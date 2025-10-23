За 17 тысяч — почти премиум: как MG ZS заставил европейцев забыть о Duster и Clio
На европейском рынке SUV накал страстей не уступает премиум-сегменту. Однако именно MG ZS — модель британского происхождения с китайскими корнями — внезапно ворвалась в тройку лидеров Испании, уступив лишь Dacia Sandero и опередив таких ветеранов, как Renault Clio, SEAT Ibiza и Toyota Corolla. При цене от 17 тысяч евро этот кроссовер стал "народным" выбором. Но стоит ли он своих лавров — вопрос, который требует внимательного разбора.
Универсальность по-китайски
Бренд MG, принадлежащий концерну SAIC Motor, выстроил стратегию на максимальном охвате: в линейке ZS доступны бензиновая, гибридная и полностью электрическая версии. Такое разнообразие позволяет покупателю выбрать идеальный баланс между ценой, динамикой и экономичностью.
Базовый бензиновый ZS предлагается с моторами на 106, 111 и 116 л. с. Средний расход топлива — около 6,5-7,2 л на 100 км, что близко к показателям конкурентов. Атмосферный 1.5 сочетается с пятиступенчатой "механикой", а турбированный литровый двигатель доступен с шестиступенчатой коробкой — механической или автоматической.
Обновление и переход в "гибридную эру"
Новая версия ZS Hybrid+ стала важным шагом для марки. Комбинация атмосферного 1.5 и электромотора мощностью 100 кВт обеспечивает запас хода до 820 км — показатель, достойный автомобилей классом выше. Кроме того, гибрид получил заметно освежённый дизайн с переработанной решёткой радиатора, новой светотехникой и улучшенной шумоизоляцией.
Электрический ZS EV представлен в двух модификациях:
• стандартной мощностью 177 л. с. с пробегом до 320 км;
• расширенной — на 156 л. с., но с запасом хода 440 км.
Сравнение версий
|Версия
|Мощность
|Привод
|Запас хода / расход
|Цена (от)
|Бензиновая
|106-116 л. с.
|Передний
|6,5-7,2 л/100 км
|17 223 €
|Hybrid+
|1.5 + 100 кВт
|Передний
|до 820 км
|~25 000 €
|EV (стандарт)
|177 л. с.
|Передний
|320 км
|33 048 €
|EV (расширенный)
|156 л. с.
|Передний
|440 км
|~36 000 €
Как выбрать свой MG ZS: пошагово
-
Определите приоритет. Если важна цена — выбирайте бензиновую версию.
-
Считаете расходы на топливо. Для городского режима оптимален Hybrid+, он же обеспечивает лучшую динамику.
-
Есть возможность заряжать дома? Тогда стоит смотреть на ZS EV — при ежедневных поездках до 40-50 км он окажется самым выгодным.
-
Выбирайте комплектацию. "Luxury" оправдывает себя: автомат, климат-контроль, камеры кругового обзора и мультимедиа с Android Auto и Apple CarPlay.
Недостатки и компромиссы
-
Ошибка: ожидать спортивной динамики.
Последствие: двигатель 1.5 откровенно слаб при обгонах.
Альтернатива: рассмотреть гибрид — там тяги хватает.
-
Ошибка: брать базовую комплектацию ради экономии.
Последствие: скромный набор опций и простая отделка.
Альтернатива: выбрать Comfort — разумный баланс цены и оснащения.
-
Ошибка: рассчитывать на мгновенное обслуживание.
Последствие: в некоторых странах сеть сервисов MG всё ещё развивается.
Альтернатива: уточнить наличие официальных партнёров и запчастей в своём регионе.
А что если сравнить с Dacia Duster?
Duster по-прежнему предлагает более широкую линейку полноприводных модификаций и развитую сервисную сеть. Но ZS выигрывает по уровню интерьера, шумоизоляции и мультимедиа. В гибридном варианте он даже превосходит Duster по плавности хода и экономичности.
Плюсы и минусы
|Плюсы
|Минусы
|Привлекательная цена и гарантия 7 лет
|Скромная динамика у базовых моторов
|Качественная отделка салона
|Ограниченный выбор опций
|Просторный задний ряд
|Нет версии с полным приводом
|Хорошая шумоизоляция
|Долгая поставка некоторых деталей
|Электро- и гибридные варианты
|EV уступает по запасу хода новейшим конкурентам
FAQ
Какой MG ZS выбрать для города?
Оптимален Hybrid+ - экономичный, тихий и комфортный.
Сколько стоит обслуживание MG ZS?
Средняя стоимость ежегодного ТО — от 200 до 350 евро, в зависимости от типа двигателя.
Есть ли проблемы с запчастями?
Поставки улучшились: MG активно расширяет складские центры в Испании, Италии и Германии.
Как быстро заряжается ZS EV?
От станции постоянного тока — за 40-45 минут до 80%.
Что лучше: ZS EV или конкуренты от Hyundai и Peugeot?
MG выигрывает ценой, но уступает по запасу хода и динамике.
Мифы и правда
• Миф: MG — бренд второго эшелона.
Правда: компания принадлежит SAIC Motor, крупнейшему автопроизводителю Китая, работающему также с Volkswagen и General Motors.
• Миф: китайские машины быстро теряют в цене.
Правда: в Европе MG демонстрирует устойчивый спрос, и остаточная стоимость уже сравнима с Renault и Kia.
• Миф: гибрид ZS не отличается от бензиновой версии.
Правда: у Hybrid+ иная трансмиссия, лучшая динамика и экономия топлива до 30%.
Интересные факты
-
MG ZS был первым массовым кроссовером марки, с которого началось её возвращение на европейский рынок.
-
В Испании его часто выбирают компании-прокатчики за простоту обслуживания.
-
В Великобритании ZS EV входит в десятку самых популярных электромобилей.
