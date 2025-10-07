Метро проверит не только сумку, но и смартфон: на Урале ужесточают безопасность

Пассажирам екатеринбургского метро стоит готовиться к новым правилам безопасности. Теперь при прохождении досмотра сотрудники подземки могут попросить включить мобильный телефон, ноутбук, фотоаппарат или другую технику. Это требование введено в рамках нового закона о транспортной безопасности, сообщили в пресс-службе метрополитена.

Что изменится для пассажиров

"Теперь пассажиры при досмотре обязаны подтвердить работоспособность радио- и телеаппаратуры, фото-, видео- и киноаппаратуры, аудио- и видеотехники, мобильных телефонов, персональных компьютеров посредством их включения", — рассказали представители метро.

Такие проверки станут частью стандартной процедуры досмотра и направлены на повышение уровня безопасности на транспорте.

Как подготовиться к проверке

Чтобы ускорить прохождение досмотра, пассажирам рекомендуют:

заранее доставать устройства из сумок или рюкзаков;

проверить заряд батареи , чтобы техника могла включиться при необходимости;

быть готовыми к тому, что проверка касается любых электронных устройств - от телефонов до фотоаппаратов.

При этом в метрополитене подчеркнули, что содержимое гаджетов — фотографии, переписки и приложения — проверяться не будет. Сотрудники только убедятся, что устройство работает и не представляет угрозы.