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Журналисты со всего мира осудили покушение на Поддубного
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Международная федерация журналистов обеспокоена атакой на военкора Евгения Поддубного

Журналисты со всего мира осудили покушение на Поддубного

Международная федерация журналистов (МФЖ) выразила серьезную озабоченность по поводу нападения на военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного. МФЖ напомнила о необходимости защиты гражданского населения, включая журналистов, во время вооруженных конфликтов.

Заместитель генерального секретаря МФЖ Тим Доусон выразил тревогу в связи с очередным случаем ранения журналиста в зоне конфликта. Он подчеркнул ответственность всех участников боевых действий за обеспечение безопасности гражданских лиц, в том числе представителей СМИ.

МФЖ с сожалением констатировала, что с начала конфликта на Украине пострадало и погибло слишком много журналистов.

Напомним, что в среду автомобиль Евгения Поддубного попал под обстрел в приграничном районе Курской области. Военный корреспондент получил тяжелые ранения и был госпитализирован. В настоящее время он находится в Москве для дальнейшего лечения.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник предположил, что атака на Поддубного могла быть спланированной. Съемочная группа ВГТРК, сопровождавшая журналиста, не пострадала.

Фото: en.kremlin.ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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