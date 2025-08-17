Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Комета Понса-Брукса
Комета Понса-Брукса
© Wikimedia Commons by Nielander is licensed under CC0
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 12:31

Этот межзвездный объект заставил ученых спорить: комета или нечто большее

Ави Лёб предполагает, что 3I/ATLAS может быть искусственным объектом

В июле 2025 года астрономы всего мира с удивлением встретили новый межзвездный объект, получивший название 3I/ATLAS. Это уже третий подобный объект, зарегистрированный в нашей Солнечной системе, после известных 1I/Оумуамуа (2017) и 2I/Борисов (2019). И, как и его предшественники, 3I/ATLAS вызвал оживленные дискуссии в научном сообществе, породив множество гипотез и предположений.

Большинство ученых склонны считать 3I/ATLAS кометой. Однако, некоторые особенности его поведения вызывают сомнения и заставляют задуматься о более необычных объяснениях этого загадочного объекта. Аномалии в траектории и структуре 3I/ATLAS привлекли внимание известного астрофизика Ави Лёба, который ранее выдвигал гипотезу об искусственном происхождении Оумуамуа.

В своем блоге на Medium 4 июля 2025 года, Ави Лёб высказал предположение, что 3I/ATLAS может быть либо небольшой кометой с ядром радиусом менее 400 метров, либо более крупным объектом, целенаправленно движущимся во внутреннюю часть Солнечной системы, что указывает на его, возможно, искусственное происхождение.

Размеры и структура: удивительные особенности

Последующие наблюдения подтвердили, что 3I/ATLAS значительно превосходит по размерам своих предшественников, Оумуамуа и комету Борисова. Особый интерес вызвали снимки, полученные с помощью телескопа Hubble, которые выявили необычную структуру. В отличие от обычных комет, у которых хвост формируется позади ядра под давлением солнечного света, у 3I/ATLAS наблюдается диффузное свечение впереди траектории движения.

Ави Лёб сравнил эту аномалию с "зеброй без полос", подчеркивая, что такое поведение требует тщательного объяснения и изучения.

8 августа 2025 года были опубликованы две новые научные работы, посвященные 3I/ATLAS. В одной из них, основанной на данных чилийского телескопа SOAR, отмечается необычный красноватый оттенок отраженного света объекта, а также отсутствие типичных для комет молекулярных сигнатур. Авторы назвали это "парадоксальной ситуацией", требующей поиска альтернативных механизмов выделения пыли.

Анализ Дэвида Джуитта: размеры и пылевое облако

Вторая работа, подготовленная Дэвидом Джуиттом и его коллегами, анализирует изображения Hubble и подтверждает, что 3I/ATLAS — это комета с небольшим ядром, диаметр которого составляет от 0,32 до 5,6 км, окруженным облаком пыли. Однако, Ави Лёб обратил внимание на то, что ближайшее сближение объекта с Солнцем произойдет, когда Земля будет находиться на противоположной стороне орбиты, что, естественно, затруднит наблюдения.

По мнению Лёба, это может быть не случайностью, а признаком возможного маневра с использованием гравитации Солнца, что еще больше подогревает интерес к объекту.

Скептицизм ученых: комета, выброшенная из другой системы

Несмотря на гипотезу Лёба и его коллег, большинство ученых, изучающих 3I/ATLAS, остаются настроены скептически. Астроном Даррил Зелигман из Университета штата Мичиган подчеркивает, что поведение объекта соответствует классическим признакам кометной активности. С ним согласна Саманта Лоулер из Университета Реджайны, которая считает, что 3I/ATLAS, скорее всего, является кометой, выброшенной из другой звездной системы, как и миллиарды других подобных объектов в нашей Галактике.

Несмотря на все исследования, 3I/ATLAS продолжает оставаться загадкой. Дальнейшие наблюдения, запланированные на конец 2025 года, должны помочь прояснить природу этого необычного гостя из межзвездного пространства и ответить на вопрос, является ли он обычной кометой или чем-то более удивительным.

Интересные факты о кометах:

  • Кометы состоят из льда, пыли и камней.
  • Кометы имеют хвосты, которые образуются под воздействием солнечного ветра.
  • Ядро кометы часто имеет неправильную форму.
  • Кометы могут прилетать из облака Оорта, находящегося на краю Солнечной системы.

3I/ATLAS — загадочный межзвездный объект, который продолжает интриговать ученых. Его необычные характеристики и возможное искусственное происхождение ставят перед научным сообществом сложные вопросы. Дальнейшие наблюдения помогут ответить на эти вопросы и, возможно, раскрыть тайну этого удивительного гостя из глубин космоса.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Advanced Materials: новое устройство генерирует энергию из атмосферной влаги сегодня в 4:26

Чистая энергия приходит прямо из воздуха — прорыв, который меняет представления об энергетике

Учёные создали устройство, которое вырабатывает электричество прямо из воздуха. Новая технология может изменить представления о возобновляемой энергетике.

Читать полностью » Италия отправит на Марс установки для растений и метеостанцию через SpaceX сегодня в 3:35

Контракт с SpaceX меняет планы Европы по освоению Марса

Италия первой подписала контракт со SpaceX на полёт к Марсу. Но хватит ли у Starship надёжности, чтобы воплотить амбициозные планы?

Читать полностью » NASA установит на Луне ядерный реактор мощностью 100 кВт к 2030 году сегодня в 2:11

Космос станет ближе: ядерная энергетика NASA обещает прорыв — но опасность скрыта в деталях

NASA хочет к 2030 году установить на Луне ядерный реактор, но технические и финансовые барьеры могут превратить эту амбицию в крупнейший вызов космонавтики.

Читать полностью » Ливерморская лаборатория: ИИ предсказал исход эксперимента по термоядерному синтезу с точностью выше суперкомпьютеров сегодня в 1:26

Чистая энергия ближе, чем думали: необычный метод предсказал исход ядерного синтеза с поразительной точностью

Учёные применили ИИ для предсказания исходов экспериментов по термоядерному синтезу. Результаты оказались точнее суперкомпьютеров и открыли новые перспективы.

Читать полностью » NASA поручило Cambrian Works и Katalyst Space Technologies подготовить проект спасения обсерватории Swift сегодня в 0:25

Атмосфера тянет Swift вниз, а инженеры готовят решение, способное изменить историю

NASA ищет способ продлить жизнь обсерватории Swift, которая рискует сгореть в атмосфере к 2026 году из-за солнечной активности и сокращения бюджета.

Читать полностью » Исследование древнего белка раскрыло тайну происхождения денисовцев вчера в 23:53

146 000 лет молчания: почему наука так долго не могла разгадать эту тайну

Удивительное открытие: череп "человека-дракона" оказался денисовцем! Узнайте, как древние белки и ДНК помогают раскрыть тайны архаичных людей.

Читать полностью » Археологи обнаружили уникальный женский головной убор VIII века в муромском могильнике вчера в 23:43

Неожиданные открытия на берегу Оки: как муромский могильник меняет историю

Археологи раскрывают тайны летописной муромы: уникальные находки, включая традиционный женский головной убор, открывают новые страницы истории.

Читать полностью » Археологи обнаружили шерстяные ткани кочевников бронзового века в Сибири вчера в 22:45

Дикие степи, домашние ткани: парадокс гардероба бронзового века

"Шерсть коз и овец вместо меха диких зверей: что носили степняки 3300 лет назад? Ученые раскрыли секреты древнего текстиля — и нашли неожиданные ответы.

Читать полностью »

Новости
ЦФО

Тишковец: Москву ждет неделя сильных дождей с месячной нормой осадков
Питомцы

Ветеринары объяснили, почему некоторые кошки не мурлыкают
Еда

Как приготовить запеканку из картофеля и свинины в духовке — пошаговая инструкция
Спорт и фитнес

Фитнес-эксперт Ротач назвала комплекс упражнений для рельефного пресса
ДФО

Строители вручную подняли 300 метров материалов: детали открытия мемориала на Курилах
Туризм

Отмена рейса: обязанности перевозчика перед пассажирами
Красота и здоровье

Врач Уланкина: 8 тысяч шагов в день снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний на 45%
Садоводство

Жара и цветы: как спасти растения от засухи — советы экспертов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru