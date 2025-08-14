Карта Мексики изменилась для туристов — шесть зон теперь под жёстким запретом
Власти США обновили рекомендации для своих граждан, планирующих поездки в Мексику. Теперь туристам настоятельно советуют проявлять максимальную осторожность и избегать целого ряда регионов из-за высокой преступности, похищений и угрозы терроризма.
Шесть штатов под строгим запретом
Согласно новому документу Госдепартамента, уровень опасности в штатах Колима, Герреро, Мичоакан, Синалоа, Тамаулипас и Сакатекас признан максимальным — уровень 4, что означает категорический запрет на поездки. Причина — деятельность наркокартелей, банд и террористических группировок, которые контролируют отдельные территории.
Где нужно быть особенно осторожными
Кроме "красной зоны", выделены штаты с уровнем 3 — в них поездки рекомендуют пересмотреть:
- Нижняя Калифорния
- Чьяпас
- Чихуахуа
- Коауила
- Гуанахуато
- Халиско
- Морелос
- Сонора
Ещё шестнадцать регионов, включая Мехико, Оахаку, Кинтана-Роо и Веракрус, попали в зону 2-го уровня — здесь путешественникам советуют повышенную осторожность.
Лишь два штата — Кампече и Юкатан — признаны относительно безопасными, с минимальным, 1-м уровнем риска.
Четыре уровня опасности
Система предупреждений Госдепартамента включает:
- Обычные меры предосторожности — минимальный риск.
- Повышенная осторожность — есть заметные угрозы.
- Пересмотрите поездку — серьёзные риски для жизни и здоровья.
- Не путешествовать — крайне опасно, помощь в ЧС может быть невозможна.
Что рекомендуют туристам
Всем, кто всё же планирует поездку в Мексику, советуют:
- Регистрироваться в программе Smart Traveler (STEP), чтобы получать оповещения и быть на связи с посольством.
- Не ездить между городами ночью.
- Не ловить такси на улице — пользоваться только службами вроде Uber, Cabify или официальными стоянками.
- Избегать одиночных поездок.
- Иметь туристическую страховку с опцией эвакуации и медпомощи.
- При встрече с блокпостами подчиняться требованиям.
Новые меры вступили в силу 12 августа 2025 года и распространяются как на граждан США, так и на сотрудников американских госструктур.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru