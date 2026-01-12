Кофе вместо билета: агрессия на входе в метро закончилась вызовом медиков

Обычная поездка в московском метро закончилась для пассажирки обращением за медицинской помощью после внезапного конфликта на входе в подземку. Агрессия вспыхнула из-за попытки бесплатного прохода, а развязка оказалась уголовной. Об этом сообщает издание "МК" со ссылкой на пресс-службу МВД России.

Конфликт на станции "Южная"

Инцидент произошёл на станции "Южная" Серпуховско-Тимирязевской линии. 38-летний мужчина, прибывший из Крыма, попытался пройти в вестибюль метро без оплаты, следуя за пассажиркой. Женщина преградила ему путь и сделала замечание, указав на нарушение правил пользования метрополитеном.

В ответ мужчина повёл себя агрессивно и выплеснул горячий кофе из стакана прямо в лицо пассажирке. Из-за ожога пострадавшей потребовалась медицинская помощь, после чего информация о случившемся была передана правоохранительным органам.

Задержание и уголовное дело

Полицейские, находившиеся поблизости, задержали злоумышленника непосредственно на месте происшествия. Его доставили в отдел полиции для разбирательства. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ "Побои".

В качестве меры пресечения ему избрана подписка о невыезде. Это означает, что до окончания расследования подозреваемый обязан оставаться по месту проживания и являться по вызову следственных органов.

Административная ответственность

Помимо уголовного преследования, сотрудники полиции составили на мужчину административный протокол за нарушение правил пользования Московским метрополитеном. Таким образом, инцидент повлёк для нарушителя сразу несколько правовых последствий.

Правоохранители подчёркивают, что подобные действия в общественном транспорте представляют опасность для окружающих и будут получать жёсткую правовую оценку.