© commons.wikimedia.org by Rasbak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 22:03

Мыши боятся не только кошек: неожиданные запахи, которые гонят их из дома

Эксперты объяснили, почему ультразвуковые отпугиватели не помогают от мышей

Домовые мыши — маленькие соседи, которые редко вызывают умиление у людей. Их появление в доме связано с инстинктами и стремлением выжить, а страхи грызунов напрямую продиктованы природой. Разобраться, что именно пугает мышей, полезно каждому, кто хоть раз сталкивался с их нашествием.

Почему мыши выбирают жильё человека

Домовая мышь — самый распространённый представитель грызунов в наших домах. Она встречается почти во всех регионах, кроме тундры и некоторых районов Севера. В тёплый сезон мыши могут обитать в поле или лесу, но с приходом холодов снова возвращаются к человеку. Для них это более комфортная среда, ведь здесь есть три ключевых преимущества:

  1. Постоянная еда.

  2. Защита от диких хищников.

  3. Уютная температура круглый год.

Стоит одной мыши закрепиться в доме, как скоро рядом окажется целое семейство. Эти грызуны умеют пролезать в крошечные щели, подниматься по шершавым стенам и даже бегать по верёвкам, поэтому полностью перекрыть им доступ почти невозможно.

Чего боятся мыши

В отличие от людей, мыши не испытывают "иррационального страха". Их настораживают только факторы, угрожающие выживанию. К таким раздражителям относятся:

  • резкие запахи;
  • сильный свет;
  • громкие звуки.

Но даже эти факторы работают не всегда. Так, мышь может сначала шарахаться от света, но если он стабильно сопровождается едой, то скоро лампа станет для неё сигналом ужина. Аналогично и с шумом: в условиях города грызуны легко привыкают к постоянному фону и перестают его замечать.

Запахи, неприятные для грызунов

Считается, что мышам неприятны ароматы некоторых растений: мяты, багульника, бузины, пижмы, полыни, ромашки, пихты и эвкалипта. Однако действуют они только при условии высокой концентрации запаха, что в домашних условиях почти невозможно. Даже эфирные масла помогают ненадолго — со временем мыши адаптируются.

Гораздо сильнее их раздражают:

  1. Керосин. Его пары вызывают у грызунов проблемы с дыханием, а в больших дозах — серьёзное отравление.

  2. Жгучие специи. Красный и чёрный перец, попадая в дыхательные пути, провоцируют воспаление слизистой, поэтому мыши стараются избегать таких мест.

Отдельно стоит упомянуть запах кошки. Для мышей он — сигнал смертельной угрозы. Даже если питомец не ловит добычу, сам факт его присутствия действует на грызунов отпугивающе. Хотя бывают и исключения, когда мыши умудряются мирно сосуществовать с ленивыми котами.

Можно ли доверять ультразвуковым отпугивателям

Ультразвук нередко рекламируется как универсальное средство. На деле он помогает лишь там, где звуковой фон минимален — например, в деревенских домах. В квартирах и на складах с постоянным шумом мыши быстро привыкают к излучению и продолжают жить по-прежнему.

Как действовать, если мыши уже в доме

Если отпугивающие методы не работают, остаётся два проверенных варианта:

  1. Ловушки. Например, клеевые листы, которые можно разместить за мебелью или возле мусорного ведра.

  2. Отравленные приманки. Они действуют быстрее, но требуют осторожности, особенно если в доме есть дети или животные.

Главное — не надеяться на "чудесные" средства. Только комплексный подход помогает справиться с грызунами: устранение доступа к еде, поддержание чистоты и своевременное применение ловушек.

