Сокрытая правда о мамонтах: мексиканская находка переписала историю ледникового периода

История мексиканских мамонтов получила новое развитие благодаря уникальным находкам, сделанным при строительстве международного аэропорта имени Фелипе Анхелеса. На территории, где когда-то простиралось древнее озеро Шальтокан, в 2019 году были обнаружены останки более 110 особей мамонтов, а также множество других доисторических животных. Эти находки сразу привлекли внимание учёных, ведь регион оказался своеобразным кладбищем гигантов ледникового периода.

Мамонты Центральной Америки

По мнению палеонтологов, найденные останки принадлежат колумбийскому мамонту (Mammuthus columbi), распространённому в Северной и Центральной Америке. В отличие от шерстистого мамонта (Mammuthus primigenius), мигрировавшего из Евразии и встречавшегося в основном на севере, колумбийский вид был более адаптирован к мягкому климату. Его происхождение до сих пор вызывает споры. Ранее выдвигалась гипотеза, что он мог возникнуть в результате гибридизации шерстистого мамонта со степным (Mammuthus trogontherii), жившим около 800-400 тысяч лет назад.

Трудности с изучением ДНК

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Science, позволило взглянуть на этих мамонтов под новым углом. Главным инструментом стала митохондриальная ДНК, извлечённая из зубов. В условиях тропического климата Мексики генетический материал обычно плохо сохраняется, что делает такие исследования крайне сложными. В отличие от образцов севера, где вечная мерзлота "консервировала" ткани, здесь учёные столкнулись с серьёзным вызовом.

Тем не менее, анализ митохондриальной ДНК помог проследить материнскую линию мамонтов, хотя он и не даёт полной картины генетического разнообразия.

Открытие новой клады

Результаты оказались неожиданными. Исследователи обнаружили особую генетическую ветвь мексиканских мамонтов, которую назвали кладой 1G. Она отличается от других линий североамериканских мамонтов и включает в себя несколько подгрупп. Важно, что различия внутри этой клады оказались столь же значительными, как и между другими основными линиями мамонтов Северной Америки.

Это открытие свидетельствует о том, что генетическое разнообразие мамонтов в Мексике было куда выше, чем предполагалось ранее. Возможно, именно этот регион играл особую роль в эволюции и расселении мамонтов по континенту.

Значение для науки

Исследование показывает, что колумбийские мамонты не были однородной популяцией, а представляли собой сложное объединение разных генетических линий. Это меняет представления об их миграции, адаптации к климату и взаимодействии с другими видами. Более того, находка подчеркивает ценность раскопок в Центральной Америке, где палеогенетические данные ранее почти не удавалось получить.

Три интересных факта