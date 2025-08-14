Карта Мексики изменилась для туристов — шесть зон теперь под жёстким запретом

Власти США обновили рекомендации для своих граждан, планирующих поездки в Мексику. Теперь туристам настоятельно советуют проявлять максимальную осторожность и избегать целого ряда регионов из-за высокой преступности, похищений и угрозы терроризма.

Шесть штатов под строгим запретом

Согласно новому документу Госдепартамента, уровень опасности в штатах Колима, Герреро, Мичоакан, Синалоа, Тамаулипас и Сакатекас признан максимальным — уровень 4, что означает категорический запрет на поездки. Причина — деятельность наркокартелей, банд и террористических группировок, которые контролируют отдельные территории.

Где нужно быть особенно осторожными

Кроме "красной зоны", выделены штаты с уровнем 3 — в них поездки рекомендуют пересмотреть:

Нижняя Калифорния

Чьяпас

Чихуахуа

Коауила

Гуанахуато

Халиско

Морелос

Сонора

Ещё шестнадцать регионов, включая Мехико, Оахаку, Кинтана-Роо и Веракрус, попали в зону 2-го уровня — здесь путешественникам советуют повышенную осторожность.

Лишь два штата — Кампече и Юкатан — признаны относительно безопасными, с минимальным, 1-м уровнем риска.

Четыре уровня опасности

Система предупреждений Госдепартамента включает:

Обычные меры предосторожности — минимальный риск.

Повышенная осторожность — есть заметные угрозы.

Пересмотрите поездку — серьёзные риски для жизни и здоровья.

Не путешествовать — крайне опасно, помощь в ЧС может быть невозможна.

Что рекомендуют туристам

Всем, кто всё же планирует поездку в Мексику, советуют:

Регистрироваться в программе Smart Traveler (STEP), чтобы получать оповещения и быть на связи с посольством.

Не ездить между городами ночью.

Не ловить такси на улице — пользоваться только службами вроде Uber, Cabify или официальными стоянками.

Избегать одиночных поездок.

Иметь туристическую страховку с опцией эвакуации и медпомощи.

При встрече с блокпостами подчиняться требованиям.

Новые меры вступили в силу 12 августа 2025 года и распространяются как на граждан США, так и на сотрудников американских госструктур.