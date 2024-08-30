Средний балл ЕГЭ для бюджетного поступления в МГУ в 2024 году — 86,10

Средний балл ЕГЭ для бюджетного поступления в МГУ составил 86,10 баллов, сообщил ректор университета Виктор Садовничий. Он отметил, что этот показатель немного выше, чем в предыдущем году, когда средний результат экзамена достиг 84,94 балла. В 2022 году абитуриенты показали средний результат в 86,38 баллов.
Садовничий указал на наличие определенных пороговых значений для успешного поступления на некоторые факультеты, что способствует поддержанию высокого уровня средних баллов ЕГЭ. Выступая на пресс-конференции во время презентации VIII издания Московского международного рейтинга вузов "Три миссии университета" и обсуждая подготовку к новому учебному году, он добавил, что изменения в принципах и критериях экзаменации школьников влияют на колебания в среднем балле. Поэтому, по его мнению, результаты ЕГЭ не следует рассматривать в абсолютных величинах.
Фото: commons.wikimedia.org/Alexmartyn85 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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