем желание тренироваться: в чём настоящая причина

Многие теряют интерес к тренировкам, когда не видят быстрых результатов. Узнаем, как сохранить мотивацию и превратить спорт в удовольствие.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Косметологи: матовые пудры и помады усиливают эффект сухости кожи после 40 лет
Технологии
iPhone Air в России продаётся дешевле официальной цены в США — данные iPhones.ru
Культура и шоу-бизнес
Принц Уильям ограничивает гаджеты и вводит домашние обязанности для детей
Питомцы
Джек-рассел-терьеры прыгают в три раза выше своего роста
Еда
Эксперты: оптимальная температура заваривания кофе без кофемолки — 92–95 °C
ДФО
Синоптики предупредили жителей Приморья о резком похолодании и осадках — Примгидромет
Питомцы
Даже самые ласковые питомцы могут быть избирательны в контактах
Авто и мото
Сверление свечей зажигания приводит к поломке двигателя
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet