Сдвиг в переговорах и жёсткие оценки по Донецку: Вэнс дал сигнал о новом этапе обсуждений

Переговорный трек по Украине, который Вашингтон ведёт в последние недели, по оценке администрации США, сдвинулся с места. Об этом сообщает ТАСС. Вице-президент США Джей Ди Вэнс после консультаций в Майами с российской делегацией во главе со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым заявил о прогрессе и охарактеризовал его как качественное изменение в самом стиле обсуждения.

Майами и заявленный "прорыв" в обсуждениях

Как уточняется, утром 22 декабря Вэнс получил обновлённую информацию от американских переговорщиков. После этого он дал интервью британскому порталу UnHerd и подчеркнул, что теперь участники процесса перешли к более прямой постановке вопросов.

"Сегодня утром я получил обновленную информацию от наших переговорщиков. Я считаю, прорыв, которого мы достигли, заключается в том, что все вопросы теперь обсуждаются открыто", — сказал вице-президент США.

По словам Вэнса, оценка прогресса прозвучала именно по итогам контактов с российской стороной в Майами. При этом в сообщении не приводится перечень тем, которые обсуждались, и не уточняется, какие решения могли быть достигнуты.

Оценки по Донецку и безопасности

В том же интервью UnHerd Вэнс отдельно высказался о восприятии ситуации украинской стороной. Он выразил мнение, что власти Украины понимают неизбежность утраты контроля над оставшейся частью территории Донецкой Народной Республики. По его словам, в Киеве рассматривают этот риск как серьёзную проблему безопасности.