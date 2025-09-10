Сэкономить на дороге: как автомобилистам из Москве предлагают платить меньше за метро

Жители Москвы, которые ежедневно сталкиваются с проблемой загруженных дорог и нехваткой парковочных мест, могут получить новый стимул отказаться от поездок на автомобиле и пересесть на общественный транспорт. В городе обсуждается инициатива ввести скидку на проезд в метро и МЦК для тех, кто оставляет машину на перехватывающих парковках. С предложением выступил депутат Мосгордумы и заместитель председателя партии "Новые люди" Александр Даванков.

Зачем нужны новые стимулы

Сегодня в столице уже действует мера, позволяющая бесплатно оставить автомобиль на парковке у метро при условии, что водитель совершит поездку по подземке. Однако, как отмечают эксперты, эта льгота пока не оказала заметного влияния на транспортные привычки горожан. Многие по-прежнему предпочитают ехать на личном автомобиле до центра, несмотря на пробки и высокие тарифы на стоянку.

"Эта мера зарекомендовала себя как правильный шаг, однако её стимулирующего эффекта недостаточно", — подчеркнул депутат Александр Даванков.

По его мнению, чтобы реально разгрузить дороги и улучшить экологию, необходимы дополнительные шаги. Скидка на проезд в метро и МЦК может стать таким инструментом: она создаст прямую выгоду для автомобилиста, который готов пересесть в поезд.

Аргументы в пользу инициативы

В письме, направленном заместителю мэра Москвы Максиму Ликсутову, автор идеи подчеркнул, что новая мера станет понятным и прозрачным стимулом для автомобилистов. Помимо личной выгоды горожан, инициатива принесёт ощутимую пользу всему городу.

"Снижение заторов и улучшение качества воздуха принесут экономический и социальный эффект, превышающий возможные расходы на предоставление скидки", — отметил депутат.

По сути, речь идёт о своеобразной инвестиции: власти компенсируют часть стоимости проезда, а взамен получают разгрузку транспортных магистралей и повышение привлекательности общественного транспорта.

Готовая база для внедрения

Отдельный плюс инициативы в том, что технические условия для её реализации уже существуют. В Москве активно используется универсальная транспортная карта "Тройка", которая интегрирует оплату метро, МЦК, наземного транспорта и парковок. Это означает, что при желании механизм внедрения скидок можно запустить довольно быстро, без создания сложных дополнительных систем.