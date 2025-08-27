Сын Майкла Джексона сделал шаг, которого ждали восемь лет

Восемь лет отношений, десятки путешествий и долгожданный шаг вперёд — сын Майкла Джексона, известный как Принс, сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Молли Ширманг. Новость он сообщил в соцсетях, где опубликовал трогательное фото: на снимке Принс целует Молли, а на её пальце сверкает обручальное кольцо.

"Мы объездили весь мир, получили дипломы и так многому научились вместе. Я с нетерпением жду следующей главы нашей жизни, ведь мы продолжаем расти и создавать прекрасные воспоминания", — поделился сын певца.

История любви, проверенная временем

Принс и Молли вместе уже восемь лет. Их роман начался ещё в студенческие годы, и с тех пор пара не расставалась. Молодые люди вместе окончили университет, пробовали себя в разных сферах и, по словам знакомых, всегда поддерживали друг друга. В Голливуде подобная устойчивость отношений — большая редкость, и именно поэтому известие о помолвке вызвало столь живой отклик.

Для Принса это не просто личный шаг, но и возможность отойти от тени легендарного отца. Несмотря на знаменитую фамилию, он старается строить собственную карьеру: занимается продюсированием, участвует в общественных проектах и проявляет себя в образовательных инициативах.

Тень великого имени

Имя Майкла Джексона продолжает оказывать влияние на жизнь его детей. С самого детства они находились в центре внимания, и каждая новость, связанная с ними, неизменно становится поводом для обсуждений. Так было и в августе: Telegram-канал Mash сообщил, что США якобы рассматривают участие детей Джексона в "Интервидении". Среди возможных кандидатов называли актёра Майкла Джозефа Джексона-младшего, эколога Принса Майкла Джексона II и Пэрис Майкл Кэтрин Джексон.

Особый интерес вызвала версия о том, что главной претенденткой станет именно Пэрис — дочь певца, известная своей музыкальной карьерой и актёрскими ролями. Ей, по данным источников, могла бы составить конкуренцию фигура куда более неожиданная — норвежский рэпер Омер Бахти, которого иногда называют внебрачным сыном короля поп-музыки.