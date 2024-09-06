В Москве полицейские пресекли попытку мошенничества в отношении профессора МГУ

Под видом сотрудников правоохранительных органов мошенники похитили у профессора МГУ 460 тысяч рублей. В момент передачи украденных денег задержали молодого человека. Об этом сообщила на своём телеграм-канале представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудники нашего отдела, обслуживающего МГУ Москвы, успешно предотвратили мошеннические действия против профессора одного из ведущих вузов страны," — заявила она.

Профессору позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов, и сообщил об угрозе незаконного списания средств с его счета. Мошенник попросил преподавателя помочь в задержании преступников, для чего нужно было снять все деньги с его банковских счетов и передать их на проверку.

Профессор, поверивший звонку, выполнил все инструкции мошенника. Сняв все свои сбережения, он передал их водителю такси. После этого мошенники прервали связь. Осознав, что его обманули, потерпевший обратился к участковому и сообщил ему о случившемся, указав номер такси.

Сотрудники полиции смогли остановить указанную машину на Менделеевской улице. Водитель такси указал адрес, куда должен был доставить пакет с деньгами. На Пресненской набережной при получении украденных денег задержали молодого человека.

Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"). В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия с целью установления и ареста остальных соучастников преступления.

Фото: Freepik.com