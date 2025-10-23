За 17 тысяч — почти премиум: как MG ZS заставил европейцев забыть о Duster и Clio

На европейском рынке SUV накал страстей не уступает премиум-сегменту. Однако именно MG ZS — модель британского происхождения с китайскими корнями — внезапно ворвалась в тройку лидеров Испании, уступив лишь Dacia Sandero и опередив таких ветеранов, как Renault Clio, SEAT Ibiza и Toyota Corolla. При цене от 17 тысяч евро этот кроссовер стал "народным" выбором. Но стоит ли он своих лавров — вопрос, который требует внимательного разбора.

Универсальность по-китайски

Бренд MG, принадлежащий концерну SAIC Motor, выстроил стратегию на максимальном охвате: в линейке ZS доступны бензиновая, гибридная и полностью электрическая версии. Такое разнообразие позволяет покупателю выбрать идеальный баланс между ценой, динамикой и экономичностью.

Базовый бензиновый ZS предлагается с моторами на 106, 111 и 116 л. с. Средний расход топлива — около 6,5-7,2 л на 100 км, что близко к показателям конкурентов. Атмосферный 1.5 сочетается с пятиступенчатой "механикой", а турбированный литровый двигатель доступен с шестиступенчатой коробкой — механической или автоматической.

Обновление и переход в "гибридную эру"

Новая версия ZS Hybrid+ стала важным шагом для марки. Комбинация атмосферного 1.5 и электромотора мощностью 100 кВт обеспечивает запас хода до 820 км — показатель, достойный автомобилей классом выше. Кроме того, гибрид получил заметно освежённый дизайн с переработанной решёткой радиатора, новой светотехникой и улучшенной шумоизоляцией.

Электрический ZS EV представлен в двух модификациях:

• стандартной мощностью 177 л. с. с пробегом до 320 км;

• расширенной — на 156 л. с., но с запасом хода 440 км.

Сравнение версий

Версия Мощность Привод Запас хода / расход Цена (от) Бензиновая 106-116 л. с. Передний 6,5-7,2 л/100 км 17 223 € Hybrid+ 1.5 + 100 кВт Передний до 820 км ~25 000 € EV (стандарт) 177 л. с. Передний 320 км 33 048 € EV (расширенный) 156 л. с. Передний 440 км ~36 000 €

Как выбрать свой MG ZS: пошагово

Определите приоритет. Если важна цена — выбирайте бензиновую версию. Считаете расходы на топливо. Для городского режима оптимален Hybrid+, он же обеспечивает лучшую динамику. Есть возможность заряжать дома? Тогда стоит смотреть на ZS EV — при ежедневных поездках до 40-50 км он окажется самым выгодным. Выбирайте комплектацию. "Luxury" оправдывает себя: автомат, климат-контроль, камеры кругового обзора и мультимедиа с Android Auto и Apple CarPlay.

Недостатки и компромиссы

Ошибка: ожидать спортивной динамики.

Последствие: двигатель 1.5 откровенно слаб при обгонах.

Альтернатива: рассмотреть гибрид — там тяги хватает. Ошибка: брать базовую комплектацию ради экономии.

Последствие: скромный набор опций и простая отделка.

Альтернатива: выбрать Comfort — разумный баланс цены и оснащения. Ошибка: рассчитывать на мгновенное обслуживание.

Последствие: в некоторых странах сеть сервисов MG всё ещё развивается.

Альтернатива: уточнить наличие официальных партнёров и запчастей в своём регионе.

А что если сравнить с Dacia Duster?

Duster по-прежнему предлагает более широкую линейку полноприводных модификаций и развитую сервисную сеть. Но ZS выигрывает по уровню интерьера, шумоизоляции и мультимедиа. В гибридном варианте он даже превосходит Duster по плавности хода и экономичности.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Привлекательная цена и гарантия 7 лет Скромная динамика у базовых моторов Качественная отделка салона Ограниченный выбор опций Просторный задний ряд Нет версии с полным приводом Хорошая шумоизоляция Долгая поставка некоторых деталей Электро- и гибридные варианты EV уступает по запасу хода новейшим конкурентам

FAQ

Какой MG ZS выбрать для города?

Оптимален Hybrid+ - экономичный, тихий и комфортный.

Сколько стоит обслуживание MG ZS?

Средняя стоимость ежегодного ТО — от 200 до 350 евро, в зависимости от типа двигателя.

Есть ли проблемы с запчастями?

Поставки улучшились: MG активно расширяет складские центры в Испании, Италии и Германии.

Как быстро заряжается ZS EV?

От станции постоянного тока — за 40-45 минут до 80%.

Что лучше: ZS EV или конкуренты от Hyundai и Peugeot?

MG выигрывает ценой, но уступает по запасу хода и динамике.

Мифы и правда

• Миф: MG — бренд второго эшелона.

Правда: компания принадлежит SAIC Motor, крупнейшему автопроизводителю Китая, работающему также с Volkswagen и General Motors.

• Миф: китайские машины быстро теряют в цене.

Правда: в Европе MG демонстрирует устойчивый спрос, и остаточная стоимость уже сравнима с Renault и Kia.

• Миф: гибрид ZS не отличается от бензиновой версии.

Правда: у Hybrid+ иная трансмиссия, лучшая динамика и экономия топлива до 30%.

Интересные факты