Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Вестибюль метро с дверями
Вестибюль метро с дверями
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Уральский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 1:11

Метро проверит не только сумку, но и смартфон: на Урале ужесточают безопасность

В екатеринбургском метро начнут проверять включением телефоны и ноутбуки пассажиров

Пассажирам екатеринбургского метро стоит готовиться к новым правилам безопасности. Теперь при прохождении досмотра сотрудники подземки могут попросить включить мобильный телефон, ноутбук, фотоаппарат или другую технику. Это требование введено в рамках нового закона о транспортной безопасности, сообщили в пресс-службе метрополитена.

Что изменится для пассажиров

"Теперь пассажиры при досмотре обязаны подтвердить работоспособность радио- и телеаппаратуры, фото-, видео- и киноаппаратуры, аудио- и видеотехники, мобильных телефонов, персональных компьютеров посредством их включения", — рассказали представители метро.

Такие проверки станут частью стандартной процедуры досмотра и направлены на повышение уровня безопасности на транспорте.

Как подготовиться к проверке

Чтобы ускорить прохождение досмотра, пассажирам рекомендуют:

  • заранее доставать устройства из сумок или рюкзаков;

  • проверить заряд батареи, чтобы техника могла включиться при необходимости;

  • быть готовыми к тому, что проверка касается любых электронных устройств - от телефонов до фотоаппаратов.

При этом в метрополитене подчеркнули, что содержимое гаджетов — фотографии, переписки и приложения — проверяться не будет. Сотрудники только убедятся, что устройство работает и не представляет угрозы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Авито Услуги: косметический ремонт на Урале стоит от 3 800 руб. за квадратный метр 03.10.2025 в 4:22
Косметика — рулит, капремонт — мимо: сколько стоит привести квартиру в порядок осенью на Урале

Косметический ремонт стал самым востребованным у челябинцев: 15% заказов. Средняя цена — 3 800 рублей за «квадрат». Капремонт дороже вдвое.

Читать полностью » В Челябинске цены на цветы к Дню учителя вырастут на 3–5% — Flowwow 03.10.2025 в 3:36
Учительские букеты — по ценам ювелирки: сколько теперь стоит порадовать педагога

Ко Дню учителя в Челябинске букеты в среднем будут стоить 3 088 рублей. Популярность набирают и сладкие подарки — клубника в шоколаде и бенто-торты.

Читать полностью » Военком Максуров: призывники из Челябинской области не поедут в зону СВО 03.10.2025 в 2:28
Служить — внутри страны: Максуров объяснил, куда отправят челябинских призывников

2900 призывников из Челябинской области этой осенью отправятся служить в армии РФ, но в зону СВО и новые регионы их направлять не будут.

Читать полностью » Жители Магнитогорска пожаловались на зазоры в рельсах, подрядчик отказался устранять дефекты 03.10.2025 в 1:18
Суд приказал — подрядчик игнорирует: в Магнитогорске трамваи гремят, а дома дрожат

В Магнитогорске подрядчик отказался чинить трамвайные рельсы после решения суда. Теперь его ждёт принудительное исполнение.

Читать полностью » Призывники из Челябинской области распределены по всем военным округам России 03.10.2025 в 0:17
Часть — в учебки, часть — во флот: где будут служить новобранцы из Челябинской области

Осенний призыв в Челябинской области проходит с новыми правилами: часть новобранцев отправят в Центральный округ, а повестки теперь приходят через Госуслуги.

Читать полностью » В Свердловской области предложили штрафовать родителей за мат детей на 5–10 тысяч рублей 02.10.2025 в 23:57
Ругнулся — родители платят: в Свердловской области предложили штрафы за детский мат

В Свердловской области предложили штрафовать родителей за брань детей. Размер штрафа — до 10 тысяч рублей. Также обсуждается ограничение соцсетей для подростков.

Читать полностью » В Челябинске подписаны соглашения дум городов России о сотрудничестве в сфере МСУ 02.10.2025 в 23:28
Челябинск стал центром муниципального диалога: в городе подписали соглашения с тремя регионами

Челябинская гордума подписала соглашения о сотрудничестве с думами Якутска, Кургана и Волгограда. Главная тема круглого стола — новый закон о МСУ.

Читать полностью » В Челябинске одобрен проект строительства 20-этажного отеля у вокзалов 02.10.2025 в 22:27
Проект лежал с 2010 года — теперь его увеличили: Челябинск получит 20-этажный отель с офисами и кафе

В Челябинске спустя 15 лет утвердили проект 20-этажного отеля рядом с вокзалами. В нём будет более 100 номеров, кафе, офисы и подземный паркинг.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Директор Sunset Beach Resort заявил о стабильной заполняемости отелей Фукуока
Спорт и фитнес
Фитнес-инструкторы объяснили, как выполнять статические упражнения без травм
Еда
Курица во фритюре с сырной корочкой сохраняет сочность мяса при правильной температуре масла
Еда
Салат с печенью трески и рисом сохраняет питательные свойства при правильном приготовлении
Спорт и фитнес
Программа приседаний на 8 недель укрепляет ноги и спину без оборудования
Садоводство
Лаванда, мята и мелисса восстанавливают нервную систему и нормализуют сон
Авто и мото
Эксперты рассказали, как дилеры используют "вечную гарантию" для привлечения покупателей
Туризм
На севере Калифорнии открыта для посещения парковая дорога Ньютона Друри
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet