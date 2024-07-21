На трех линиях московского метро — Кольцевой, Арбатско-Покровской и Таганско-Краснопресненской — пассажиры чаще всего забывают вещи. С начала 2024 года на склады забытых вещей поступило более 22 тысяч предметов, включая зонты, шапки, рюкзаки, а также более необычные предметы, такие как глиняные куклы и виниловые пластинки.

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов призвал граждан быть внимательными и не оставлять свои вещи в транспорте, напомнив о возможности оставлять заявки на возврат в приложении или по телефону.

Склады забытых вещей работают ежедневно на трех станциях метро, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/A.Morgunovskaya (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)