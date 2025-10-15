Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Майкл Джексон
Майкл Джексон
© commons.wikimedia.org by INTX: The Internet & Television Expo is licensed under CC BY 2.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 2:57

Семейная битва за золото: как дочь Майкла Джексона отвоевала свою долю в наследстве отца

Пэрис Джексон получила 65 миллионов долларов из наследства Майкла Джексона по решению суда

Многие фанаты и эксперты внимательно следят за делами наследства Майкла Джексона, ведь вопросы управления имуществом легендарного певца всегда вызывают большой интерес. В 2025 году внимание снова сосредоточилось на одной из наследниц, Пэрис Джексон, после судебного разбирательства с другими наследниками.

Судебный спор и иск Пэрис

В июле 2025 года Пэрис Джексон подала иск, требуя компенсацию за действия остальных наследников, которые, по её мнению, неправомерно распоряжались средствами для выплаты бонусов своим адвокатам. Основной вопрос заключался в выплатах, произведённых в 2018 году, которые, как утверждала Пэрис, не соответствовали интересам наследства.

Решение суда

14 октября 2025 года суд постановил в пользу Пэрис Джексон. Она получила около 65 миллионов долларов из наследства своего отца.

"Заявительница получит около 65 миллионов долларов из наследства. Она бы никогда не получила столько, если бы душеприказчики следовали типичной схеме для оформления наследства", — говорится в заявлении суда.

Решение суда стало важной вехой, так как оно подчеркнуло право каждого наследника контролировать распределение средств и оспаривать действия, которые могут ущемлять их интересы.

Действия душеприказчиков

Исполнители завещания Майкла Джексона заявили, что им удалось превратить поместье, которое изначально находилось в долгах, в прибыльное имущество, оценочное в 2 миллиарда долларов.

"Деловое решение душеприказчиков превратило имущество, которое изначально представляло собой лишь долги, в имущество стоимостью в 2 млрд долларов, которое теперь является "электростанцией и силой в современном музыкальном бизнесе'", — отмечается в ходатайстве.

Таким образом, хотя выплаты адвокатам стали поводом для спора, общий подход к управлению наследством оказался успешным с точки зрения финансовой эффективности.

Как действовать наследникам

  1. Изучать финансовые отчёты и решения душеприказчиков.

  2. Оспаривать действия, которые могут противоречить интересам наследства.

  3. При необходимости обращаться в суд для защиты своих прав.

Возможные последствия

Ошибка в контроле расходов → потеря части наследства → обращение в суд как альтернатива. Пэрис Джексон показала, что юридические механизмы могут помочь исправить несправедливость.

А что если…

Если бы Пэрис не подала иск, часть средств могла бы быть перераспределена без её согласия, что снизило бы её долю. Судебное вмешательство позволило восстановить баланс интересов.

FAQ

Как Пэрис Джексон получила компенсацию?
Через судебное решение, оспаривая выплаты адвокатам, которые, по её мнению, были необоснованными.

Сколько составила сумма компенсации?
65 миллионов долларов из наследства Майкла Джексона.

Что означает решение для остальных наследников?
Они сохранили контроль над остальной частью имущества, но часть выплат теперь регулируется судебным решением.

Мифы и правда

Миф: все наследники автоматически получают равные доли.
Правда: распределение зависит от действий душеприказчиков и судебных решений, как показал случай Пэрис Джексон.

Исторический контекст

Наследство Майкла Джексона долгое время было объектом споров. Ранее имущество оценивалось как проблемное из-за долгов, но постепенно превратилось в прибыльный актив, приносящий доход от музыкального контента, концертов и брендов.

Интересные факты

  1. Стоимость наследства выросла до 2 миллиардов долларов.

  2. Судебные иски наследников продолжаются даже через 15 лет после смерти певца.

  3. Пэрис Джексон активно защищает свои интересы, что редкость среди наследников мировых знаменитостей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Леонардо Ди Каприо снимет фильм о Беле Лугоши для Universal Pictures вчера в 18:13
Когда Дракула встретил Ди Каприо — Голливуд воскрешает самую мрачную легенду кино

Леонардо Ди Каприо готовит фильм о Беле Лугоши — человеке, превратившем образ Дракулы в легенду и ставшем её пленником. История о славе, одиночестве и наследии.

Читать полностью » Бен Стиллер признал ошибки в воспитании детей из-за чрезмерной занятости на съёмках — Entertainment Weekly вчера в 17:49
Работа вместо детства: Бен Стиллер признался в самых болезненных промахах как отца

Бен Стиллер откровенно рассказал о своих родительских ошибках и том, как перфекционизм мешал уделять детям достаточно времени.

Читать полностью » Эмма Робертс сыграет главную роль в фильме вчера в 16:43
Романтика под прицелом: новые загадки Эммы Робертс заставят сердце биться чаще

Эмма Робертс сыграет в экранизации бестселлера Ребекки Серл, где героиня сталкивается с загадочными датами окончания отношений и неожиданной любовью.

Читать полностью » Евгений Касперский: хакеры кормят ИИ фальшивыми данными и вызывают ошибки вчера в 16:06
Мозг под атакой: как хакеры сводят ИИ с ума поддельными данными

Хакеры научились "взламывать" искусственный интеллект через искажённые данные, превращая алгоритмы в инструмент мошенников и создавая новые угрозы безопасности.

Читать полностью » Бен Аффлек и Дженнифер Лопес поддерживают дружеские отношения вчера в 15:52
Секрет счастливой дружбы: как Дженнифер Лопес и Бен Аффлек сохраняют контакт

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек снова вместе на премьере, но это не роман — звезды сосредоточены на карьере и поддержке друг друга.

Читать полностью » Принц Уильям ограничивает гаджеты и вводит домашние обязанности для детей вчера в 14:46
Маленькие короли без короны: как принц Уильям учит Джорджа, Шарлотту и Луи ответственности

Принц Уильям поделился принципами воспитания детей: как создать простую, дисциплинированную и здоровую атмосферу даже в королевской семье.

Читать полностью » Виктория Бекхэм рассказала, почему удалила грудные импланты вчера в 13:43
Имидж рушится — личность побеждает: как удаление имплантов изменило восприятие Бекхэм

Виктория Бекхэм раскрыла, почему отказалась от грудных имплантов, и как этот шаг помог ей укрепить профессиональный имидж в мире моды.

Читать полностью » Катя Лель предложила помочь Любови Успенской восстановиться после перелома руки по телефону вчера в 12:38
Звонок спасения: как Катя Лель обещает помочь Успенской

Катя Лель предложила Любови Успенской необычный способ ускорить восстановление руки после перелома, привлекая внимание к новым методам поддержки артистов.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Университет Джорджии: второй слой мульчи помогает защитить корни растений от перепадов температуры
Спорт и фитнес
Онлайн-платформы предлагают персональные программы тренировок без участия тренера
Красота и здоровье
Врач Сара Марин объяснила, как кофе влияет на женщин после менопаузы
Культура и шоу-бизнес
Charli XCX рассказала о планах сделать пластическую операцию
Авто и мото
Недолив бензина на российских АЗС сохраняется из-за калибровки оборудования
Спорт и фитнес
Боулдеринг помогает укрепить сердце и снизить вес — данные Гарвардской медицинской школы
Еда
Диетический салат из курицы с черносливом и грецкими орехами получается лёгким
Еда
Запекание филе индейки в рукаве обеспечивает равномерную прожарку корочки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet