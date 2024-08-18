Эти натуральные средства помогут избавиться от мышей в погребе без химии

Если у вас есть погреб или подвал, хранящие заготовки на зиму, вы наверняка сталкивались с проблемой мышиных набегов. Эти проворные грызуны способны нанести существенный ущерб. К счастью, существуют эффективные способы защиты от мышей, которые не требуют применения ядовитых химических средств. Давайте рассмотрим самые действенные и безопасные методы.

Физическая защита

Один из простых, но действенных способов - установка мелкоячеистой металлической сетки или плотных асбестовых, пластиковых или металлических листов на все отверстия, щели и трещины в стенах, потолке и полу погреба. Мыши не смогут прогрызть такие преграды и проникнуть внутрь. Также хорошо себя зарекомендовали автономные ультразвуковые отпугиватели грызунов, создающие дискомфортные для них колебания.

Использование растений-отпугивателей

Многие ароматные травы и растения обладают мышиноотпугивающими свойствами. Их можно разместить прямо в погребе или развесить пучками по стенам. Например, мяту, тимьян, базилик, чеснок, лаванду, полынь. Их запахи вызывают у грызунов стресс и заставляют их искать другое убежище. Для усиления эффекта можно натирать стены и полки эфирными маслами этих растений.

Биологический контроль

Прекрасным помощником в борьбе с мышами станут их натуральные враги - кошки. Если у вас есть домашний питомец, который регулярно посещает погреб, вероятность появления там мышей значительно снижается. Также можно привлечь на свою сторону хищных птиц, установив снаружи кормушки и скворечники.

Организация среды

Мыши предпочитают располагаться там, где есть много укрытий, темнота и доступ к продуктам. Чтобы им было некомфортно, необходимо тщательно организовать пространство погреба:

регулярно убирать и вычищать все уголки;

хранить продукты в плотно закрытых ёмкостях или подвешенными;

освещать погреб, особенно тёмные углы;

устранять все трещины и щели в стенах и полу.

Фото: Brian Stansberry.