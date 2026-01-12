Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
метро Москвы
метро Москвы
© mos.ru by Без автора is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Происшествия
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:26

Кофе вместо билета: агрессия на входе в метро закончилась вызовом медиков

Пассажир облил женщину горячим кофе в московском метро — МВД России

Обычная поездка в московском метро закончилась для пассажирки обращением за медицинской помощью после внезапного конфликта на входе в подземку. Агрессия вспыхнула из-за попытки бесплатного прохода, а развязка оказалась уголовной. Об этом сообщает издание "МК" со ссылкой на пресс-службу МВД России.

Конфликт на станции "Южная"

Инцидент произошёл на станции "Южная" Серпуховско-Тимирязевской линии. 38-летний мужчина, прибывший из Крыма, попытался пройти в вестибюль метро без оплаты, следуя за пассажиркой. Женщина преградила ему путь и сделала замечание, указав на нарушение правил пользования метрополитеном.

В ответ мужчина повёл себя агрессивно и выплеснул горячий кофе из стакана прямо в лицо пассажирке. Из-за ожога пострадавшей потребовалась медицинская помощь, после чего информация о случившемся была передана правоохранительным органам.

Задержание и уголовное дело

Полицейские, находившиеся поблизости, задержали злоумышленника непосредственно на месте происшествия. Его доставили в отдел полиции для разбирательства. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ "Побои".

В качестве меры пресечения ему избрана подписка о невыезде. Это означает, что до окончания расследования подозреваемый обязан оставаться по месту проживания и являться по вызову следственных органов.

Административная ответственность

Помимо уголовного преследования, сотрудники полиции составили на мужчину административный протокол за нарушение правил пользования Московским метрополитеном. Таким образом, инцидент повлёк для нарушителя сразу несколько правовых последствий.

Правоохранители подчёркивают, что подобные действия в общественном транспорте представляют опасность для окружающих и будут получать жёсткую правовую оценку.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Подмосковье 27 человек травмировались на ватрушках и санках - Mash сегодня в 13:04
Фейерверки отдыхали, ватрушки работали: на зимних горках пострадали десятки людей

На новогодних каникулах в Подмосковье больше людей пострадали от катания на ватрушках, чем от пиротехники.

Читать полностью » В Москве во время спора девушка перекрыла дыхание мандарином — Москва+ 07.01.2026 в 19:39
Новогодний спор вышел из-под контроля: мандарин едва не стоил жизни москвичке

Новогодний спор за столом едва не закончился трагедией: москвичка потеряла возможность дышать и выжила лишь благодаря решительным действиям друзей.

Читать полностью » Лавинная опасность сохраняется в Краснодарском крае, несмотря на тепло – ТАСС 07.01.2026 в 5:11
Тёплый воздух, но холодные склоны: как погода в Краснодарском крае обостряет лавинную опасность

В Краснодарском крае сохраняется лавинная опасность, несмотря на комфортные температуры. В ближайшие дни погода изменится, принесет осадки и снижение температуры.

Читать полностью » Землетрясение магнитудой 6.2 произошло у западного побережья Японии — JMA 06.01.2026 в 9:45
Землетрясение магнитудой 6.2: Япония замерла в ожидании, но волна-убийца так и не пришла

На западе Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2. Власти объявили угрозу цунами, но спустя несколько минут отменили предупреждение.

Читать полностью » В Твери в результате падения беспилотника погиб человек и пострадали двое — Виталий Королев 06.01.2026 в 9:24
Как дрон стал причиной трагедии в Твери: что привело к падению беспилотника на многоквартирный дом

В Твери БПЛА ВСУ поразил жилой дом, вызвав пожар. Один человек погиб, двое пострадали. Как ликвидировали последствия атаки?

Читать полностью » Сухогруз под флагом Вануату сел на мель у берегов Кубани — Shot 05.01.2026 в 14:50
Штормовое предупреждение оказалось не формальностью: судно село на мель в российской акватории

Сухогруз из Болгарии сел на мель у мыса Железный Рог в Чёрном море. На борту 11 человек, экипаж запросил эвакуацию на фоне шторма.

Читать полностью » Стая бродячих собак напала на 10-летнего мальчика в Усть-Куте — ТАСС 05.01.2026 в 14:42
Обычная дорога обернулась кошмаром: в Усть-Куте стая собак набросилась на 10-летнего мальчика

В Усть-Куте стая безнадзорных собак напала на 10-летнего мальчика рядом с детским садом. Ребёнка госпитализировали, возбуждено дело.

Читать полностью » Российский турист получил тяжёлые травмы в ДТП на острове Флорес в Индонезии — SHOT 05.01.2026 в 12:09
Новогодняя поездка обернулась кошмаром: россиянин оказался между жизнью и смертью в Индонезии

Российский турист попал в тяжёлое ДТП на индонезийском острове Флорес: врачи диагностировали паралич позвоночника и опасные травмы, лечение оценивается в миллионы рублей.

Читать полностью »

Новости
ЦФО
В Лужниках открыли бесплатную лыжно-биатлонную трассу до 1 марта - Интерфакс
Россия
Старый Новый год отмечают в ночь с 13 на 14 января — историки
Культура и шоу-бизнес
Адвокат Свириденко заявила о просрочке передачи квартиры Долиной в Хамовниках - Mash
Мир
В проект стратегии ЕК включили ускорение возврата мигрантов - Euractiv
Красота и здоровье
Детокс после праздников снизил чувство усталости — диетологи
СЗФО
Власти Мурманской области планируют рейсовый автобус из аэропорта в Териберку - ТАСС
Экономика
Снижение ключевой ставки в 2026 году связали с инфляцией и курсом — Исмаилов
Экономика
Юридические нормы помешали автоматическому снижению ставок — Беляев
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet