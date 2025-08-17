Этот межзвездный объект заставил ученых спорить: комета или нечто большее

В июле 2025 года астрономы всего мира с удивлением встретили новый межзвездный объект, получивший название 3I/ATLAS. Это уже третий подобный объект, зарегистрированный в нашей Солнечной системе, после известных 1I/Оумуамуа (2017) и 2I/Борисов (2019). И, как и его предшественники, 3I/ATLAS вызвал оживленные дискуссии в научном сообществе, породив множество гипотез и предположений.

Большинство ученых склонны считать 3I/ATLAS кометой. Однако, некоторые особенности его поведения вызывают сомнения и заставляют задуматься о более необычных объяснениях этого загадочного объекта. Аномалии в траектории и структуре 3I/ATLAS привлекли внимание известного астрофизика Ави Лёба, который ранее выдвигал гипотезу об искусственном происхождении Оумуамуа.

В своем блоге на Medium 4 июля 2025 года, Ави Лёб высказал предположение, что 3I/ATLAS может быть либо небольшой кометой с ядром радиусом менее 400 метров, либо более крупным объектом, целенаправленно движущимся во внутреннюю часть Солнечной системы, что указывает на его, возможно, искусственное происхождение.

Размеры и структура: удивительные особенности

Последующие наблюдения подтвердили, что 3I/ATLAS значительно превосходит по размерам своих предшественников, Оумуамуа и комету Борисова. Особый интерес вызвали снимки, полученные с помощью телескопа Hubble, которые выявили необычную структуру. В отличие от обычных комет, у которых хвост формируется позади ядра под давлением солнечного света, у 3I/ATLAS наблюдается диффузное свечение впереди траектории движения.

Ави Лёб сравнил эту аномалию с "зеброй без полос", подчеркивая, что такое поведение требует тщательного объяснения и изучения.

8 августа 2025 года были опубликованы две новые научные работы, посвященные 3I/ATLAS. В одной из них, основанной на данных чилийского телескопа SOAR, отмечается необычный красноватый оттенок отраженного света объекта, а также отсутствие типичных для комет молекулярных сигнатур. Авторы назвали это "парадоксальной ситуацией", требующей поиска альтернативных механизмов выделения пыли.

Анализ Дэвида Джуитта: размеры и пылевое облако

Вторая работа, подготовленная Дэвидом Джуиттом и его коллегами, анализирует изображения Hubble и подтверждает, что 3I/ATLAS — это комета с небольшим ядром, диаметр которого составляет от 0,32 до 5,6 км, окруженным облаком пыли. Однако, Ави Лёб обратил внимание на то, что ближайшее сближение объекта с Солнцем произойдет, когда Земля будет находиться на противоположной стороне орбиты, что, естественно, затруднит наблюдения.

По мнению Лёба, это может быть не случайностью, а признаком возможного маневра с использованием гравитации Солнца, что еще больше подогревает интерес к объекту.

Скептицизм ученых: комета, выброшенная из другой системы

Несмотря на гипотезу Лёба и его коллег, большинство ученых, изучающих 3I/ATLAS, остаются настроены скептически. Астроном Даррил Зелигман из Университета штата Мичиган подчеркивает, что поведение объекта соответствует классическим признакам кометной активности. С ним согласна Саманта Лоулер из Университета Реджайны, которая считает, что 3I/ATLAS, скорее всего, является кометой, выброшенной из другой звездной системы, как и миллиарды других подобных объектов в нашей Галактике.

Несмотря на все исследования, 3I/ATLAS продолжает оставаться загадкой. Дальнейшие наблюдения, запланированные на конец 2025 года, должны помочь прояснить природу этого необычного гостя из межзвездного пространства и ответить на вопрос, является ли он обычной кометой или чем-то более удивительным.

Интересные факты о кометах:

Кометы состоят из льда, пыли и камней.

Кометы имеют хвосты, которые образуются под воздействием солнечного ветра.

Ядро кометы часто имеет неправильную форму.

Кометы могут прилетать из облака Оорта, находящегося на краю Солнечной системы.

3I/ATLAS — загадочный межзвездный объект, который продолжает интриговать ученых. Его необычные характеристики и возможное искусственное происхождение ставят перед научным сообществом сложные вопросы. Дальнейшие наблюдения помогут ответить на эти вопросы и, возможно, раскрыть тайну этого удивительного гостя из глубин космоса.