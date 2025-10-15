Шумахер подал знак: легендарный гонщик вновь оставил автограф спустя годы молчания

Французский спортивный журналист Стефан Л'Эрмитт из издания L'Equipe рассказал о небольшом, но значимом положительном изменении в состоянии семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера. Его слова приводит Daily Mail.

Что именно произошло

По словам журналиста, положительным сигналом стало то, что бывший пилот смог подписать шлем, предназначенный для благотворительного мероприятия.

"Это можно считать знаком улучшения. Но никто не видел, как Шумахер ходит и говорит", — отметил Стефан Л'Эрмитт.

Речь идёт об аукционе, организованном легендарным гонщиком Джеки Стюартом в апреле этого года. Тогда стало известно, что шлем с автографом Михаэля Шумахера будет продан в пользу благотворительного фонда, поддерживающего людей с деменцией. Инициалы M.S. немец оставил с помощью супруги Коринны Шумахер.

Долгое восстановление

Напомним, трагедия произошла в декабре 2013 года во время отдыха в Альпах. Тогда Михаэль, катаясь на горных лыжах, выехал за пределы трассы, споткнулся о камень и ударился головой о скалу. Несмотря на наличие шлема, удар оказался тяжёлым — спортсмен получил черепно-мозговую травму и впал в кому.

С тех пор он проходит длительный процесс реабилитации в условиях строгой конфиденциальности. Доступ к информации о его состоянии имеют только ближайшие родственники и ограниченный круг медицинских специалистов.

Реакция болельщиков и коллег

Новость о новом автографе вызвала бурную реакцию среди фанатов "Формулы-1". Многие восприняли её как признак того, что легендарный гонщик сохраняет контакт с внешним миром. В соцсетях поклонники Шумахера выразили надежду на дальнейшее улучшение его здоровья и поблагодарили семью спортсмена за преданность и заботу.

А что если Шумахер действительно восстанавливается

Хотя подтверждений существенного прогресса нет, факт его участия в благотворительном проекте — важный психологический момент. Эксперты в области нейрореабилитации отмечают, что даже мелкие действия, такие как подписание предмета, могут указывать на положительные изменения в моторике и когнитивных функциях пациента.