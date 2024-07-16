В первой половине текущего года наблюдается значительный рост использования банковских карт для оплаты проезда в московском метро и на МЦК. Статистика показывает, что пассажиры воспользовались этим способом оплаты свыше 151 миллиона раз, что примерно на треть превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Заместитель мэра Москвы, возглавляющий департамент транспорта, отмечает растущую популярность данного метода оплаты. Он объясняет это удобством для пассажиров, которым больше не нужно тратить время на приобретение билетов в кассах или автоматах. Благодаря модернизации около четырех тысяч турникетов, возможность бесконтактной оплаты теперь доступна на всех пропускных пунктах метрополитена и МЦК.

Ликсутов подчеркивает, что внедрение разнообразных платежных инструментов в городском транспорте является одной из приоритетных задач, поставленных мэром Москвы. Цель этой инициативы — предоставить жителям столицы широкий выбор наиболее удобных способов оплаты проезда.

Согласно приведенным данным, за первые шесть месяцев 2024 года количество оплат банковскими картами на турникетах метро и МЦК превысило 151 миллион. Этот показатель демонстрирует существенный рост — почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, что свидетельствует о растущей популярности данного способа оплаты среди пассажиров.

Фото: From Wikimedia Commons/ Antares 610 (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)