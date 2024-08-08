Международная федерация журналистов обеспокоена атакой на военкора Евгения Поддубного

Международная федерация журналистов (МФЖ) выразила серьезную озабоченность по поводу нападения на военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного. МФЖ напомнила о необходимости защиты гражданского населения, включая журналистов, во время вооруженных конфликтов.
Заместитель генерального секретаря МФЖ Тим Доусон выразил тревогу в связи с очередным случаем ранения журналиста в зоне конфликта. Он подчеркнул ответственность всех участников боевых действий за обеспечение безопасности гражданских лиц, в том числе представителей СМИ.
МФЖ с сожалением констатировала, что с начала конфликта на Украине пострадало и погибло слишком много журналистов.
Напомним, что в среду автомобиль Евгения Поддубного попал под обстрел в приграничном районе Курской области. Военный корреспондент получил тяжелые ранения и был госпитализирован. В настоящее время он находится в Москве для дальнейшего лечения.
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник предположил, что атака на Поддубного могла быть спланированной. Съемочная группа ВГТРК, сопровождавшая журналиста, не пострадала.
Фото: en.kremlin.ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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