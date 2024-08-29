Мексика подтвердила смерть своего гражданина на Украине, воевавшего за ВСУ

Мексиканское посольство на Украине подтвердило смерть своего гражданина Карлоса Хесуса Гонсалеса Мендосы, наемника, который принимал участие в боевых действиях на сторону ВСУ. Об этом сообщили в МИД страны.
"Дипломатическое представительство подтвердило у украинских властей факт смерти соотечественника", — говорится в сообщении мексиканского внешнеполитического ведомства.
Кроме того, там отметили, что погибший гражданин Мексики не является военнослужащим армии страны. В посольстве добавили, что семье погибшего будет оказана вся необходимая поддержка для репатриации тела.
Стоит отметить, что издание Heraldo также сообщило о том, что Карлос Хесус Гонсалес Мендоса отправился в зону украинского конфликта в качестве наемника.
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