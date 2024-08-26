Ночной охотник в деле: удар по ВСУ на Курской границе

Ми-28НМ нанес удары по ВСУ в Курской области

Военные вертолеты Ми-28НМ провели ночную операцию, нанеся точный удар по скоплению военнослужащих и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на границе с Курской областью, используя новейший тепловизор, сообщило Министерство обороны России, предоставив видеозапись событий.

В ходе операции вертолеты применили управляемые ракеты для поражения заранее разведанных целей противника, уточнили в ведомстве.

Министерство обороны отметило, что полет был осуществлен с использованием ночных очков и новейшего тепловизора, обеспечивающего высокую точность поражения как в дневное, так и в ночное время.

После выполнения боевой задачи экипажи вертолетов безопасно вернулись на базу.

По данным разведки, удар привел к уничтожению значительного количества военнослужащих ВСУ, а также их бронированной и автомобильной техники.

Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International license)