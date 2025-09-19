Скоро в казанском метро можно будет не просто ехать, а смотреть YouTube без лагов

В ближайшем будущем пассажиры казанского метрополитена смогут пользоваться интернетом не только на станциях, но и во время поездки. Об этом сообщили в МУП "Метроэлектротранс", однако точные сроки запуска пока не названы.

Соглашение с МТС

На форуме Kazan Digital Week "Метроэлектротранс" и мобильный оператор МТС подписали соглашение о намерениях. В его рамках компании планируют совместную работу над несколькими инфраструктурными проектами:

обеспечение устойчивого мобильного сигнала во всех туннелях метро;

организация защищённых каналов связи;

развитие частных сетей для служебного и технологического использования.

Новые возможности для пассажиров

Это не единственное соглашение, заключённое "Метроэлектротрансом" на форуме. Первое партнёрство позволит жителям Казани оплачивать проезд в трамваях, троллейбусах и метро через приложение такси. Но и в этом случае дата запуска программы пока не определена.