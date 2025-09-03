"Откровенная ложь": почему Пэрис Джексон с гневом обрушилась на байопик о своём отце

Певица Пэрис Джексон, дочь Майкла Джексона, открыто высказалась о грядущем биографическом фильме об её отце. Девушка заявила, что картина содержит множество неточностей и искажений, и подчеркнула: у неё нет никакого отношения к этому проекту.

Реакция на слова актёра

Поводом для её комментария стали заявления актёра Колмана Доминго, исполнившего роль Джо Джексона — отца Майкла и других участников The Jackson 5. В интервью он сказал, что Пэрис якобы помогала ему в работе над образом. Эти слова певица опровергла.

"Колман, не говорите людям, что я была "полезной" на съемочной площадке фильма, к которому у меня 0% отношения. Это так странно", — написала Пэрис Джексон.

По её словам, она лишь однажды ознакомилась с черновыми версиями сценария и оставила свои комментарии. Однако замечания проигнорировали, и она решила больше не вмешиваться.

О фильме и фанатах Майкла Джексона

Пэрис призналась, что раньше не обсуждала байопик, так как понимала: у картины есть своя аудитория, которой она понравится. По её мнению, фильм ориентирован на тех поклонников, которые продолжают жить "в иллюзии" вокруг личности поп-идола.

"Фильм направлен на очень специфическую часть поклонников моего отца, которая по-прежнему живет в фантазии, и они будут счастливы", — пояснила Джексон.

Однако сама она считает подобный подход к истории нечестным. Девушка подчеркнула, что ценит правду больше, чем коммерческий успех.

Откровенная ложь и приукрашивания

В своём обращении Пэрис была предельно резка: она назвала картину не только неточной, но и содержащей "откровенную ложь". По её словам, Голливуд часто преподносит истории как реальность, хотя на деле это лишь приукрашенная версия событий.

"Вещь об этих фильмах, байопиках, что все это Голливуд. Это страна фантазий, это нереально. Но их продают как правду", — заявила Пэрис Джексон.

Она подчеркнула, что подобная подача искажает наследие её отца и вызывает у неё неприятие.

Личные переживания

После резких высказываний певица столкнулась с обвинениями в том, что якобы ненавидит Майкла Джексона. Она опровергла эти слухи, отметив, что причина её слов кроется исключительно в стремлении к честности.

"Это не моя правда. Я просто предпочитаю честность продажам", — отметила Пэрис Джексон.

Девушка также подчеркнула, что её общение с Доминго было минимальным: они встречались всего дважды и обменялись парой фраз, что никак не могло повлиять на его работу над образом.